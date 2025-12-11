Guvernul introduce patru companii noi în procesul de reformă. Societățile sunt analizate de comitetul Oanei Gheorghiu

Guvernul a anunțat includerea a încă patru companii în procesul de reformă și în analiza Comitetului interministerial pentru implementarea Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Noile societăți vizate sunt Minvest, Romaero, Remin și Avioane Craiova, toate aflate în portofoliul Ministerului Economiei.

Decizia a fost luată joi, în cadrul unei ședințe de Guvern, prin adoptarea unui memorandum care actualizează lista întreprinderilor publice centrale ce vor fi supuse evaluării Comitetului pentru sprijinirea Reformei 9, aprobat inițial pe 5 decembrie 2025.

„Prin acest memorandum, alte 4 întreprinderi publice centrale vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9. Acestea vor completa lista cu primele 17 întreprinderi publice, care a fost aprobată în ședința Guvernului din data de 5 decembrie 2025, ca urmare a unei noi reuniuni a Comitetului. Astfel, sunt incluse în listă următoarele întreprinderi publice centrale din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: C.N.C.A.F. MINVEST S.A.; ROMAERO S.A.; C.N.M.P.N. REMIN S.A.; AVIOANE CRAIOVA S.A”, a transmis Guvernul printr-un comunicat, citat de News.ro.

Motivul includerii noilor companii

Potrivit Executivului, includerea acestor firme în procesul de reformă urmărește crearea unui cadru unitar de monitorizare și coordonare a implementării principiilor guvernanței corporative, astfel încât obligațiile asumate prin PNRR să fie respectate.

La începutul lunii decembrie, Guvernul adoptase lista primelor 17 companii care intră în reformă, printre care TAROM, Metrorex și diverse companii CFR, propuse de ministerele de resort. Premierul a subliniat că aceste societăți vor beneficia de bugetele aprobate imediat după adoptarea bugetului național, pentru a asigura continuitatea operațională și implementarea reformelor.

