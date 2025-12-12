Val de proteste în Italia: Planurile bugetare ale guvernului Meloni au scos oamenii în stradă

O grevă de amploare a început vineri în Italia pentru a protesta faţă de planurile bugetare ale guvernului de dreapta condus de premierul Giorgia Meloni, relatează dpa, citată de Agerpres.

Oprirea activităţii afectează în principal sectorul public, inclusiv şcolile, spitalele şi serviciul poştal. Transportul local este, de asemenea, afectat în unele oraşe.

Protestul - descris drept "grevă generală" de către sindicate - este îndreptat împotriva proiectului de buget al guvernului Meloni.

VEZI ȘI: Proteste selective? Raportul despre DNA care n-a scos pe nimeni în stradă

Sindicatele din Italia: Planurile bugetare vor înrăutăți viața oamenilor

Cea mai mare confederaţie sindicală din Italia, CGIL, consideră că planurile ar "înrăutăţi condiţiile de viaţă şi de muncă ale oamenilor şi ar afecta lucrătorii, pensionarii, tinerii şi femeile".

În ciuda alocării unor noi cheltuieli de 18 miliarde de euro, CGIL susţine că asistenţa medicală, şcolile, îngrijirea persoanelor în vârstă, locuinţele accesibile şi transportul local nu sunt prioritizate în mod adecvat în buget.

Meloni se află la putere la Roma de trei ani, în fruntea unei coaliţii formate din trei partide de extremă dreapta şi conservatoare.

Conform relatărilor din presă, bugetul va fi discutat în Camera Deputaţilor săptămâna viitoare şi trebuie aprobat de ambele camere ale parlamentului până la sfârşitul anului.

VEZI ȘI: Protestele împotriva justiției, atac hibrid de tip Călin Georgescu. Bogdan Chirieac arată culisele din scandalul momentului