Data actualizării: 12:42 02 Noi 2025 | Data publicării: 12:26 02 Noi 2025

200.000 de credincioși au intrat în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Adrian Agachi (BOR), precizări
Autor: Elena Aurel

Sfințirea Catedralei Naţionale slujba Sursa Foto: DC News
 

Peste 200.000 de pelerini au intrat în Sfântul Altar al Catedralei Naționale.

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a transmis redacției DC News numărul de credincioși care au intrat în Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului din București până duminică, 2 noiembrie 2025.

„Peste 200000 de pelerini au trecut și s-au închinat prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale",  a transmis Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Într-o singură zi, aproximativ 30.000 de persoane au pășit în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, iar credincioșii din întreaga țară mai au încă 4 zile la dispoziție pentru a merge și a se închina în lăcașul de cult.

Duminică, după încheierea slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar s-a făcut în mod organizat, începând cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spaţiul piaţetei (esplanadei) Catedralei. 

Persoanele aflate în exteriorul gardului Catedralei Naţionale au avut acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ce invitaţii oficiali şi grupurile organizate din eparhii au încheiat trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioşii ortodocşi pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele următoare, inclusiv pe timpul nopţii, sfântul lăcaş urmând a fi deschis "zi şi noapte" până pe 5 noiembrie 2025. 

biserica ortodoxa romana
adrian agachi
pelerini
catedrala mantuirii neamului
sfantul altar
patriarhia romana
200.000 de credincioși au intrat în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Adrian Agachi (BOR), precizări
 
