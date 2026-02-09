Anunț surpriză privind rotativa: Ce le-a spus Ilie Bolojan primarilor din Maramureș

Vladimir Petruț, primar Cavnic, a intervenit la România TV unde a vorbit despre discuția pe care premierul Ilie Bolojan a avut-o cu primarii din Maramureș. Potrivit primarului, Ilie Bolojan a asigurat că la rotativă nu va fi un premier PSD și că nimeni nu va anula măsurile luate până acum.

„Puteți să ne mai povestiți o dată ce v-a spus domnul Ilie Bolojan la întâlnirea cu primarii din Maramureș? Ați spus că anul viitor, la rotativă, nu va fi un premier PSD, va fi unul de la USR. Și dacă v-a spus cumva că tot dânsul va fi premier, că dânsul, practic, e premier USR, nu e al dumneavoastră, al PNL-ului”, a spus Bogdan Chirieac.

„A avut loc o discuție de vreo 5-8 minute în care noi am pus niște întrebări premierului referitoare la problemele pe care le avem și, la final, unul dintre primari a întrebat: „Domnule premier, merită toate aceste sacrificii și măsuri luate? Pentru că știm foarte clar că va veni PSD-ul la rotativă și va da înapoi tot și noi vom rămâne de rușine”.

Și atunci, premierul a spus foarte clar: „Stați liniștiți, nu va fi niciun premier PSD la rotativă și nu va da nimeni înapoi nimic”. Asta a fost discuția. Punct”, a spus primarul Vladimir Petruț.

„E bine... Mi se pare că sunteți un om foarte serios și conștient. Merită să știm lucrul ăsta”, a completat Bogdan Chirieac la România TV.