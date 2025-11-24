Oana Gheorghiu, replici la Guvern. Ioana Dogioiu i-a sărit în apărare

Oana Gheorghiu, vicepremier, a fost întrebată dacă a mai rămas sau nu în Asociația Dăruiește Viață.
Un schimb de replici a avut loc la Guvern între jurnaliști și vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce aceasta a fost întrebată dacă mai face parte sau nu din Asociația „Dăruiește Viață”, în contextul conflictului public apărut recent în cadrul ONG-ului.
Întrebarea a vizat clarificarea statutului său în asociație, având în vedere acuzațiile privind o posibilă incompatibilitate și interesul public major – inclusiv prin prisma donațiilor semnificative făcute de români de-a lungul anilor.
Reporter: Având în vedere conflictul recent pe care l-ați avut dumneavoastră, aș vrea să vă întreb dacă ați mai rămas sau nu în Asociația Dăruiește Viață, sau dacă v-ați retras de acolo așa cum vi s-a cerut?
Oana Gheorghiu: Sunt la Guvernul României și aș vrea să discutăm strict despre problemele de care mă ocup aici, alte probleme le putem discuta într-un alt cadru.
Reporter: Nu ne puteţi face această precizare, având în vedere interesul public, pentru că ne gândim și la donațiile importante care au fost făcute și oamenii ar aștepta totuși un răspuns.
Oana Gheorghiu: Așa cum am anunțat, nu mă aflu în niciun fel de incompatibilitate. Asociația "Dăruieşte viaţă" o să-și regleze problemele cu siguranță și este un lucru pe care o să-l putem discuta în afara cadrului guvernamental. Vă mulțumesc pentru înțelegere.
Reporter: Intenționați să fiți președinte onorific în ONG-ul "Dăruiește Viața", propunerea făcută de Carmen Uscatu, pentru a nu mai fi în incompatibilitate?
Oana Gheorghiu: Așa cum am explicat, tot ce nu ține de zona mea de activitate guvernamentală, aș vrea să discutăm într-un alt cadru și...
Reporter: Păi ține, pentru că sunteți în această funcție și cumva sunteți acuzată că e incompatibil.
Ioana Dogioiu: Nu există nicio incompatibilitate legală. Despre orice altă formă de incompatibilitate, este alegerea doamnei vicepremier unde și când o clarifică. Alegerea este să nu amestecăm lucrurile. Incompatibilitate legală nu există.
Reporter: Morală?
Ioana Dogioiu: Nu discutăm aici despre probleme din afară reformei companiilor.
de Roxana Neagu