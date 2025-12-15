€ 5.0914
Ucrainenii resping varianta unor concesii majore în cadrul unui acord de pace
Data publicării: 15:24 15 Dec 2025

Ucrainenii resping varianta unor concesii majore în cadrul unui acord de pace
Autor: Crişan Andreescu

Ucraina
 

Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în orice acord de pace, potrivit unui sondaj publicat luni, care subliniază provocările cu care se confruntă președintele Volodimir Zelenski în timp ce negociază sub presiunea Casei Albe

Ucraina a încercat să respingă un plan inițial susținut de SUA, pe care Kievul și aliații săi europeni l-au considerat favorabil Moscovei și care prevedea ca Ucraina să renunțe la toată regiunea sa estică Donbas și să-și restrângă semnificativ capacitățile sale militare.

Sondajul, realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KIIS), arată că 72% dintre ucraineni sunt pregătiți pentru un acord care să înghețe ostilitățile de-a lungul actualei linii a frontului și care să conțină unele compromisuri.

Complet inacceptabil un plan favorabil Rusiei

Cu toate acestea, 75% consideră 'complet inacceptabil' un plan favorabil Rusiei care să prevadă cedarea de teritorii de către Ucraina sau limitarea dimensiunii armatei sale fără a primi garanții clare de securitate.

Sondajul a fost realizat între sfârșitul lunii noiembrie și mijlocul lunii decembrie și a inclus 547 de respondenți de pe teritoriul controlat de Ucraina.

Directorul executiv al KIIS, Anton Hrushetskyi, a declarat că opinia publică cu privire la această chestiune a rămas neschimbată în ultimele luni, pe fondul presiunii tot mai mari din partea SUA.

Șaizeci și trei la sută dintre ucraineni au declarat că sunt pregătiți să continue lupta și doar 9% consideră că războiul se va termina până la începutul anului 2026.

Vezi și: Cum ar fi putut Ucraina să devină o „Austrie” a Europei

Președintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra Ucrainei să asigure rapid pacea în războiul care durează de aproape patru ani, în timp ce armata rusă, mai mare și mai bine înarmată, avansează pe câmpul de luptă.

Kievul și aliații săi europeni cer garanții de securitate din partea Washingtonului ca parte a oricărui acord, Zelenski spunând duminică că Ucraina va renunța la ambițiile sale de a adera la NATO în schimbul acestor garanții.

Cu toate acestea, doar 21% dintre ucraineni au încredere în Washington, în scădere de la 41% în decembrie anul trecut. Încrederea în NATO a scăzut, de asemenea, la 34% de la 43% în aceeași perioadă.

'Dacă garanțiile de securitate nu sunt clare și obligatorii... ucrainenii nu vor avea încredere în ele, iar acest lucru va afecta disponibilitatea generală de a aproba planul de pace corespunzător', a scris Hrushetskyi. (Agerpres)

