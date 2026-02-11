€ 5.0914
DCNews Stiri Cât de bune sunt mașinile electrice pentru mediu. Oamenii de știință lansează un avertisment
Data actualizării: 22:06 11 Feb 2026 | Data publicării: 22:06 11 Feb 2026

Cât de bune sunt mașinile electrice pentru mediu. Oamenii de știință lansează un avertisment
Autor: Alexandra Curtache

Masina - Freepik Masina - Freepik

Mașinile electrice, promovate drept soluția-cheie pentru reducerea emisiilor și combaterea schimbărilor climatice, ar putea avea un impact asupra mediului mai mic decât se crede.

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Queen Mary avertizează că, în actualele condiții ale rețelei energetice din Marea Britanie, vehiculele electrice nu doar că nu reduc semnificativ emisiile, ci pot pune o presiune suplimentară pe sistemul electric, alimentat încă masiv din combustibili fosili.

Studiu: beneficii climatice mai mici decât se estimează

Studiul arată că Marea Britanie nu este pregătită pentru vehiculele electrice, denumite adesea EV, și că, din această cauză, acestea fac mai mult rău decât bine.

Mulți oameni au cheltuit sume mari de bani pe un vehicul electric, crezând că contribuie la protejarea mediului și la combaterea schimbărilor climatice.

Echipa a publicat un „test de raționalitate” într-un nou articol, publicat în revista Environmental Research, despre cât de mult bine fac de fapt vehiculele electrice.

Problema rețelei electrice: dependența de combustibili fosili

Principala problemă evidențiată de oamenii de știință este că rețeaua electrică a Regatului Unit nu a trecut complet la surse de energie regenerabile.

Din această cauză, vehiculele electrice din Regatul Unit „funcționează aproape în totalitate cu combustibili fosili arși în centrale electrice”.

Oamenii de știință au ajuns la o concluzie care ar putea surprinde pe mulți, afirmând că mașinile hibride sau diesel eficiente sunt de fapt cele mai bune opțiuni pentru mediu.

Coautorul raportului, profesorul Alan Drew, a declarat: „Marea Britanie trebuie să-și regândească urgent prioritățile. Vehiculele electrice și pompele de căldură vor fi valoroase mai târziu, dar, deocamdată, trebuie să încetăm să pretindem că acestea reduc emisiile, când datele arată că nu este așa.”

Ei spun că Marea Britanie „trebuie să aloce mai puțin timp și resurse promovării vehiculelor electrice și mai mult îmbunătățirii rețelei în sine”.

Energia regenerabilă și „lacunele” din producție

Pe lângă vehiculele electrice, documentul pune sub semnul întrebării și accentul pus pe parcurile eoliene și panourile solare, având în vedere clima și vremea din Marea Britanie.

Ei au afirmat că eficacitatea metodelor variază enorm, iar impactul vremii asupra acestora a fost „grav subestimat” în planurile guvernului.

Experții au subliniat că, în zilele înnorate sau fără vânt, există o diferență mare în cantitatea de energie generată.

Din această cauză, acest deficit de energie trebuie compensat de centralele electrice pe bază de gaz.

În timpul acestor „lacunele”, vehiculele electrice exercită de fapt o presiune mai mare asupra rețelei, iar pentru a furniza energia electrică suplimentară necesară, care nu este generată de panourile solare sau de parcurile eoliene, se ard mai multe combustibili fosili.

Raportul spune, în esență, că, în loc să reducă emisiile de carbon, achiziționarea unui vehicul electric exercită de fapt o presiune mai mare asupra rețelei electrice și duce la arderea unei cantități mai mari de combustibili fosili.

Autorii spun că vehiculele electrice doar mută generarea de CO2 de la actul de conducere la nivelul rețelei.

Țintele guvernului și provocarea stocării energiei

În 2024, guvernul a declarat că obiectivul de decarbonizare a producției de energie electrică din Marea Britanie va fi atins cu cinci ani mai devreme decât se sugerase inițial, trecând de la 2035 la 2030.

Pentru a realiza acest lucru, ar fi nevoie de 43 până la 50 GW de energie eoliană offshore, împreună cu 27 până la 29 GW de energie eoliană onshore, plus 45 până la 47 GW de energie solară.

Autorii afirmă că cea mai bună măsură pe care ar putea-o lua guvernul ar fi instalarea mai multor centrale eoliene și solare, deoarece „lacunele” trebuie umplute fără combustibili fosili.

Profesorul Drew a declarat: „Adevărata sarcină în acest moment este consolidarea rețelei, construirea de centrale regenerabile și abordarea provocării enorme reprezentate de stocarea surplusului de energie electrică generat de sursele regenerabile.”

