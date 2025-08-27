Reținut pentru 24 de ore și dus în arest! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video

Ce pățești dacă asculți îndemnurile lui Dan Tănasă de la AUR? Te ia Poliția.

Deputatul AUR Dan Tănasă a publicat pe Facebook un mesaj prin care îndeamnă românii să refuze comenzile de mâncare livrate de muncitori străini, mai ales din Asia și Africa.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris Dan Tănasă (AUR).

Se pare că, într-un fel sau altul, un român a ascultat de Dan Tănasă, dovadă că un cetățean nepalez, care livra mâncare, a fost lovit cu pumnul în față, marți seară, în București, de un bărbat necunoscut. Agresorul a fost prins și reținut de poliție după ce a fugit inițial. Incidentul a fost relatat de polițistul Marian Godină.

Incidentul de la București arată cât de repede se poate transforma un mesaj rostit sau scris pe rețele în gesturi violente. Când discursul public alimentează frica și ura față de „ceilalți”, întotdeauna se va găsi cineva care să creadă că are datoria de a-l pune în practică. De aceea, responsabilitatea celor care transmit astfel de mesaje nu este niciodată doar retorică, ci are consecințe reale în societate.

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție. Panicat, livratorul l-a întrebat ce are cu el, care e problema.

-Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!

-De ce? De ce?

-Pentru că ești un invadator! i-a răspuns tânărul.

Livratorul, un tânăr nepalez, foarte speriat, a cerut ajutorul trecătorilor. Din fericire, un polițist care chiar ieșea de la serviciu a văzut faza de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit. Polițistul a fost mai rapid, l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest”, a spus Marian Godină.

„Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu de la Secția 7 pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl Tănasă”, a mai zis Marian Godină.

Incidentul arată cât de periculos este atunci când anumite mesaje publice sunt interpretate ad literam de oameni fără discernământ.

Din păcate, atunci când discursurile despre „invadatori” sau „muncitori necalificați” sunt rostogolite în spațiul public, ele pot hrăni ura și pot duce la violențe.

Nu e nevoie de apeluri directe pentru ca violența să se nască. Uneori e suficient ca cineva să audă o lozincă și să o transforme în acțiune. Cazul de marți seară arată că o simplă propoziție aruncată pe rețele poate deveni, în mâinile cui nu trebuie, scânteia unui gest violent.

Noi, românii, înțelegem cel mai bine cum este să fii străin într-o altă țară.

Fiecare dintre noi are o rudă plecată în afară, iar dorul nu poate fi stăvilit. Ce ne mai alină această lipsă este să știm că, dincolo de graniță, acolo unde trăiește încă o Românie harnică, oamenii se poartă frumos cu ai noștri. Ne liniștește să aflăm că sunt respectați și ajutați de „frații” din țările în care au ales să meargă.

Astăzi însă, rolurile s-au schimbat: Și noi am devenit țară gazdă. Și, poate tocmai pentru că suntem cei mai căliți în dorul despărțirilor, știm cel mai bine cum ar trebui să primim pe cei ce vin din alte țări. Cu blândețe, iubire, respect, înțelegere, sfințenie și bucurie, așa cum ne dorim și noi să fie primiți ai noștri prin lume.



Nu trebuie să le închidem ușa imigranților atunci când ne aduc mâncarea la prag. Nu trebuie să-i respingem doar pentru că au o altă culoare a pielii. Trebuie să-i tratăm cu aceeași demnitate și căldură pe care o datorăm fiecărui om. Citiți continuarea aici.

