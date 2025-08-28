Un curier străin, uimit de ce s-a întâmplat în complexul de pe strada Ajustorului unde venise să facă o livrare: Sunt fără cuvinte

Data publicării:

După ce un tânăr de 20 de ani a lovit cu pumnul un livrator străin pe o stradă din Sectorul 2, strigând „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”, mi-am amintit de un subiect dintr-un cartier din Sectorul 6, de pe strada Ajustorului, care arată că nu ne-am pierdut, de tot, omenia.

La un bloc din București s-a petrecut o întâmplare care arată că solidaritatea și bunul-simț încă există. Totul a început banal, cu un incident nefericit: Prin luna iunie, un curier străin, student în România, a lovit cu scuterul bariera complexului. Bariera s-a strâmbat, vecinii au comentat pe grupul de WhatsApp al blocului, dar povestea nu s-a terminat acolo.

Tânărul, care și-a pierdut scuterul în urma unui furt și se descurcă greu cu studiile și munca, și-a asumat imediat responsabilitatea și a acoperit costurile reparației. Însă comunitatea nu a rămas indiferentă. Vecinii au decis să strângă bani pentru el, nu doar ca să recupereze suma plătită pentru barieră, ci și pentru a-l ajuta să-și continue studiile.

„Bună. În urma anunțului făcut de C., legat de barieră și de curierul care a lovit-o (nu doar că a acoperit costurile integrale, scuterul lui fiind furat și el fiind la studii aici… urmăriți anunțul pentru restul detaliilor), ne-am strâns câțiva vecini să acoperim o parte din costurile barierei și să îi trimitem înapoi fiecare cât putem. S-a făcut grupul Ajutor pentru Sabri în comunitate, iar diseară am vrea să ne organizăm și să îi trimitem suma care s-a strâns. Dacă mai dorește cineva să ia parte, găsiți grupul în comunitate. Ne organizăm acolo”.

 

S-a strâns o sumă considerabilă, mulți vecini donând peste costul barierei. Restul banilor a fost pentru a-l ajuta pe Sabri să-și continue studiile.

 

„L-am prins pe Sabri fix înainte de examen. Împreună am reușit să strângem o sumă considerabilă, mulți vecini donând peste suma care ar fi acoperit costul barierei dacă l-am fi împărțit. Restul de bani îl va ajuta pe Sabri să-și continue studiile.


Vă mulțumesc mult pentru mobilizare și am vrut să postez pe general doar ca să arăt că împreună putem fi o comunitate, în pofida discuțiilor care au apărut în ultima perioadă”, a scris unul dintre vecinii care s-au implicat în acest caz.

 

Gestul l-a impresionat pe studentul străin care a transmis un mesaj emoționant: „Thank you so much, I’m really speechless. You have no idea how much this means”.

Această întâmplare aparent minoră spune mai multe decât multe discursuri politice. Arată că românii pot fi o comunitate adevărată, capabilă de solidaritate și empatie. Exact așa cum ne dorim ca și românii din diaspora să fie tratați cu respect și înțelegere, la rândul nostru putem arăta că știm să fim gazde bune.

Într-un București plin de griji, o barieră ruptă s-a transformat într-o lecție vie despre bunătate. Este un subiect care, sincer, nu mi s-a părut o știre atunci când l-am văzut prima oară pe grupul blocului. Părea doar o întâmplare măruntă din viața de zi cu zi, cu o barieră ruptă și niște vecini care s-au mobilizat. Nimic wow până la urmă.

Dar, în contextul în care ura ajunge mai des pe prima pagină decât gesturile simple de bunătate, am simțit că merită spusă povestea asta. Pentru că, din păcate, am ajuns să privim bunătatea ca pe ceva rar, ca pe un „wow”. Și tocmai de aceea cred că e important să o facem vizibilă, mai ales după livratorul bătut.

Amintim că incidentul a survenit la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a postat pe Facebook un mesaj în care îndemna românii să refuze comenzi livrate de curieri străini:

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”. Mesajul a stârnit reacții în rândul autorităților și al publicului, iar Marian Godină a depus o plângere penală împotriva deputatului pentru incitare la violență, ură sau discriminare. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 au confirmat că agresorul a acționat „din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească teritoriul țării”. Poliția Capitalei a precizat că polițistul aflat în timpul liber a intervenit prompt, imobilizând tânărul agresor.

