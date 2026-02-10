€ 5.0910
DCNews Stiri Corpul de Control a finalizat verificările privind drumul forestier din Pădurea Băneasa. Ce arată raportul
Data actualizării: 19:35 10 Feb 2026 | Data publicării: 19:28 10 Feb 2026

Corpul de Control a finalizat verificările privind drumul forestier din Pădurea Băneasa. Ce arată raportul
Autor: Alexandra Curtache

acces-masina-padurea-baneasa_70586800 Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Ministerul Mediului anunță că raportul Corpului de Control privind contractul de peaj din Pădurea Băneasa indică nereguli grave, inclusiv extinderea nelegală a unui drum forestier și producerea unui prejudiciu financiar.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță finalizarea raportului Corpului de Control privind verificările efectuate la Direcția Silvică Ilfov în legătură cu contractul de peaj încheiat pentru accesul autovehiculelor pe drumuri forestiere din Pădurea Băneasa, în zona care face legătura cu cartierul Greenfield.

Obiectivele controlului: legalitate, oportunitate și reprezentare în instanță

Controlul a avut ca obiect verificarea oportunității și legalității modului de întocmire și derulare a contractului de drept de uz, analiza eventualelor acte adiționale, verificarea lucrărilor de reparații și întreținere executate asupra drumului forestier FE002, precum și evaluarea modului de reprezentare în instanță în litigiile generate de acest subiect.

Din analiza documentelor amenajistice succesive și a actelor puse la dispoziție de entitatea verificată a rezultat că, în cadrul amenajamentului silvic aferent perioadei 2020–2029, lungimea drumului forestier FE002 a fost modificată prin includerea unui tronson suplimentar de aproximativ 0,72 km, corespunzător segmentului dintre borna silvică nr. 22 și borna silvică nr. 23.

Această prelungire a fost operată fără existența documentației legale privind schimbarea categoriei de folosință, fără proiect tehnic și fără aprobările prevăzute de legislația în vigoare pentru proiectarea și construirea drumurilor forestiere. În lipsa acestor elemente, tronsonul respectiv nu poate fi considerat drum forestier realizat în condițiile legii.

Prejudiciu financiar și lipsa aprobărilor RNP Romsilva

Raportul reține că lucrările de reparații și întreținere au fost contractate și executate pentru o lungime totală care a inclus și segmentul construit nelegal. În urma verificărilor financiar-contabile s-a constatat producerea unui prejudiciu rezultat din includerea în decont a tronsonului de drum realizat fără bază legală. Totodată, s-a constatat că tema de proiectare pentru obiectivul „Reabilitare drum forestier FE002” nu a fost aprobată de conducerea RNP Romsilva, deși au fost efectuate lucrări și plăți în cadrul acestui obiectiv.

Verificările efectuate în teren au confirmat existența fizică a tronsonului suprapus peste linia parcelară, precum și montarea de bariere de acces auto la capetele drumului. De asemenea, au fost identificate construcții și amenajări realizate fără aprobări legale în alte unități amenajistice din zonă. S-a constatat că drumul este tranzitat periodic de autovehicule, deși regimul juridic al drumurilor auto forestiere este cel de căi de transport tehnologic, de utilitate privată, închise circulației publice, cu excepțiile strict prevăzute de lege.

Încălcarea Codului silvic și a normelor tehnice

Din perspectiva cadrului normativ aplicabil, raportul evidențiază încălcarea prevederilor din Codul silvic și din normele tehnice privind schimbarea categoriei de folosință și proiectarea drumurilor forestiere.

Construirea sau extinderea unui drum forestier se poate realiza exclusiv în baza unei documentații tehnico-economice complete și după aprobarea schimbării categoriei de folosință, condiții care nu au fost îndeplinite în cazul segmentului suplimentar identificat.

Măsuri propuse și poziția MMAP

Având în vedere constatările efectuate, a fost propusă corectarea prevederilor din amenajamentul silvic și din hărțile amenajistice aferente, readucerea terenului forestier la starea inițială pe segmentul realizat fără bază legală, recuperarea integrală a prejudiciului constatat și sesizarea instanțelor pentru anularea contractului de peaj.

MMAP reafirmă că administrarea fondului forestier național trebuie realizată strict în conformitate cu legea, iar orice intervenție asupra infrastructurii forestiere trebuie fundamentată tehnic și aprobată în condițiile prevăzute de cadrul normativ în vigoare.

Comentarii

