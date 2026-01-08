Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

Într-adevăr, poate părea ciudat dacă nu știi ce este embolia grăsoasă. Dar haideți să vorbim și puțin mai direct despre cazul Gabriel Bumbăcea, cu tot respectul pentru mort.

Cum a ajuns Gabriel Bumbăcea în spital?

Pentru că s-a aflat într-o mașină condusă de un teribilist. Un semidoct la volan care, în momentul accidentului, a băgat în spital și alți doi oameni nevinovați care circulau regulamentar. A intrat în ei. Oamenii aceia din Brașov sunt și ei în spital. De ei nu vorbește nimeni.

Accidentul care avea să-l ucidă (da, da, accidentul l-a ucis, de acolo a început totul) pe Gabriel Bumbăcea s-a produs în cea de-a doua zi a anului, în localitatea buzoiană Cândești. Tânărul era pasager în mașina unui prieten, un băiat în vârstă de 20 de ani, din aceeași localitate. Șoferul conducea periculos, după cum reiese dintr-o filmare pe care Reporter Buzoian a publicat-o.

Dupa o depășite riscantă, efectuată chiar în fața unei mașini de poliție, BMW-ul în care se aflau cei doi tineri nu a mai ajuns prea departe. După câțiva zeci de metri, bolidul izbeste cu viteză un autoturism care circula din sens opus, după care se oprește într-un gard.

Cei doi soți din Brașov, NEVINOVAȚI, CARE CIRCULAU REGULAMENTAR, au rămas încarcerați în autoturism, în timp ce șoferul BMW-ului a scăpat teafăr. Gabriel Bumbăcea, aflat pe locul din dreapta, avea să se aleagă cu o fractură la picior și, apoi, cu o moarte. Principalul vinovat? Înainte de a arunca cu rahat în oricine altcineva? Teribilistul de la volan care doar printr-un noroc nu i-a băgat în mormânat și pe soții din cealaltă mașină din Brașov.

Suntem o țară cu mulți analfabeți funcțional. Iar asta nu se vede la felul cum vorbim, scriem, ci în trafic. Acolo dăm testul inteligenței mult prea des. Și, din păcate, murim.

Noi suntem țara în care se dă drumul la autostradă și în câteva minute apar și accidentele

Noi suntem țara în care „poreclim” drumurile europene... drumurile morții pentru că au răsărit crucile ca ghioceii.

Noi suntem țara în care puștii de 18-20 de ani, în loc să ia bacalaureatul, să meargă la job, își dau măsura inteligenței la volan. Dar nu facem discriminări de vârstă. Teribiliști la volan sunt de toate vârstele...

La noi este nevoie de emisiuni întregi în care să stea un om, în speță, Titi Aur, la DC News, o dată pe săptămână, să ne învețe să conducem. Și? La ce folos? Că se uită tot oamenii care circulă corect. Bine, ce-i drept, măcar pe ei să-i ajute o astfel de emisiune să se apere de teribiliștii din trafic, că teribiliștii din trafic nu se uită ei la DC CONDUCEM, că ei îs șmecheri, mafioți, cu mațele lipite de spate.

Deci până să căutăm „marii vinovați” pentru că Gabriel Bumbăcea a murit, până să protestăm prin curțile spitalelor, mai bine am protesta împotriva șoferilor teribiliști.

Că deh... de embolia grăsoasă mor puțini oameni. În general, mortalitatea din cauza emboliei grăsoase este cuprinsă între 5% și 15% dintre pacienții care dezvoltă această afecțiune.

DAR ȘTIȚI CÂȚI MOR DIN CAUZA TERIBILIȘTILOR DE LA VOLAN? România se află în topul țărilor europene privind numărul accidentelor mortale. Se moare ca la război pe șoselele din România și nu din cauza stării drumurilor, că avem și autostradă și tot degeaba.

Viteza conduce în topul cauzelor accidentelor rutiere grave din ultimii ani

În mod paradoxal, depășirea vitezei legale este considerată cea mai puțin periculoasă dintre abaterile de la volan, deși statisticile arată că, în România, viteza conduce în topul cauzelor accidentelor rutiere grave din ultimii ani.



Astfel, doar 48% dintre șoferii care au participat la sondajul realizat de campania FII TREAZ LA VOLAN! consideră că depășirea vitezei legale în localitate o încălcare gravă a legislației rutiere, cu un pericol important de accident, în timp ce 37% (aproape 4 din 10) conducători auto o consideră o abatere medie, cu un oarecare pericol de accident, iar 14%, doar o încălcare ușoară, fără un real pericol de accident.



Când vine vorba de depășirea vitezei legale în afara localităților, doar 37% o percep drept o încălcare gravă a legislației rutiere și un factor important de accident, în timp ce 40% dintre șoferi o consideră o abatere medie, cu un oarecare pericol de accident, iar 23% (1 șofer din 5) percep depășirea vitezei legale în afara localității ca o încălcare ușoară a regulilor de circulație, fără un real pericol de accident.



În realitate, însă, viteza a fost pe primul loc în ceea ce privește cauzele care au determinat accidentele rutiere din perioada 2019 - 2023, 16% dintre accidente fiind provocate de aceasta, iar în 2024, a fost pe locul 2 în topul cauzelor care au condus la accidente rutiere grave în România.

#Nu fii prost la volan! O campanie care ne-ar salva viața. Despre morți numai de bine, dar asta nu înseamnă că nu putem vorbi despre șoferii vii care conduc ca psihopații.

Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur? Întrebarea rămâne deschisă și așteptăm părerile dumneavoastră în comentarii.

