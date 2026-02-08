Cel care a încercat să-l asasineze la Moscova pe generalul rus Alekseev, adjunctul GRU, a fugit din țară. Rușii anunță însă că l-au arestat

Generalul Vladimir Alekseev a fost rănit vineri cu mai multe focuri de armă şi a fost spitalizat, după o serie de asasinate în Rusia şi în teritoriile ucrainene controlate de Moscova, asasinate ce au vizat responsabili ai armatei, responsabili politici locali şi susţinători ideologici ai conflictului, unele dintre acestea fiind revendicate de Ucraina.

Vladimir Alekseev, care a supravieţuit, este prim-adjunct al şefului spionajului militar rus (GRU), Igor Kostiukov, care conduce delegaţia rusă în negocierile de pace cu Ucraina.

Potrivit FSB, un cetăţean rus născut în 1960, considerat drept "autorul direct al crimei", a fost "arestat şi predat Rusiei" după ce a fugit în Dubai.

Unul dintre complicii săi a fost arestat la Moscova, în timp ce o femeie, altă complice, a reuşit să fugă în Ucraina, a precizat FSB, citat de agenţii de presă ruse.

În vârstă de 64 de ani, generalul Alekseev este vizat de sancţiuni occidentale pentru presupusul său rol în atacurile cibernetice imputate Rusiei şi acuzat că organizase un atac cu agent neurotoxic (Noviciok) contra unui transfug rus, Serghei Skripal, în Regatul Unit, în 2018.

Potrivit biografiei sale oficiale, el s-a distins în special în timpul operaţiunilor de spionaj din Siria, unde Rusia a intervenit militar în 2015 contra rebelilor şi jihadiştilor şi în susţinerea preşedintelui Bashar al-Assad.

Şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a acuzat Kievul, care nu a reacţionat deocamdată, că încearcă să facă să eşueze negocierile în curs pentru o încheiere a conflictului armat din Ucraina.