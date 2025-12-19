€ 5.0896
Stiri

Când poți vizita Catedrala Națională în perioada Crăciunului, Revelionului și Bobotezei
Data actualizării: 15:54 19 Dec 2025 | Data publicării: 15:42 19 Dec 2025

Când poți vizita Catedrala Națională în perioada Crăciunului, Revelionului și Bobotezei
Autor: Andrei Itu

Catedrala Mântuirii Neamului, București Sursa foto: Agerpres / Catedrala Mântuirii Neamului - Catedrala Națională
 

Patriarhia Română a anunțat care este programul de vizitare al Catedralei Naționale în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.

Catedrala Mântuirii Neamului va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.

"Patriarhia Română reamintește tuturor credincioșilor care doresc să viziteze Catedrala Națională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.

Astfel, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Botezului Domnului, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate vor putea să viziteze și să se închine în Catedrala Națională", a transmis Patriarhia Română. 

Sursa foto: AgerpresImpresionanta Icoană Iisus Hristos - Pantocrator - de 150 de metri pătrați din Catedrala Națională / Foto Agerpres

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare

În continuare, Patriarhia Română precizează va fi deschisă Catedrala doar pentru vizitare, nu și pentru săvărșirea slujbelor liturgice. Acestea vor fi oficiate în Catedrala Patriarhală istorică.

"Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind săvârșite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior", a mai transmis Patriarhia Română, într-un comunicat de presă citat de DC News.

Vezi și - 200.000 de credincioși au intrat în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Adrian Agachi (BOR), precizări

catedrala nationala
catedrala nationala program

catedrala nationala
catedrala nationala program
Comentarii

