Într-un interviu trecut, Lavinia Betea, profesor de psihologie socială și politică, a adus în prim-plan scene inedite din viața Elenei Ceaușescu, ilustrând felul în care controlul și obiceiurile cotidiene se împleteau cu statutul său.

Povestirile au inclus atât delegarea observațiilor prin intermediul personalului, cât și nemulțumirile neașteptate provocate de comenzi banale, cum a fost cazul unei omlete.

Violeta Năstăsescu: ochii și urechile Elenei în străinătate

Potrivit lui Betea, Elena Ceaușescu nu se putea plimba liber în călătoriile oficiale și se baza pe traducătoarea sa, Violeta Năstăsescu, pentru a observa lumea din jur și a-i relata experiențele.

„Este și chestiunea personalului. Există o scenă pe care mi-a descris-o traducătoarea de limba engleză a Elenei Ceaușescu, și anume Violenta Năstăsescu. O însoțea pe Elena Ceaușescu în călătoriile din străinătate. Sigur, Elena Ceaușescu nu putea să umble, fiind păzită și în programul oficial. O trimitea pe Violeta Năstăsescu să vadă lumea pe unde călătoreau și pe urmă să-i povestească”, a explicat ea.

Fața nevăzută a Elenei Ceaușescu

Un episod care a surprins prin trivialitate și în același timp prin tensiunea familială implică o simplă omletă.

„A povestit că la un moment dat, Elena Ceaușescu s-a revoltat foarte mult. Nora sa a comandat personalului de la Primăverii să i se trimită o omletă. Fata venea tot din Primăverii.

Elena Ceaușescu spune revoltată: Cum, nici măcar o omletă nu este în stare să facă? Eu am știut să fac de toate, să fac curat. Dar nu spunea și că a fost slujnică o vreme. Știa să facă de toate pentru că ea făcuse la rândul său parte din personalul de deservire”, a conchis Betea.

Această mărturie arată o latură mai puțin cunoscută a Elenei Ceaușescu, care dincolo de imaginea publică, a trăit și momente cotidiene, uneori tensionate, alături de familia și personalul său.