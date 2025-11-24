Oana Gheorghiu, replici la Guvern. Ioana Dogioiu i-a sărit în apărare

Un schimb de replici a avut loc la Guvern între jurnaliști și vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce aceasta a fost întrebată dacă mai face parte sau nu din Asociația „Dăruiește Viață”, în contextul conflictului public apărut recent în cadrul ONG-ului.

Întrebarea a vizat clarificarea statutului său în asociație, având în vedere acuzațiile privind o posibilă incompatibilitate și interesul public major – inclusiv prin prisma donațiilor semnificative făcute de români de-a lungul anilor.

Iată dialogul:

Reporter: Având în vedere conflictul recent pe care l-ați avut dumneavoastră, aș vrea să vă întreb dacă ați mai rămas sau nu în Asociația Dăruiește Viață, sau dacă v-ați retras de acolo așa cum vi s-a cerut?



Oana Gheorghiu: Sunt la Guvernul României și aș vrea să discutăm strict despre problemele de care mă ocup aici, alte probleme le putem discuta într-un alt cadru.

Reporter: Nu ne puteţi face această precizare, având în vedere interesul public, pentru că ne gândim și la donațiile importante care au fost făcute și oamenii ar aștepta totuși un răspuns.



Oana Gheorghiu: Așa cum am anunțat, nu mă aflu în niciun fel de incompatibilitate. Asociația "Dăruieşte viaţă" o să-și regleze problemele cu siguranță și este un lucru pe care o să-l putem discuta în afara cadrului guvernamental. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Reporter: Intenționați să fiți președinte onorific în ONG-ul "Dăruiește Viața", propunerea făcută de Carmen Uscatu, pentru a nu mai fi în incompatibilitate?



Oana Gheorghiu: Așa cum am explicat, tot ce nu ține de zona mea de activitate guvernamentală, aș vrea să discutăm într-un alt cadru și...



Reporter: Păi ține, pentru că sunteți în această funcție și cumva sunteți acuzată că e incompatibil.



Ioana Dogioiu: Nu există nicio incompatibilitate legală. Despre orice altă formă de incompatibilitate, este alegerea doamnei vicepremier unde și când o clarifică. Alegerea este să nu amestecăm lucrurile. Incompatibilitate legală nu există.



Reporter: Morală?



Ioana Dogioiu: Nu discutăm aici despre probleme din afară reformei companiilor.

