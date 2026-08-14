Tulcea, din nou în tribune: Naționala de Baschet a României înfruntă Bulgaria pe Danubius Arena

Federația Română de Baschet, cu sprijinul Consiliului Județean Tulcea, aduce, din nou, la Tulcea, o competiție de nivel internațional: la sfârșitul acestei luni, sportivii naționalei de baschet înfruntă ehipa Bulgariei, în precalificările pentru FIBA EuroBasket 2029. Meciul va avea loc duminică, 30 august 2026, începând cu ora 18.00.

România face parte din Grupa D, alături de Danemarca și Bulgaria, iar câștigătoarea grupei se califică direct în preliminariile FIBA EuroBasket 2029.

Competiția vine după succesul răsunător al Campionatului European FIBA U18 Women’s Eurobasket, la care fiecare meci al tricolorelor s-a jucat cu sala la capacitate maximă, înregistrând, astfel, record european pentru baschet juvenil, cu 31.616 spectatori.

”Acest tip de competiții organizate la Tulcea reflectă, pe de o parte, importanța și necesitatea investiției privind construcția Sălii Polivalente și, pe de alta parte, dorința extraordinară a tulcenilor pentru sport de performanță. La campionatul anterior am avut un public de aur, am avut parte de un adevărat spectacol în tribune, care se desfășura în paralel cu cel de pe terenul de joc. Le mulțumesc încă o dată tulcenilor pentru susținerea din timpul Campionatului European U 18 și îi invit să fie și pe data de 30 august 2026 alături de noi, pe Danubius Arena. Hai România!”, a transmis președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

”Ați venit cu miile până când n-a mai rămas niciun loc gol”

În acest context, Federația Română de Baschet transmite un mesaj emoționant tulcenilor:

”Dragi tulceni,

Nu știm dacă voi ați știut, în seara aceea când ați intrat prima dată în Danubius Arena, cât de mult aveați să însemnați pentru fetele noastre. Dar noi am simțit-o. Am simțit-o din primul minut.

Ați venit cu miile, sală după sală, seară după seară, până când n-a mai rămas niciun loc gol. Ați venit cu inima deschisă, cu tricolorul pe obraz, cu vocea gata să strige și cu răbdarea de a rămâne alături de ele și în clipele grele. Ați aplaudat fiecare coș, ați ținut respirația la fiecare minge pierdută, și ați cântat, ați cântat până când sala întreagă a devenit un singur glas.

Ați fost fair-play într-un fel care ne-a făcut mândri să fim din această țară. Ați aplaudat și adversarul când a meritat, ați respectat fiecare echipă care a pășit pe acel parchet, și ați arătat Europei ce înseamnă, cu adevărat, sportul: bucurie, respect, și pasiune curată.

”Ne-ați arătat că Tulcea știe să iubească baschetul cu o intensitate rar întâlnită”

Fetele noastre au simțit fiecare strigăt al vostru. L-au dus cu ele pe teren, l-au transformat în puncte, în recuperări, în victorii care păreau, uneori, imposibile. Un parcurs neînvins în grupe, o revenire în elita Europei după 14 ani, o finală disputată cu tot sufletul — nimic din toate acestea nu ar fi avut aceeași strălucire fără voi în tribune.

Ne-ați dat mai mult decât suport. Ne-ați dat un loc acasă, chiar și pentru fetele care veneau din alte colțuri ale țării. Ne-ați arătat că Tulcea știe să iubească baschetul cu o intensitate rar întâlnită, și că atunci când o comunitate întreagă se ridică în picioare pentru echipa ei, se întâmplă lucruri extraordinare.

Din partea noastră, a tuturor celor care am trăit alături de voi aceste zece zile de vis: mulțumim. Mulțumim din suflet.

Ne vedem curând, tot acasă, tot la Tulcea.

Cu recunoștință și emoție,

Federația Română de Baschet”.

O reușită imposibilă fără implicare

De asemenea, Federația Română de Baschet a transmis un mesaj de mulțumire, semnat de președinta Carmen Tocală, către CJ Tulcea, condus de Horia Teodorescu.

”Stimate Domnule Președinte,

Stimați membri ai Consiliului Județean Tulcea,

Federația Română de Baschet dorește să vă adreseze cele mai sincere mulțumiri pentru efortul deosebit depus în organizarea Campionatului European FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, Divizia B, desfășurat la Tulcea în perioada 31 iulie – 9 august.

Reușita acestei competiții, care a reunit 20 de națiuni europene, nu ar fi fost posibilă fără implicarea exemplară a Consiliului Județean Tulcea. Inaugurarea noii Săli Polivalente „Danubius Arena" chiar cu prilejul acestui eveniment de anvergură europeană a reprezentat un moment de referință atât pentru comunitatea tulceană, cât și pentru baschetul românesc în ansamblu. Standardele internaționale la care a fost ridicată organizarea, atenția acordată fiecărui detaliu logistic și sprijinul constant oferit echipelor participante, oficialilor FIBA Europe și tuturor delegațiilor prezente vorbesc de la sine despre profesionalismul și seriozitatea cu care ați tratat această misiune.

Bucuria noastră este cu atât mai mare cu cât eforturile dumneavoastră au fost răsplătite din plin de parcursul excepțional al naționalei feminine U18 a României, care a încheiat faza grupelor neînvinsă, a obținut calificarea în finală și promovarea în Divizia A după 14 ani de absență din elita europeană, încununând totul cu titlul de vicecampioană europeană.

”O investiție care onorează deja municipiul și întreaga regiune a Deltei Dunării”

Un rol esențial în această aventură l-a avut publicul tulcean. Sala plină la capacitate maximă, seară de seară, entuziasmul molipsitor al miilor de spectatori care au susținut tricolorele pe tot parcursul turneului au creat o atmosferă memorabilă și au constituit, fără îndoială, un sprijin real pentru fetele noastre în momentele decisive. Această energie, această comuniune între echipă și tribune, reprezintă exact răsplata pe care orice federație sportivă, autoritate locală și națională o așteaptă și o merită atunci când investește în sport: bucuria unei comunități întregi, unite în jurul unei reușite comune.

Dincolo de rezultatele de pe teren, acest campionat a avut și un dar neprevăzut: echipele participante, jucătoarele și oficialii sosiți din toată Europa au descoperit, cu această ocazie, fascinația celui mai nou pământ al României, Delta Dunării. Nu există o acțiune mai potrivită de promovare a Deltei decât uimirea și admirația sinceră a celor care au văzut-o, pentru prima dată, cu ochii lor — un ambasador mai autentic pentru acest ținut unic nu ar fi putut găsi nicio campanie de promovare turistică.

Vă felicităm, încă o dată, pentru noua Sală Polivalentă Tulcea, o investiție care onorează deja municipiul și întreaga regiune a Deltei Dunării. Vă asigurăm că baschetul românesc va ști să onoreze la rândul său această sală extraordinară cu cât mai multe momente de sărbătoare și cu cât mai multe victorii, în anii care urmează.

Cu deosebită considerație și recunoștință,

Carmen Tocală

Președinte Federația Română de Baschet”.

România a intrat în sferturile de finală ale FIBA EuroBasket 2029, cu o susținere impresionantă, după cum nota, în acel moment, Federația Română de Baschet:

”ROMÂNIA ESTE ÎN SFERTURILE DE FINALĂ! Ce seară la Tulcea! Ce atmosferă! Ce echipă! Tricolorele înving Portugalia, scor 62-46, și obțin calificarea în sferturile de finală ale FIBA U18 Women’s EuroBasket 2026, Division B! Iar această victorie a venit într-o "Danubius Arena" arhiplină. 4.670 de oameni au umplut sala până la ultimul loc și au împins România spre victorie”.