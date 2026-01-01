Mesaje de Sfântul Vasile 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pentru 1 ianuarie

Sfântul Vasile cel Mare este sărbătorit pe 1 ianuarie. Aproximativ 600.000 de români poartă numele unuia dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe.
Totodată, Sfântul Vasile cel Mare, episcopul Cezareei, este unul dintre cei mai mari teologi creştini, "păzitor de duhuri rele", dar este cunoscut și ca Ocrotitor al săracilor.
"Vasiliadele" sunt printre cele mai importante opere filantropice ale Sfântului Vasile cel Mare. Mulți istorici afirmă cu vasiliada este prima formă organizată de asistență socială și medicală din lume.
Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare este oficiată în bisericile ortodoxe de Ziua Sfântului Vasile cel Mare, fiind una specială, ce se repetă în decursul unui an de zece ori.
Sfântul Vasile este celebrat pe data de 1 ianuarie, dar și pe 30 ianuarie, alături de Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul Grigore.
