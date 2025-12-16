Alexandru Rogobete: de la promisiuni la fapte. Investițiile de peste 170 de milioane de lei schimbă spitalele din Maramureș

Alexandru Rogobete a transmis că schimbările promise în sistemul sanitar din Maramureș sunt deja vizibile pentru pacienți și cadrele medicale. Potrivit acestuia, finanțările alocate din bugetul Ministerului Sănătății și din fonduri PNRR au transformat infrastructura, dotările și modul de desfășurare a actului medical în nordul țării.

Proiecte discutate, rezultate vizibile

Alexandru Rogobete subliniază că diferența față de vizita anterioară este una clară: ceea ce era atunci la nivel de discuție a devenit funcțional. În Maramureș au fost alocate peste 30 de milioane de lei din bugetul Ministerului Sănătății pentru modernizarea unităților medicale, la care se adaugă peste 140 de milioane de lei din fonduri PNRR.

Investițiile se reflectă atât în clădiri și echipamente, cât și în calitatea serviciilor medicale oferite pacienților.

„Am revenit duminicǎ la Baia Mare după câteva luni. La ultima vizită vorbeam despre proiecte și nevoi. Astăzi, o parte dintre ele sunt deja funcționale. Ce era atunci discuție este acum realitate pentru pacienți. În județul Maramureș, din bugetul Ministerului Sănătății, au fost alocați peste 30 de milioane de lei pentru modernizarea unităților medicale, la care se adaugă peste 140 de milioane de lei din fonduri PNRR. Sunt investiții care se văd în clădiri, în echipamente și, mai ales, în modul în care se face astăzi actul medical”, scrie acesta pe Facebook.

Citește și: Noul spital „Marius Nasta” din București aproape gata

Spitalul Județean, reper regional în imagistică

La Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, obiectivul principal a fost creșterea capacității de diagnostic și consolidarea rolului de centru regional de referință în imagistică medicală.

„La Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, obiectivul a fost clar: creșterea capacității de diagnostic și consolidarea rolului de reper regional în imagistică medicală. Dotarea cu RMN 3 Tesla, SPECT-CT, PET-CT și cu echipamente moderne de laborator a ridicat investigațiile la standarde actuale. Pentru pacienți, asta înseamnă timp câștigat, decizii medicale mai rapide și tratamente corect fundamentate”, mai completează.

Investiții care schimbă condițiile de tratament

Oficialul a vizitat și Spitalul de Pneumoftiziologie, unde o investiție de aproximativ 6 milioane de lei a modificat radical condițiile de tratament și de muncă.

„Am fost și la Spitalul de Pneumoftiziologie, unde investiția de aproximativ 6 milioane de lei a schimbat radical condițiile de tratament și de muncă. Diferența față de vizita anterioară este evidentă. Privite împreună, aceste proiecte arată direcția corectă pentru Baia Mare și pentru nordul țării: imagistică performantă, diagnostic precoce și tratamente moderne.

Le mulțumesc echipelor medicale și autorităților locale pentru colaborare. Îl felicit pe Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, pentru viziune și implicare. Rezultatele sunt aici. Asta înseamnă responsabilitate în sănătate”, a încheiat Rogobete mesajul pe Facebook.