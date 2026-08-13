"S-a creat o psihoză". Zgomote misterioase în fiecare noapte într-o comună din Buzău. Poliția face pânde noaptea, dar nu găsește nimic

Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Localnicii din Boldu, județul Buzău, sunt în alertă după ce mai multe persoane au reclamat zgomote misterioase în timpul nopții.

Sunete misterioase îi țin în alertă pe locuitorii din Boldu, județul Buzău, după ce mai multe persoane au sesizat că, în timpul nopții, aud zgomote asemănătoare unor pietre aruncate în apropierea locuințelor. Poliția a intensificat patrulele în zonă, iar primarul spune că s-au făcut chiar și pânde în ultimele nopți. Până acum nu au fost identificate persoanele responsabile de incident.

Potrivit IPJ Buzău, în ultimele zile la dispecerat au fost înregistrate mai multe apeluri ale cetățenilor care semnalau zgomote, fără a identifica sursa lor.

„Având în vedere apelurile recente primite în dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, prin care unii cetățeni au semnalat producerea unor zgomote în proximitatea locuințelor (asociate cu sunetul provenit de la aruncarea unor pietre, fără a fi reclamate pagube de orice natură), instituția noastră face următoarele precizări și recomandări pentru menținerea ordinii și liniștii publice: polițiștii desfășoară în mod curent patrulări în zonă, acestea fiind intensificate ca urmare a semnalelor recente primite din partea comunității privind posibile acte de vandalism, pentru clarificarea acestor situații de natură a tulbura ordinea și liniștea publică. Deși, până la acest moment, localnicii nu au reclamat în concret cazuri de distrugeri, furturi, violări de domiciliu în context, în cazul în care se vor confirma acte ce intră în competența poliției, vor fi întreprinse toate măsurile pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care comit aceste fapte antisociale”, a anunțat IPJ.

"Evitați preluarea informațiilor alarmiste de pe rețelele de socializare"

Pentru a preveni instalarea panicii în rândul localnicilor, oamenii legii recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să nu propage zvonuri pe marginea unor ipoteze neverificate care pot aliment anxietatea colectivă și pot masca acțiunile unor răufăcători reali.

„Evitați preluarea informațiilor alarmiste de pe rețelele de socializare care nu sunt confirmate de autorități. Asigurați-vă proprietatea, verificați încuietorile ușilor și ale ferestrelor pe timpul nopții și, dacă este posibil, utilizați sisteme de iluminat cu senzor de mișcare în curți. Nu acționați pe cont propriu. Evitați formarea de grupuri de 'justițiari' locali sau urmărirea persoanelor pe timp de noapte. Supravegheați minorii și discutați cu aceștia despre repercusiunile și elementele răspunderii penale în cazul unor fapte pe care ei le pot considera simple glume”, informează sursa citată.

Primarul comunei Boldu, Marian Mărgărit, a precizat că au fost făcute inclusiv pânde de-a lungul ultimelor nopți, pentru depistarea persoanelor care ar fi putut arunca cu diferite obiecte spre locuințele oamenilor.

„Am discutat cu cetățenii, s-a creat așa o psihoză. Cred că sunt niște teribiliști pe care încă nu i-am descoperit, am colaborat cu Poliția, am făcut patrulări noaptea. Oamenii au teama în suflet, problema este că există o populație îmbătrânită și o populație mai tânără care primește altfel semnalele astea, dar eu cred că sunt câțiva teribiliști care au vrut să deranjeze lumea noaptea. Cred că vor fi descoperiți în curând', a declarat Marian Mărgărit.

Polițiștii recomandă localnicilor să sune la 112 în situația în care observă persoane cu un comportament suspect în proximitatea locuințelor lor sau dacă sunt martorii unor acte de vandalism, conform Agerpres.

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