Chirieac- Drăgoescu (USR) contre în direct, după întâlnirea ascundă Bolojan - ONG-uri #rezist: Cu pușcăria pui țara la treabă. O idee nobilă

La Palatul Victoria au avut loc discuții între premierul Ilie Bolojan și reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale incluse de acesta într-un grup de lucru. Este vorba despre ONG-uri de tipul #rezist precum Funky Citizens și Declic, implicate în dezbateri legate de funcționarea Justiției. Potrivit informațiilor disponibile, aceste discuții s-au purtat fără ca președintele Nicușor Dan să fie informat despre existența sau activitatea acestui grup. Temele abordate au vizat aspecte sensibile ale sistemului judiciar, de la modul de repartizare a dosarelor până la procedurile de numire a șefilor de instanțe și parchete.

Subiectul vine într-un moment delicat. În perioada următoare vor fi selectați din nou șefii celor mai importante structuri de parchet din România: Parchetul General, DNA și DIICOT. Interesul pentru aceste numiri a crescut vizibil, mai ales în contextul dezbaterilor publice generate de documentarul realizat de Recorder, "Justiție Capturată". Zona asociată mișcării #rezist și organizațiile apropiate acesteia sunt tot mai active pe tema Justiției. Criticii acestor demersuri susțin că miza reală ar fi recâștigarea influenței asupra instituțiilor-cheie, într-un model similar celui din anii în care deciziile din Justiție erau asociate cu perioada Băsescu–Coldea–Kovesi. Se vorbește despre control instituțional, despre cine ajunge să fie anchetat și cine nu, despre cine avansează și cine este eliminat din sistem. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest context într-o intervenție la România TV. Discuția ușor tensionată cu deputatul USR Cezar Drăgoescu reflectă clivajele tot mai adânci din spațiul politic și social atunci când vine vorba despre controlul și direcția Justiției din România.

"Useriștii vor, pur și simplu, să o schimbe pe șefa Înaltei Curți și pe procurorul-șef DNA doar pentru că nu sunt arondați la noi"

Bogdan Chirieac: „Deși am spus-o de atâtea ori, nu am cum să nu o spun iar. Statul acesta este putred până în măduva oaselor, dar, totuși, mai poate să fie salvat. Cum? Prin reforme corespunzătoare, începând cu Justiția, dar nu Justiția pe care vor să o facă 'ai mei' de la USR. Ai mei, useriștii, vor pur și simplu să o schimbe pe șefa Înaltei Curți și pe procurorul-șef DNA doar pentru că nu sunt arondați la noi. Atât. Atât și nimic mai mult. Cum a spus-o și fostul prim-ministru, domnul Victor Ponta, dacă în locul domnului Voineag era doamna Kovesi, iar în locul doamnei Savonea era doamna Livia Stanciu, atunci nu mai era nicio problemă. Totul era excelent. Știm cu toții lucrul acesta. Justiția este nefuncțională în România, acesta este un adevăr. Cu toții am vrea să avem o justiție funcțională, pentru că fără ea nu există stat de drept. D-asta România nu este, astăzi, stat de drept, când vorbim.

Doar că cei care au condus această mini-revoluție în stradă sau pe rețelele de socializare nu vor lucrul acesta. Dacă e o justiție dreaptă, funcțională, contează mai puțin cine e șef de partid sau de Înalta Curte. Reprezentanții acelor ONG-uri, dânșii, spre cinstea lor, sunt brațul înarmat al mișcării progresiste mondiale. Deci au ce căuta. Sunt foarte bine finanțați și își urmează misiunea. Așa cred domniile lor că e bine. Ei cred că e bine în România cu pușcăria. Cu pușcăria pui țara la treabă. O idee nobilă, ca să spun așa.

Acum am văzut că au ceva și cu domnul ministru Cătălin Predoiu. Dânsul a stabilit noile legi ale Justiției împreună cu Uniunea Europeană, Comisia Europeană, comisarul de profil, Comisia de la Veneția și așa mai departe. Ca urmare a faptului că legile au fost așezate, s-au întâmplat niște lucruri. Nu înseamnă că nu e loc de mai bine, dar faptul că legile au fost așezate în această matrice europeană stă la baza faptului că României i s-a ridicat MCV-ul. După 15 sau 17 ani de MCV, Cătălin Predoiu a reușit să ridice MCV-ul.

Nu întâmplător, acum, mișcarea aceasta #rezist vrea să-l îndepărteze pe Cătălin Predoiu, pentru că știe carte și știe bine drumurile la Bruxelles. Eu înțeleg că e nevoie de o lege a răspunderii magistraților, poate cu o ordonanță care să specifice că nu poți avansa dacă nu ți-ai terminat dosarele și așa mai departe. Ar fi benefică. Totuși, nu se dorește asta. Pentru că Marius Voineag nu se supune mișcării progresiste, atunci el trebuie schimbat. Pentru că nu primește ordine Lia Savonea, atunci ea trebuie schimbată. E foarte simplu.”

Sistemul oligarhizat prezentat de USR

Cezar Drăgoescu: „Domnule Chirieac, domnul Voineag nu trebuie schimbat pentru că el nu se supune nu știu căror forțe rezist. El trebuie schimbat pentru că nu face nimic de ani de zile.”

Bogdan Chirieac: „Haideți că i-a făcut domnului Vlad Voiculescu, de la USR, dosar.”

Cezar Drăgoescu: „De când cu Voineag nu mai există corupție în România. România a devenit cea mai onestă țară din lume.”

Bogdan Chirieac: „Dom’ne, a fost problema cu domnul Bolojan, cu domnul Moșteanu, cu milionul. Eu zic că s-a ocupat și că problema care vă supără e alta. Eu nu spun că Moșteanu e vinovat, e chiar un userist simpatic, Moșteanu.”

Cezar Drăgoescu: „În ultimele două luni el a avut niște așa-zise ieșiri mai îndrăznețe, dar de patru ani de zile ce face, domnule Chirieac? A mai fost cazul cu băiatul acela, cu portbagajul cu banii, și eu nu-mi mai aduc aminte de altceva.”

Bogdan Chirieac: „Eu zic că au fost numeroase intervenții.”

Cezar Drăgoescu: „Problema de fond v-au zis-o magistrații în urmă cu câteva zile, la întâlnirea de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Da? Oamenii au spus acolo că este un sistem oligarhizat, un sistem piramidal. CSM-ul controlează Inspecția Judiciară, Înalta Curte controlează CSM-ul, iar ei și-au făcut un stat în stat. Despre asta este vorba.”

"Oligarhia aceasta de care vorbiți exista și în vremea în care apărați Justiția de adversarii politici și o considerați bună"

Bogdan Chirieac: „Domnule Drăgoescu, așa este. Acest stat în stat a declanșat primul război româno-român. Eu îi spun primul, pentru că eu credeam că singurul și ultimul. Acum îi spun primul, pentru că veți reuși să schimbați ce vreți dumneavoastră. Veți declanșa al doilea război româno-român.

Care au fost consecințele primului război româno-român? Ați avut nenumărate cazuri în care s-a distrus capitalul românesc, inclusiv marele capital. După 8-10 ani de procese s-au dat achitări cu 'fapta nu există'. Vi se pare normal așa ceva? Acum se va întâmpla același lucru. Veți sugruma ce a mai crescut ca și capital românesc.

Eu d-asta spun că antreprenorii români sunt foarte rezilienți. Eu am aceeași simpatie și pentru antreprenorii străini, pentru că oamenii riscă să bage banii în acest teritoriu ciudat numit România. Dar, dacă nu reformezi cu adevărat justiția, doar pentru că un procuror nu te place, ți se face un dosar în care îți creează un prejudiciu. Aveți exemple multe.

Dumitru Dragomir, de exemplu, avea un prejudiciu cât o tranșă FMI. A fost achitat cu 'fapta nu există'. Vorbim de fotbal. Era o prostie de sus până jos. Lui Vanghelie i-au făcut prejudiciu de 400 de milioane de euro și, până la urmă, nu a fost nimic. Exemplele pot continua. Spuneți că e un prejudiciu de 4 milioane de euro la DNA. Păi, eu știu cât prejudiciu a trecut procurorul acela și cât e realitate?

Așa stau lucrurile. Oligarhia aceasta de care vorbiți exista și în vremea în care apărați justiția de adversarii politici și o considerați bună. Există încă din epoca Băsescu, perioadă care nu a fost acoperită de celebrul documentar Recorder. Știți foarte bine ce au făcut procurorii și au scăpat basma curată, cu unitatea de elită de pe la Ploiești și așa mai departe. Eu nu-i suspectez de bună-credință pe toți cei care au făcut manifestarea aceasta anti-Justiție, cu toate neajunsurile din Justiție.”

