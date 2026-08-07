Băiețel de doar 3 ani, găsit în viață după 12 ore. Căutare contracronometru, în Corbu. Mesajul salvatorilor

Un copil de 3 ani, singur în noapte. Ce s-a întâmplat după 12 ore de căutări - Foto Inspectoratul de Poliție Județean Constanța

Un băiețel de 3 ani, dispărut în zona localității Corbu, a fost găsit în viață după ore întregi de căutări.

Zeci de forțe de ordine au periat peste 100 de hectare, folosind inclusiv câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune.

Operațiune uriașă în toiul nopții pentru găsirea copilului

"Noaptea trecută, polițiștii constănțeni au dus o luptă contracronometru pentru salvarea unei vieți.

În jurul orei 00:00, un apel a declanșat un dispozitiv masiv de căutare pentru un băiețel de doar 3 ani, pierdut în extravilanul localității Corbu.

Timp de 7 ore, peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale au fost periate centimetru cu centimetru de către zecile de polițiști din cadrul structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Lor li s-au alăturat jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea și polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă.

Căutările au inclus câini de urmă, drone și ochelari cu termoviziune.

Băiețelul a fost găsit în viață, la 1,5 kilometri de casă

La 12 ore de la dispariție, efortul conjugat și determinarea echipelor din teren au dat rezultat: micuțul a fost găsit în viață, la aproximativ 1,5 kilometri de casă. Era dezorientat, dar fericit să ne vadă.

Când cauți un copil de 3 ani pe un câmp de 100 de hectare, în plină noapte, nu mai există noțiunea de schimb sau de oboseală.

Ușurarea din zorii zilei, când băiețelul a fost găsit teafăr, reprezintă esența muncii noastre: să fim acolo unde este nevoie de noi și să ne aducem oamenii acasă în siguranță", a scris Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, pe Facebook.

Poliția mai anunță găsirea unui alt copil minor. Este vorba despre o minoră, de 11 ani, care a plecat de acasă voluntar, din comuna Parava.

În acest context, IGPR face următoarele recomandări pentru părinți: