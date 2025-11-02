Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

De ce nu candidează la Capitală președintele organizației București, Vlad Voiculescu? Imediat după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni, numele lui era vehiculat în mass-media. Doar mai candidase și în 2020. Atunci s-a retras după ce Ludovic Orban, șeful PNL, a decis să-l sprijine pe Nicușor Dan împotriva Gabrielei Firea, primar în funcție. Cum în 2025 nu se profila o candidatură comună, Voiculescu putea să reintre în cursă, dar a preferat să aștepte semnalul de la Cotroceni. „Ce pot să vă spun e că nu se va lua nicio decizie fără o consultare cu președintele ales”, a declarat Voiculescu, întrebat despre o posibilă candidatură în alegerile parțiale.

Drulă la primărie, Voiculescu la userie

Soluția Drulă la primărie, Voiculescu la conducerea USR București îi mulțumește și pe liderii USR și pe Nicușor Dan, fiindcă o eventuală victorie în această formulă nu i-ar permite fostului ministru al Transporturilor să concentreze prea multă putere în partid. Adică să amenințe poziția lui Fritz, acum, și al doilea mandat al președintelui, în 2030.

Deci, Caragiale răspunde la întrebarea de ce îl sprijină USR pe Cătălin Drulă, dacă adăugăm frazelor rostite la Conferința USR-București câteva indicații de regie și o replică din piesa O scrisoare pierdută.

Nu-l sprijinim de silă, îl sprijinim pentru că dumnealui este...

Drulă (cu ochii la Nicușor Dan): Alegerea din 7 decembrie va fi între a continua drumul onest deschis de Nicușor Dan și a lăsa Bucureștiului pe mâna acelor grupuri de interese care au adus orașul într-o stare de decapitalizare.

Vlad Voiculescu (arătând spre Nicușor Dan și Cătălin Drulă): Oamenii ăștia doi au câteva lucruri în comun: sunt o combinație fabuloasă de verticalitate, caracter, pasiune, inteligență, curaj și perseverență.

Fritz (către camerele de televiziune): Cătălin Drulă este omul incoruptibil și vizionar care poate asigura că proiectul Bucureștiului onest va merge înainte. O dată la 4 ani trebuie din nou să ieșim la această luptă împotriva balaurului.

Tipătescu (montându-se treptat): Da, pentru Cațavencu lucrăm noi, pe d-sa noi îl sprijinim, pe d. Caţavencu să-l alegeţi d-voastră. Şi nu-l sprijinim de silă, îl sprijinim pentru că dumnealui este cel mai onest concetăţean al nostru...