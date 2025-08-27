Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri

România are cea mai mare diasporă din Europa, adică peste 6,5 milioane de români trăiesc și muncesc în străinătate. Mulți dintre ei au simțit pe pielea lor ce înseamnă discriminarea, dar în același timp există și state unde românii s-au integrat bine și sunt respectați.

Un raport sociologic realizat recent de Cult Market Research arată că experiențele sunt amestecate:

În Austria și Franța, românii vorbesc de discriminare și atitudini reci din partea localnicilor.

În Belgia, sunt deseori confundați cu alte etnii și tratați cu prejudecăți.

În Italia, se simt primiți, dar exploatați în agricultură și discriminați pe piața muncii.

În Spania, situația este mai bună: Românii spun că sunt respectați și apreciați, deși există diferențe la salarii și tratamentul copiilor în școli.

În Germania, experiența generală este pozitivă, chiar dacă integrarea nu e completă.

În Canada, românii se bucură de drepturi egale și de o societate echitabilă, chiar dacă adesea lucrează sub nivelul lor de calificare.

În SUA, multiculturalismul ajută la integrare, iar discriminarea e resimțită mai ales de alte etnii, nu direct de români.

Ce spun politicienii din România

 

În acest context, devine cu atât mai paradoxal faptul că lideri ai opoziției politice promovează un discurs ostil față de străinii veniți aici.

George Simion, președintele AUR, a publicat recent o postare în care întreabă dacă sri-lankezii și nepalezii „ar trebui expulzați din România”, invitând oamenii să răspundă printr-un simplu „DA/NU”.

Nu e primul episod. Deputatul AUR Dan Tănasă îi îndemna pe români să refuze mâncarea livrată de imigranți „din Asia și Africa”. La scurt timp, un livrator nepalez a fost agresat pe stradă în București.

Paradoxul românesc

 

Ironia este evidentă: Românii cer în Europa respect și tratament egal, iar în multe țări chiar îl primesc. Dar acasă, unii lideri politici transmit mesaje de excludere și ostilitate față de imigranții veniți să muncească aici.

România riscă astfel să transmită o imagine dublă: Victimă a discriminării în afară, dar gazdă neprimitoare pentru alții. 

Iar, la nivel de principiu, nu putem să nu remarcăm o contradicție și mai profundă. Ura nu este un sentiment creștin. Mesajele de respingere, de excludere și de instigare la ură contravin chiar fundamentului credinței creștine, care se bazează pe iubire, compasiune și respect pentru aproape.

Or, creștinismul este una dintre valorile pe care AUR declară că le promovează constant, o parte centrală a discursului său politic. Dar cum se împacă această revendicare cu apelurile la expulzări, cu lozincile împotriva „celorlalți” sau cu îndemnurile la marginalizare?

Dacă ne dorim ca românii din diaspora să fie primiți cu respect și tratați cu demnitate, atunci România nu poate oferi altora ostilitate și respingere. Nu poți cere protecție și solidaritate pentru ai tăi, în timp ce le refuzi acelorași valori celor care vin să muncească cinstit pe pământul tău. Nu poți să bați „străinezi pe stradă”. Sau poți, dar ajungi în arest, cum s-a întâmplat deja în București. Vezi detalii aici - https://www.dcnews.ro/retinut-pentru-24-de-ore-si-introdus-in-arest-asta-a-urmat-dupa-indemnul-lui-tanasa-de-la-aur-prin-care-spunea-sa-refuzam-mancarea-livrata-de-muncitori-necalificati-din-asia-si-africa_1003559.html

 

Creștinismul înseamnă, în esență, „iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”. Iar aproapele nu are pașaport sau naționalitate. Contradicția dintre valorile asumate public și mesajele transmise devine astfel nu doar politică, ci și morală.

Iar știrea că un srilankez, venit la muncă în țara noastră, s-a botezat la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi n-a interesat niciun AUR-ist. Ei publică doar imagini cu imigranți care aleargă o gâscă / lebădă sau ceva de genul.

Cea mai frumoasă lecție de blândețe la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi din București, acolo unde este paroh părintele Vasile Ioana


Aici, un tânăr srilankez, Sarath Hewa Kodithuwakkuge, și-a găsit frumusețea credinței creștine trăite autentic într-o comunitate vie. După multe luni de cateheză și de răbdare, în care a descoperit tainele credinței ortodoxe cu ajutorul unor texte traduse prin „Google translate”, Sarath a cerut să fie botezat. Și a primit cel mai mare dar: Sfânta Taină a Botezului, primind numele de Enoh.

2. -imagine fara descriere- (tanar-srilankez--vasile-ioana-2_88405100.jpg)

Ceremonia a fost extrem de emoționantă. În biserică s-au vărsat lacrimi, oameni simpli s-au lăsat copleșiți de frumusețea momentului, iar atmosfera a fost una de adevărată comuniune. Se simțea că nu era doar o taină săvârșită pentru un om, ci o lecție vie pentru întreaga comunitate.

3. -imagine fara descriere- (poza-buna-vasile-ioana_98890100.jpg)

Un lucru mi se pare important, dincolo de credința despre care am putea vorbi încontinuu. Nu a făcut acest pas pentru niciun avantaj material. Avea deja viza de ședere, un loc de muncă stabil ca electrician și era bine primit în comunitate. Trebuie spus un lucru: Ceea ce l-a atras cu adevărat a fost dragostea oamenilor, prietenia sinceră a celor din biserică și autenticitatea credinței pe care a descoperit-o.

4. -imagine fara descriere- (tanar-srilankez-vasile-ioana_09281700.jpg)

„Fetele noastre credincioase de la pangar l-au ajutat să cunoască frumusețile Ortodoxiei și, după multe luni de cateheză și traduceri ale textelor învățăturii de credință ortodoxe prin “google translate”, a primit cu bucurie învățăturile credinței noastre sfinte și apoi a primit Sfânta Taină a Botezului. Este o mare bucurie pentru comunitatea noastră care acum nu doar că l-a integrat, ci mai mult! Îl ajută să cunoască și mai bine ce înseamnă cu adevărat să fii creștin-ortodox: să-ți iubești aproapele ca pe tine!”, a spus părintele Vasile Ioana.

5. -imagine fara descriere- (tanar-srilankez--vasile-ioana-3_50670300.jpg)

Preotul este cel care, prin dragostea, blândețea și puterea lui de a aduce oamenii împreună, face ca astfel de minuni să devină realitate. Sub îndrumarea și inima lui caldă, Sarath a descoperit ce înseamnă cu adevărat să fii primit într-o familie duhovnicească. Vezi detalii aici unde am scris pe larg despre acest subiect - https://www.dcnews.ro/adevarata-fata-a-romanilor-aratata-de-parintele-vasile-ioana-lectia-pe-care-un-srilankez-venit-la-munca-in-tara-noastra-nu-o-va-uita-niciodata-galerie-foto_1003181.html

Degeaba se pozează unii de la AUR prin biserici, dacă n-au iubire față de semenii lor. Că indiferent de culoarea pielii, tot semenii noștri sunt.  Iar știrea despre srilankezul botezat de părintele Vasile Ioana n-am văzut-o mai nicăieri, în niciun caz la AUR-iști.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
27 aug 2025, 18:40
De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni
18 aug 2025, 11:40
Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin
15 aug 2025, 12:45
De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă
02 aug 2025, 18:37
Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție
27 iul 2025, 16:44
Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui
22 iul 2025, 22:32
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Punctul 15, pagina 43 din ”Acordul de guvernare”: paragraful care oprește sau pornește războiul în Coaliție
06 iul 2025, 14:39
Atenție, imagini șocante: Ce NU vezi pe panourile cu „Nu hrăniți urșii” de pe Transfăgărășan. Unde erau toate patrulele din România când un turist italian murea
03 iul 2025, 20:53
Alegerile parlamentare din 2028. Care va fi Opoziția, după guvernul austerității
29 iun 2025, 13:57
Modelul lui Bolojan, 11 ani prim-ministru. De ce e riscant, în România
28 iun 2025, 16:16
Programul de guvernare, atac la sistemul privat și la clasa de mijloc
24 iun 2025, 10:37
Dezmățul bugetar: cine dă gaura, cine primește banii
14 iun 2025, 19:22
Legătura între atacul asupra Iranului și distrugerea bombardierelor strategice din Rusia
13 iun 2025, 23:19
Accidentul Air India. Diferența între Ahmedabad și Otopeni
12 iun 2025, 22:45
Dintr-un scaun cu rotile, Rodica Mitu ridica moralul celor în picioare. 7 iunie e despre lalele galbene, dor, zâmbete și lumină. Colega noastră ar fi împlinit 35 de ani
07 iun 2025, 00:00
Declararea averii, după decizia CCR, adevăratul test pentru Nicușor Dan
29 mai 2025, 21:18
Palma de pe scena politică pe care nu a văzut-o nimeni: Lecția prieteniei și rădăcinile nevindecate ale unui PSD care aleargă în cerc spre altă destinație
27 mai 2025, 20:16
Marea minciună: reformă=creșteri de taxe și concedieri
21 mai 2025, 20:00
Ce spune Inteligența despre mersul la vot: Nu te lăsa pe mâna lor!
16 mai 2025, 19:40
S-a strigat BINGO! 6 mai 2025 este ziua în care sau din care nu mai poți face haz de necaz de politica românească
06 mai 2025, 15:00
CNA și întreruperea emisiei- ca în bancul cu Bulă
03 mai 2025, 20:55
Cum lovește moartea verde în România: Cine își asumă decesul Valentinei
22 apr 2025, 19:05
De ce se teme Simion că va fi eliminat fizic. Joc disperat
20 apr 2025, 21:37
De ce ar pune Călin Georgescu mâna pe Nicușor Dan în turul II
20 apr 2025, 15:11
Președintele uitat. Greșeala care a rămas nesancționată
30 Martie 2025, 15:56
Simion vs Georgescu. Întrebarea de care se feresc auriștii și georgiștii
28 Martie 2025, 08:02
Bogdan Chirieac, răspuns la întrebarea: Cu cine va vota Federaţia Rusă în România?
17 Martie 2025, 15:46
Tudor Chirilă, „frumosul” din Piața Victoriei și adevărul despre România divizată în era Călin Georgescu
16 Martie 2025, 13:09
Vâlcu, despre Băsescu: „L-am reevaluat!”. După 20 de ani, e total de acord cu el
12 Martie 2025, 16:27
”N-am dat un leu, n-am luat un leu”. Cum am ajuns să ne preocupe doar cum sau cât a dormit Crin Antonescu pe banii lui, în ultimii 10 ani
21 feb 2025, 18:07
Bogdan Chirieac: Nici Georgescu nu poate scoate România din NATO
20 feb 2025, 20:21
Bogdan Chirieac spune de ce e bine că România n-a fost invitată la Summit-ul european restrâns de la Paris
17 feb 2025, 18:25
Marile dureri sunt mute. Domnule președinte, îmi pare rău, dar am avut dreptate
14 feb 2025, 12:01
Când coroana e prea mare, îți crește capul?
03 feb 2025, 21:49
Cui folosește demisia lui Iohannis. Legătura cu Trump
02 feb 2025, 12:38
Pericolul numărul 1 pe șosele din România este... pastila pentru răceală. Medicamentele care vor umple pușcăriile din țara noastră
01 feb 2025, 17:46
Știrea care n-ar fi trebuit să existe. Ce nu s-a spus despre Rodica Mitu
30 ian 2025, 23:35
Schema ”Maradona”, după prezidențiale, risc de alegeri anticipate în 2025
22 ian 2025, 22:00
Putin sau Emil Boc, cine l-a inspirat pe Călin Georgescu pentru cel mai difuzat clip al său
12 ian 2025, 18:08
Invadarea Rusiei din România nu e posibilă nici într-un scenariu de Spielberg. Călin Georgescu e la al doilea delir major în doar câteva zile
12 ian 2025, 11:16
Faci și tu asta la job sperând că șeful tău nu se prinde? Cum îți distrugi viitorul profesional în doi pași simpli
09 ian 2025, 09:18
Scenariul în care Ponta câștigă prezidențialele. Susținere surpriză
07 ian 2025, 21:01
Un candidat suveranist uitat ar putea intra în cursă la prezidențiale 2025. O revoluție suveranistă începe la... Buzău
06 ian 2025, 09:08
Algoritmul folosit de Ciolacu pe Tiktok nu-l poate face influencer
04 ian 2025, 17:36
Cum bubuie TVA-ul lui Ciolacu
02 ian 2025, 14:09
De ce riscăm - „din cauza nepalezilor” - să ajungem de căruță în România, propria țară unde suntem pe veci stăpâni
01 ian 2025, 17:10
Nicușor Dan, strategie tip Ilie Bolojan pentru a lua fața PNL cu ajutorul... liberalilor
29 dec 2024, 14:50
Aberație din lege: Dacă cineva își însușește un bun al tău, poliția stă cu mâna-n sân 10 zile, așteptând ca hoțul să fie de bună credință
28 dec 2024, 19:58
Lungul drum spre casă, când totul se înfundă în Bușteni, gaura neagră de pe Valea Prahovei
26 dec 2024, 16:08
Nicușor Dan, este nevoie să moară oameni ca să ajungi președinte?
25 dec 2024, 12:17
Cine sunt extremiștii, câte locuri au în Parlament: 25 sau 37%?
24 dec 2024, 14:09
Cele mai noi știri
acum 14 minute
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 15 minute
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I
acum 24 de minute
Un român a ținut secret decesul tatălui său pentru a-i încasa pensia din ianuarie până acum
acum 24 de minute
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
acum 52 de minute
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
acum 1 ora 33 minute
Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată
acum 1 ora 33 minute
Majoritatea francezilor vor alegeri noi dacă guvernul cade, arată sondajele
acum 1 ora 55 minute
Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
acum 11 ore 8 minute
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 26 August 2025
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel