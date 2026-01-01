€ 5.0985
Mesaje de Sfântul Vasile 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pentru 1 ianuarie
Data actualizării: 10:58 01 Ian 2026 | Data publicării: 10:54 01 Ian 2026

Mesaje de Sfântul Vasile 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pentru 1 ianuarie
Autor: Andrei Itu

Foto: Pixabay, de antonbe
 

Sfântul Vasile cel Mare este sărbătorit pe 1 ianuarie. Aproximativ 600.000 de români poartă numele  unuia dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe.

Totodată, Sfântul Vasile cel Mare, episcopul Cezareei, este unul dintre cei mai mari teologi creştini, "păzitor de duhuri rele", dar este cunoscut și ca Ocrotitor al săracilor.

"Vasiliadele" sunt printre cele mai importante opere filantropice ale Sfântului Vasile cel Mare. Mulți istorici afirmă cu vasiliada este prima formă organizată de asistență socială și medicală din lume.

Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, oficiată pe 1 ianuarie

Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare este oficiată în bisericile ortodoxe de Ziua Sfântului Vasile cel Mare, fiind una specială, ce se repetă în decursul unui an de zece ori.

Astăzi, de 1 ianuarie 2026, aproximativ 600.000 de români își serbează onomastica, purtând numele Sfântului Vasile, unul dintre cei mai importanți sfinți părinți ai Bisericii.

Mesaje de Sfântul Vasile cel Mare pentru cei aproape  600.000 de români care își serbează onomastica

Iată câteva mesaje pe care să le transmiți celor dragi, care își sărbătoresc azi, 1 ianuarie 2026, onomastica de Sfântul Vasile cel Mare:

  • La mulți ani binecuvântați! Sfântul Vasile cel Mare să te întărească în credință și să te ocrotească! Pace, bucurie, sănătare și mântuire!
  • Prin rugăciunile mijlocite de Sfântul Vasile cel Mare, Domnul să îți dăruiască nădejde neclintită în mântuire! Pace și bucurie să ai!
  • La mulți ani întru Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru! Sfântul Vasile cel Mare să te ocrotească mereu, nu doar azi!
  • Sfântul Vasile cel Mare să îți lumineze mintea și calea vieții! Sfântul Vasile cel Mare să îți curățească inima și să îți ofere statornicie și nădejdea mântuirii!
  • În această zi importantă a Sfântului Vasile cel Mare, Domnul Iisus Hristos să îți umple viața de har, iar rugăciunile sfântului să îți fie pavăză și călăuză pe drumul vieții!

Sfântul Vasile este celebrat pe data de 1 ianuarie, dar și pe 30 ianuarie, alături de Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul Grigore.

Sfantul Vasile cel Mare
Mesaje Sfantul Vasile 2026
