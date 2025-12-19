S-a deschis un corp din primul spital județean construit după Revoluție. Rogobete: „Încrederea se construiește prin rezultate”

Anunțul a fost făcut de Alexandru Rogobete, care a subliniat că proiectul marchează „o schimbare reală, vizibilă și ireversibilă” în modul în care statul român investește în sănătate.

O investiție-record pentru sănătate publică

Noul corp al Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud reprezintă cel mai mare proiect de sănătate realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în județ și una dintre cele mai consistente investiții din fonduri europene nerambursabile la nivel național. Valoarea totală a investiției depășește 606 milioane de lei.

Clădirea pune la dispoziția pacienților 235 de paturi și o structură medicală modernă, concepută pentru a răspunde cazurilor complexe și urgențelor majore.

„Este o zi istorică pentru sănătatea românească! După ani în care am vorbit despre nevoi, planuri și întârzieri, astăzi avem rezultate concrete, care schimbă realitatea medicală pentru oameni. Pentru mine, acest moment spune foarte mult despre direcția în care mergem în sănătate.

Noul corp de clădire al Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud este cel mai mare proiect de sănătate realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în județ și una dintre cele mai mari investiții din fonduri europene nerambursabile pentru sănătate, la nivel național.

Cu o investiție totalǎ de peste 606 milioane de lei, spitalul aduce 235 de paturi și o organizare medicală construită logic: secții esențiale, bloc operator modern, cardiologie intervențională cu sală hibridă de angiografie, neurochirurgie, neurologie, gastroenterologie intervențională, ginecologie, ORL, hemodializă și recuperare neurologică.

Este un spital construit pentru a face față cazurilor complexe, pentru intervenții rapide și pentru siguranța pacientului. Extinderea blocului operator, circuitele corecte, spațiile dedicate formării profesionale și dotările moderne reduc riscurile și cresc calitatea actului medical”, scrie Alexandru Rogobete pe Facebook.

Digitalizare integrată din faza de construcție și infrastructura atrag medici din toată țara

Un element cheie al proiectului îl reprezintă digitalizarea completă a activității medicale.

„Digitalizarea este integrată din start. Paturile sunt conectate la un sistem informatic care permite acces rapid la datele pacientului, monitorizare la distanță și colaborare medicală în timp real, inclusiv pentru obținerea unei a doua opinii în cazurile critice.

În paralel, corpul vechi de clădire a trecut printr-un amplu proces de modernizare: reabilitarea clădirilor existente, dotarea cu echipamente moderne și digitalizarea fluxurilor medicale. Astăzi vorbim despre o unitate medicală care poate răspunde real nevoilor comunității”, scrie acesta.

În prezent, 240 de medici profesează la Spitalul Județean de Urgență Bristrița-Năsăud.

„Au ales să lucreze în Bistrița-Năsăud pentru că există infrastructură, stabilitate și respect pentru actul medical. Acesta este, poate, cel mai clar semn că investițiile făcute corect schimbă sistemul, nu doar clădirile”, mai adaugă Rogobete.

Proiect cu implicare personală

În final ministrul Sănătății a încheiat: „Pentru mine, acest moment are și o încărcătură personală profundă. Cunosc acest proiect încă din perioada în care eram secretar de stat și coordonam PNRR în sănătate, când era doar pe hârtie, într-o listă de investiții care părea imposibil de dus la capăt. Astăzi, când am văzut clădirea nouă finalizată – prima din PNRR – am stat câteva secunde și mi-am amintit toți anii de muncă, presiune și responsabilitate care au făcut posibil acest rezultat.

Mulțumesc echipei mele, care timp de aproape patru ani a ales să spună DA și să refuze ferm clasicul „nu se poate”.

Mulțumesc domnului Emil Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru asumare și consecvență, și doamnei Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, pentru sprijinul acordat României în modernizarea sistemului de sănătate.

Când oamenii văd rezultate, încrederea se construiește. Iar încrederea ne face bine”.