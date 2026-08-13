S-a câștigat la Loto 6/49! Record de peste 10 milioane de euro cu un bilet de doar 8,50 lei. Norocul a venit acasă la Bolojan

Loteria Română

Un premiu record a fost câștigat joi la Loto 6/49. Jackpotul de categoria I, în valoare de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro, este cel mai mare premiu din istoria acestui joc. Câștigul a fost obținut cu un bilet care a costat doar 8,50 lei. Biletul norocos a fost jucat în Oradea.

Acesta este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 12 februarie 2026 și a fost în valoare de 22.948.891,68 lei.

„La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 13.08.2026, s-a câștigat cel mai mare premiul de categoria I din istoria acestui joc în valoare de 52.839.623,04 de lei (10.077.166,58 de euro). Biletul norocos a fost jucat în agenția 5005 din Oradea și a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 8,50 lei”, a transmis Loteria Română.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Numerele extrase joi, 13 august 2026, la Loto 6/49 au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.

Privite în ordine crescătoare, combinația ascunde un detaliu care atrage atenția: 12 și 13, 36 și 37, respectiv 44 și 45 formează trei perechi de numere consecutive.

Cu alte cuvinte, toate cele șase numere extrase au făcut parte din câte o pereche de numere consecutive: 12-13, 36-37 și 44-45.