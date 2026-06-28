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DCNews Sport Haos după eșecul rușinos de la Cupa Mondială! Uruguayenii se întorc acasă fiecare cum poate

Haos după eșecul rușinos de la Cupa Mondială! Uruguayenii se întorc acasă fiecare cum poate

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 28 Iun 2026
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imagine cu un avion
. Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Federația de fotbal din Uruguay a luat măsuri drastice după eliminarea echipei naționale de la Cupa Mondială 2026 încă din faza grupelor.

Federația uruguayană a luat măsuri drastice după eliminarea echipei naționale de la Cupa Mondială 2026, care a acumulat doar 2 puncte, într-o grupă cu Spania, Capul Verde și Arabia Saudită. La începutul turneului, toată lumea o vedea alături de Spania calificată în „16”-imi.

Uruguay a încheiat doar pe locul 3 și a fost eliminată. Selecționerul Marcelo Bielsa a fost aspru criticat, dar și fotbaliștii și-au primit rapid pedeapsa.

Federația uruguayană le rezervase o cursă charter, pentru revenirea în țară, însă după eșecul în fața Spaniei, care a echivalat cu eliminarea de la CM 2026, a hotărât să o anuleze.

Fotbaliștii uruguayeni se întorc în țară fiecare cum poate


În urma acestei decizii ale Federației din Uruguay, fotbaliștii nu se vor mai întoarce în țară ca grup. Astfel, fiecare membru al lotului își va organiza întoarcerea pe cont propriu, călătorind cu zboruri comerciale pe diferite destinații.

Unii fotbaliști se vor alătura direct cluburilor unde evoluează, iar alții vor reveni mai întâi în Uruguay, pentru câteva zile de odihnă, îainte de a se alătura cluburilor din Uruguay.

De asemenea, în perioada următoare se va lua o decizie cu privire la viitorul proiectului sportiv al echipei naționale sub conducerea antrenorului Marcelo Bielsa. 

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