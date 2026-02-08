€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Stiri Internațional Cel care a încercat să-l asasineze la Moscova pe generalul rus Alekseev, adjunctul GRU, a fugit din țară. Rușii anunță însă că l-au arestat
Data publicării: 11:52 08 Feb 2026

Cel care a încercat să-l asasineze la Moscova pe generalul rus Alekseev, adjunctul GRU, a fugit din țară. Rușii anunță însă că l-au arestat
Autor: Darius Muresan

rusia-armata-rusa_95874000_03089200 Armata rusă. Foto: Ministerul Apărării din Rusia via DefenseRomania

Presupusul autor al tentativei de asasinare a unui general rus la Moscova, tentativă imputată Ucrainei, a fost arestat după ce fugise în Emiratele Arabe Unite, a anunţat duminică Serviciul Federal de Securitate (FSB), informează agențiile Agerpres, AFP şi DPA.

Generalul Vladimir Alekseev a fost rănit vineri cu mai multe focuri de armă şi a fost spitalizat, după o serie de asasinate în Rusia şi în teritoriile ucrainene controlate de Moscova, asasinate ce au vizat responsabili ai armatei, responsabili politici locali şi susţinători ideologici ai conflictului, unele dintre acestea fiind revendicate de Ucraina.

Vladimir Alekseev, care a supravieţuit, este prim-adjunct al şefului spionajului militar rus (GRU), Igor Kostiukov, care conduce delegaţia rusă în negocierile de pace cu Ucraina.

Potrivit FSB, un cetăţean rus născut în 1960, considerat drept "autorul direct al crimei", a fost "arestat şi predat Rusiei" după ce a fugit în Dubai.

Unul dintre complicii săi a fost arestat la Moscova, în timp ce o femeie, altă complice, a reuşit să fugă în Ucraina, a precizat FSB, citat de agenţii de presă ruse.

În vârstă de 64 de ani, generalul Alekseev este vizat de sancţiuni occidentale pentru presupusul său rol în atacurile cibernetice imputate Rusiei şi acuzat că organizase un atac cu agent neurotoxic (Noviciok) contra unui transfug rus, Serghei Skripal, în Regatul Unit, în 2018.

Potrivit biografiei sale oficiale, el s-a distins în special în timpul operaţiunilor de spionaj din Siria, unde Rusia a intervenit militar în 2015 contra rebelilor şi jihadiştilor şi în susţinerea preşedintelui Bashar al-Assad.

Şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a acuzat Kievul, care nu a reacţionat deocamdată, că încearcă să facă să eşueze negocierile în curs pentru o încheiere a conflictului armat din Ucraina.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 1 minut
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 7 ore si 58 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 2 minute
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 54 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 22 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 47 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 52 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 10 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close