Mihai Leu, vești noi despre starea sa de sănătate: E un drum care cere răbdare și tărie

Fostul campion mondial de box Mihai Leu și-a anunțat fanii că se simte mult mai bine și că a fost transferat de la Terapie Intensivă în rezervă, începându-și deja recuperarea.

"Dragii mei, am citit cât am putut din sutele de mesaje, comentarii și postări prin care mi-ați arătat că sunteți alături de mine. Chiar dacă nu am avut mereu acces la telefon, să știți că sprijinul vostru a ajuns la mine, și mi-a dat putere.

Am trecut cu bine peste perioada grea de după operație. Astăzi sunt deja pe secție, în rezervă, și am început recuperarea. E un drum care cere răbdare și tărie, dar sunt pregătit să merg până la capăt.Vă mulțumesc din suflet pentru toate gândurile bune, fiecare încurajare a contat. Sper ca în curând să revin acasă și să vă dau vești din ce în ce mai bune", a scris Mihai Leu pe pagina sa de Facebook.

Mihai Leu, diagnosticat cu cancer de colon în 2014

Reamintim că fostul campion mondial de box Mihai Leu a fost diagnosticat cu cancer de colon în anul 2014, o luptă dificilă care a necesitat de-a lungul timpului mai multe intervenții chirurgicale.

Mihai Leu este cunoscut pentru performanțele sale excepționale în box, devenind în 1997 campion mondial la categoria semimijlocie, versiunea WBO, după o victorie împotriva lui Santiago Samaniego. Acest succes remarcabil a deschis drumul pentru alți sportivi români de elită, precum Leonard Doroftei și Lucian Bute, consolidând poziția României în lumea boxului internațional.

Mihai Leu și-a demonstrat talentul și în motorsport, devenind campion național la raliuri în 2003.

