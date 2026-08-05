Ghid montan, cercetat penal după moartea unui cursant și rănirea altor trei în masivul Caraiman

Abruptul Bucegilor. Sursa foto: Iulia Horovei, rol ilustrativ

Un accident montan soldat cu un mort și trei răniți în Masivul Caraiman s-a transformat într-un dosar penal, după ce procurorii au identificat mai multe nereguli grave în organizarea traseului și a măsurilor de siguranță.

Un ghid montan este cercetat penal şi a fost pus sub control judiciar în cazul unui accident montan care a avut loc în 11 iulie, în masivul Caraiman, în care o persoană şi-a pierdut viaţa şi alte trei au fost rănite.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a informat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că cercetările au loc pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Conform procurorilor, ghidul montan a participat la acţiunea "Atelierul de iniţiere în deplasarea autonomă şi în siguranţă în teren tehnic montan în condiţii de vară", organizată contra cost de asociaţia Club Alpin Român - Filiala Bucureşti, în perioada 10 - 12 iulie.

Bărbatul este vicepreşedinte al asociaţiei şi, conform procurorilor, în timpul activităţilor "a nesocotit măsurile de prevedere privind organizarea şi parcurgerea în siguranţă a unui traseu montan nemarcat - valea de abrupt 'Albişoara Brânei' din masivul Caraiman, Munţii Bucegi", traseu cotat cu gradul de alpinism clasic 2A.

"Inculpatul N.E.D. nu a realizat o planificare şi evaluare corespunzătoare a traseului şi a riscurilor schimbând, în timpul deplasării, traseul montan ales iniţial şi comunicat verbal cursanţilor, respectiv valea de abrupt 'Valea Albă', cu unul mai dificil, pe care inculpatul - ghid montan nu îl cunoştea, fără a avea aspura sa echipament tehnic necesar parcurgerii în siguranţă a traseului ales - asigurări fixe (pitoane/spituri) sau mobile (friend-uri, nuci) şi ciocan de alpinism, fără a avea în vedere lipsa de pregătire tehnică şi de experienţă în materie a cursanţilor M.A., I.I.B şi I.S., aspecte cunoscute de inculpat şi fără a ţine cont de starea fizică şi psihică a acestora", se arată în comunicat.

Procurorii spun că ghidul montan a amenajat deficitar un punct de regrupare, "pe o brână expusă, foarte îngustă şi scurtă, deasupra unei căderi libere de peste 15 m, ce a presupus asigurarea inculpatului şi a celor trei cursanţi într-un singur punct de ancorare, respectiv într-un piton găsit în stâncă şi verificat superficial".

În timpul coborârii asistate a unuia dintre cursanţi, pitonul a ieşit din fisura în care era bătut, iar acesta a căzut de la 15 metri, angrenând căderea şi a celor doi colegi de curs.

Una dintre victime a suferit leziuni corporale incompatibile cu viaţa şi a decedat. Ceilalţi doi cursanţi au suferit răni ce au impus spitalizarea.

Procurorii spun că şi ghidul montan a fost rănit în urma accidentului.

Bărbatul a fost sub controlul judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, timp în care nu mai are voie să exercite profesia de ghid montan, conform Agerpres.

Doi turiști din București, salvați după ce au căzut 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului

În masivul Caraiman se întâmplă adesea incidente, mai ales pentru cei mai nepregătiți în deplasările montante. De exemplu, doi turişti din Bucureşti au fost recuperaţi, în mai, de salvatorii montani după ce au căzut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului.

Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, este vorba despre un bărbat şi o femeie, ambii în vârstă de 57 de ani.

„Au avut mare noroc, persoana de sex feminin având traumatisme minore ce nu necesită spitalizarea, iar cea de sex masculin a fost diagnosticată cu traumatism scapulo-humeral şi traumatism toraco-abdominal”, arată sursa citată.

Bărbatul a fost preluat de elicopterul de la POA Braşov solicitat la faţa locului, fiind transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, notează Agerpres.

Weekend solicitant pentru salvamontiști. Participanții la un ultramaraton au căzut în râpă

Weekend-ul respectiv a fost unul extrem de solicitant pentru salvamontiști, care au intervenit continuu pentru salvarea turiștilor, în special a participanților la ultramaratonul „Transylvania 100”. Mai multe persoane au avut nevoie de ajutorul echipelor de salvare montane, după ce au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

În cursul zilei de sâmbătă, 23 mai, autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui incident în zona Cabanei Mălăiești - refugiul Țigănești, din Munții Bucegi, unde mai mulți participanți la competiția „Transilvania 100” au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

Autoritățile au precizat că elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni aerian în acel moment din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității reduse în zonă, de aproximativ 100-150 de metri.

„Cu toate acestea, aeronava este pregătită să efectueze misiunea, la momentul la care condițiile meteo vor permite intervenția acesteia. Misiunea de salvare este în dinamică, la fața locului fiind prezente echipe Salvamont Brașov și Jandarmeria Brașov”, se arăta într-un comunicat al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Competiția a continuat. Recomandările specialiștilor

Deși au fost înregistrate aceste cazuri care au avut nevoie de intervenția echipelor de salvare, reprezentantul Salvamont a declarat: „Competiția continuă, sperăm să nu se mai accidenteze. Din păcate, se mai organizează (n.r. astfel de competiții în condiții meteo nepotrivite) din când în când. Noi, ca serviciu de urgență pe salvare montană, venim tot timpul cu recomandări către organizatori. Din fericire, unii țin cont, dar, din păcate, alții nu. În momentul de față, pentru gestionarea celor 12 situații am avut în teren 40 de oameni, un număr extraordinar de mare, având în vedere că capacitatea operațională a Salvamontului este undeva la 17%; am solicitat inclusiv sprijinul colegilor de la serviciile locale pentru a putea gestiona corespunzător cazurile.

Asta le recomandăm și organizatorilor în momentul când aleg traseele: să pună echipe de prim răspuns dintr-o distanță stabilită de noi, în urma unei analize, tocmai pentru a se putea interveni foarte repede; pentru că, pe munte, unele intervenții pot dura 1-2-3 ore, chiar și mai mult. Le recomandăm să evite zonele cu zăpadă, mai ales; Știm că este mult mai angrenant și poate mai provocator pentru unii sportivi să se deplaseze în zonele respective, dar așa cum s-a putut vedea astăzi, aceste decizii au dus către foarte multe incidente, unele mai grave”, a mai spus șeful Salvamont Brașov, la Digi24.

Victimele, echipate necorespunzător

Șeful Salvamont Brașov a mai declarat că persoanele care au avut nevoie de îngrijri medicale, astăzi, erau echipate doar pentru alergări montane, fără să țină cont de recomandările privind necesitatea unui echipament special pentru condițiile meteo din această perioadă.

„(...) Noi am trimis o recomandare chiar ieri organizatorului cu măsuri de suplimentare a echipelor de prim răspuns, a voluntarilor și verificarea foarte atentă a participanților, pentru a ne asigura că au echipamentul adecvat pentru a parcurge zonele respective. Erau echipați pentru alergare montană, nicidecum pentru condițiile meteo, zăpada și gheața de la altitudinea respectivă”, a adăugat Sebastian Marinescu.

Salvamont precizează că numărul incidentelor înregistrate a ajuns la 16, dintre care trei cazuri au presupus extragerea persoanelor din zone abrupte/ râpe, opt cazuri au fost preluate de pe traseu, iar patru persoane au prezentat semne de hipotermie, refuzând ulterior transportul cu ambulanţa.

Un turist olandez a căzut în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanului din cauza rafalelor de vânt

La câteva zile după, un turist olandez a căzut în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanulu. Este alt caz care are loc în acea zonă în doar câteva zile.

Rafalele puternice au blocat intervenția aeriană a salvamontiștilor în Prahova

Conform datelor postate pe o rețea socială de Salvamont Prahova, a fost cerut sprijin aerian pentru această intervenţie, însă din cauza rafalelor de vânt salvatorul montan nu a putut fi troliat din elicopter la victimă.

În aceste condiţii, intervenţia de recuperare a turistului continuă terestru.

"Salvatorii montani au ajuns la victimă şi au evaluat-o din punct de vedere medical. Aceasta prezintă multiple traumatisme, printre care şi o fractură de tibie şi peroneu. În acest moment, se desfăşoară operaţiunea de scoatere a accidentatului din prăpastie", notează sursa citată.

Patru persoane, căzute într-o prăpastie în Bucegi

Luna trecută, patru persoane au căzut într-o prăpastie din masivul Bucegi, la faţa locului fiind aşteptate să intervină două elicoptere în sprijinul salvamontiştilor, scrie Agerpres.

"Intervenţie în desfăşurare pentru salvarea a patru persoane căzute pe Albişoara Brânei din Bucegi. Avem confirmarea sosirii a două elicoptere de la Târgu Mureş şi Caransebeş", se arăta într-o informare postată pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, cele patru persoane practicau alpinism.

"Echipele de intervenţie acţionează pentru salvarea a patru persoane care practicau alpinism în zona Valea Albişoarei, din Buşteni. Conform primelor informaţii, acestea s-au prăbuşit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare", arată sursa citată.

ISU Prahova a precizat că, din cele patru persoane conştiente iniţial, una a intrat în stare de inconştienţă.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă a fost alocat şi un elicopter Black Hawk de la Bucureşti, la bordul căruia va fi şi o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti.

În sprijinul misiunii de salvare, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unităţi de terapie intensivă mobilă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Acestea se vor deplasa pe stadionul din oraşul Buşteni.

Potrivit datelor comunicate de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), cele trei persoane au fost extrase de elicopterul SMURD Caransebeş şi elicopterul SMURD Braşov.

"În aceste momente, cele patru persoane, conştiente, sunt evaluate de către echipajele medicale aflate pe stadionul Buşteni", arată sursa citată.

Elicopterul Black Hawk a aterizat la stadionul Buşteni.

Anterior, Salvamont Prahova a anunţat că primul salvator montan care a fost inserat la faţa locului a constatat decesul unei femei.

Cele patru persoane practicau alpinism în momentul în care coarda de asigurare s-a rupt, acestea prăbuşindu-se aproximativ 10 metri, au informat anterior autorităţile.

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