Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  Reținut pentru 24 de ore și dus în arest! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

Ce pățești dacă asculți îndemnurile lui Dan Tănasă de la AUR? Te ia Poliția.

Deputatul AUR Dan Tănasă a publicat pe Facebook un mesaj prin care îndeamnă românii să refuze comenzile de mâncare livrate de muncitori străini, mai ales din Asia și Africa.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris Dan Tănasă (AUR).

Se pare că, într-un fel sau altul, un român a ascultat de Dan Tănasă, dovadă că un cetățean nepalez, care livra mâncare, a fost lovit cu pumnul în față, marți seară, în București, de un bărbat necunoscut. Agresorul a fost prins și reținut de poliție după ce a fugit inițial. Incidentul a fost relatat de polițistul Marian Godină. 

Incidentul de la București arată cât de repede se poate transforma un mesaj rostit sau scris pe rețele în gesturi violente. Când discursul public alimentează frica și ura față de „ceilalți”, întotdeauna se va găsi cineva care să creadă că are datoria de a-l pune în practică. De aceea, responsabilitatea celor care transmit astfel de mesaje nu este niciodată doar retorică, ci are consecințe reale în societate.

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție. Panicat, livratorul l-a întrebat ce are cu el, care e problema.

2. livrator... (livrator_66427300.jpg)

-Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!

-De ce? De ce?

-Pentru că ești un invadator! i-a răspuns tânărul.

Livratorul, un tânăr nepalez, foarte speriat, a cerut ajutorul trecătorilor. Din fericire, un polițist care chiar ieșea de la serviciu a văzut faza de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit. Polițistul a fost mai rapid, l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest”, a spus Marian Godină.

„Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu de la Secția 7 pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl Tănasă”, a mai zis Marian Godină.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV  George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre despre un srilankez venit în țara noastră (nu, nu cel bătut de un român)

Vezi aici video: 

Incidentul arată cât de periculos este atunci când anumite mesaje publice sunt interpretate ad literam de oameni fără discernământ.

Din păcate, atunci când discursurile despre „invadatori” sau „muncitori necalificați” sunt rostogolite în spațiul public, ele pot hrăni ura și pot duce la violențe.

Nu e nevoie de apeluri directe pentru ca violența să se nască. Uneori e suficient ca cineva să audă o lozincă și să o transforme în acțiune. Cazul de marți seară arată că o simplă propoziție aruncată pe rețele poate deveni, în mâinile cui nu trebuie, scânteia unui gest violent.

 

VEZI ȘI: EXCLUSIV  Adevărata față a românilor, arătată de părintele Vasile Ioana. Lecția pe care un srilankez, venit la muncă în țara noastră, nu o va uita niciodată / galerie foto

 

Noi, românii, înțelegem cel mai bine cum este să fii străin într-o altă țară. 

Fiecare dintre noi are o rudă plecată în afară, iar dorul nu poate fi stăvilit. Ce ne mai alină această lipsă este să știm că, dincolo de graniță, acolo unde trăiește încă o Românie harnică, oamenii se poartă frumos cu ai noștri. Ne liniștește să aflăm că sunt respectați și ajutați de „frații” din țările în care au ales să meargă.

Astăzi însă, rolurile s-au schimbat: Și noi am devenit țară gazdă. Și, poate tocmai pentru că suntem cei mai căliți în dorul despărțirilor, știm cel mai bine cum ar trebui să primim pe cei ce vin din alte țări. Cu blândețe, iubire, respect, înțelegere, sfințenie și bucurie, așa cum ne dorim și noi să fie primiți ai noștri prin lume.


Nu trebuie să le închidem ușa imigranților atunci când ne aduc mâncarea la prag. Nu trebuie să-i respingem doar pentru că au o altă culoare a pielii. Trebuie să-i tratăm cu aceeași demnitate și căldură pe care o datorăm fiecărui om. Citiți continuarea aici.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Un român a ținut secret decesul tatălui său pentru a-i încasa pensia din ianuarie până acum
27 aug 2025, 19:08
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
27 aug 2025, 18:40
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
27 aug 2025, 19:08
Majoritatea francezilor vor alegeri noi dacă guvernul cade, arată sondajele
27 aug 2025, 17:59
Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin
27 aug 2025, 17:37
Rusia reacționează la propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
27 aug 2025, 17:17
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Reținut pentru 24 de ore și dus în arest! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
27 aug 2025, 17:03
Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America
27 aug 2025, 16:29
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
27 aug 2025, 16:24
SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă
27 aug 2025, 16:20
Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene
27 aug 2025, 16:06
Un adolescent de 16 ani și-a luat viața după ce a fost încurajat de ChatGPT
27 aug 2025, 15:53
Conflict periculos în Galați: Agresor imobilizat cu gloanțe neletale după ce a amenințat polițiștii
27 aug 2025, 15:20
Germania: Guvernul a definitivat proiectul privind serviciul militar voluntar
27 aug 2025, 14:20
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
27 aug 2025, 13:44
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
27 aug 2025, 14:02
Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei
27 aug 2025, 14:20
BIAS 2025: TPBI recomandă utilizarea transportului public pentru evenimentul din acest weekend
27 aug 2025, 12:33
Despre serialul Dallas, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
27 aug 2025, 12:14
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
27 aug 2025, 13:08
Donald Trump s-a sucit: Universitățile americane s-ar descurca greu fără studenții chinezi
27 aug 2025, 11:37
Cum văd românii Mișcarea Legionară. SONDAJ despre Ion Antonescu: A fost erou, cum spunea Călin Georgescu, sau criminal de război?
27 aug 2025, 12:44
BANCUL ZILEI: Reproșul unui zgârcit
27 aug 2025, 10:23
UE are o armă secretă pe care ar putea să o folosească într-un război cu Rusia. Ucraina a folosit-o deja în 2022
27 aug 2025, 11:36
Dr. Radu Țincu, avertisment după incendiul de la Dragonul Roșu. Fumul, foarte periculos: Cine sunt persoanele la risc și cum să se protejeze
27 aug 2025, 13:40
Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața
27 aug 2025, 10:21
Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul și Ilfovul de fum. ”Miroase foarte greu și se vede mult fum”/ ”Fum în toată zona”
27 aug 2025, 09:44
Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri în lacrimi despre boala actorului: „Creierul lui cedează”
27 aug 2025, 09:39
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
27 aug 2025, 09:45
Plămân de porc transplantat la om, în premieră medicală
27 aug 2025, 10:08
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
27 aug 2025, 10:01
Macron, Merz şi Tusk, semnal la Chișinău de Ziua Independenței R. Moldova. Update: Mesajele date de Maia Sandu și Sorin Grindeanu
27 aug 2025, 09:04
Magistraților le este interzis, prin lege, să facă grevă. Consiliera lui Bolojan intră dur în magistrații care susțin că independența ține de valoarea salariului
27 aug 2025, 08:49
Accident cu șapte victime în Vâlcea, un copil de trei ani e în stare foarte gravă
27 aug 2025, 08:57
Tânăr de 18 ani, înecat în râul Mureș. Iubita sa a reușit să se salveze
27 aug 2025, 08:56
Accident grav în Botoșani: Un mort și cinci răniți
27 aug 2025, 08:33
Cum să înveți câinele să vină la tine: 7 pași simpli care te vor ajuta
27 aug 2025, 00:53
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
26 aug 2025, 23:23
Guvernul lui Donald Tusk, foc și pară pe Karol Nawrocki: Decizia de a nu mai susține ucrainenii subminează stabilitatea economiei
26 aug 2025, 22:48
Un medic dezvăluie vârsta la care exercițiile cardio nu te mai ajută. Ce ar trebui să faci în schimb
26 aug 2025, 23:24
Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna
26 aug 2025, 21:46
Incendiu la Dragonul Roșu, lângă București. Update: O hală, parțial prăbușită. Au ars 3800 de mp
26 aug 2025, 20:52
Zelenski cere accelerarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în aşteptarea unui plan din partea Occidentului
26 aug 2025, 20:49
Ești invitată la nuntă în septembrie sau octombrie? Află care sunt culorile vedetă ale toamnei
26 aug 2025, 22:05
Horoscop 27 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
26 aug 2025, 20:15
Ucraina relaxează legea marțială: Cine primește permisiunea de a părăsi țara
26 aug 2025, 19:52
Ciuvică vede putiniști peste tot! Chirieac: Nu se mai poate, ceva trebuie făcut! / Intervine și Diana Tache - video
26 aug 2025, 23:08
Noul director Romsilva a fost desemnat. Cine este Jean Vișan
26 aug 2025, 19:09
Surpriză: Țările din UE care se opun confiscării activelor ruseşti de stat îngheţate
26 aug 2025, 19:06
Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: Regulile digitale nu discriminează companiile americane
26 aug 2025, 19:18
Cele mai noi știri
acum 15 minute
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 16 minute
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I
acum 25 de minute
Un român a ținut secret decesul tatălui său pentru a-i încasa pensia din ianuarie până acum
acum 25 de minute
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
acum 53 de minute
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
acum 1 ora 34 minute
Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată
acum 1 ora 34 minute
Majoritatea francezilor vor alegeri noi dacă guvernul cade, arată sondajele
acum 1 ora 56 minute
Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
acum 11 ore 9 minute
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 26 August 2025
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel