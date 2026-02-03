Dacă Rusia încalcă viitorul acord de pace, NATO va interveni în Ucraina în 24 de ore , SUA după 72

Ucraina și aliații săi occidentali au stabilit un plan clar de răspuns rapid în cazul în care Rusia nu respectă viitorul acord de pace, potrivit surselor Financial Times. Strategia include atât reacții diplomatice, cât și acțiuni militare coordonate, pregătite pentru a fi puse în aplicare imediat.

Răspuns rapid NATO: UE și SUA

Planul prevede ca NATO să intre în Ucraina în primele 24 de ore după orice încălcare a armistițiului de către Moscova. Oficialii spun că, în paralel, Kievul va primi suport diplomatic și avertismente clare, pentru a limita escaladarea conflictului.

Dacă acțiunile Rusiei continuă, va fi declanșată a doua fază a planului, implicând o coaliție a celor dispuși. Aceasta include state membre UE, Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Turcia, au precizat sursele FT.

În cazul unei provocări majore sau al unui atac extins, SUA și forțele occidentale coordonate vor interveni după 72 de ore de la prima încălcare a armistițiului. Oficialii insistă că măsura este menită să descurajeze Moscova și să protejeze suveranitatea Ucrainei.

Ce conține planul de pace

În decembrie 2025, detaliile planului de pace în 20 de puncte au fost făcute publice. Documentul prevede un pact de neagresiune între Rusia și Ucraina, cu monitorizarea atentă a liniei de contact. Kievul va beneficia de garanții de securitate din partea SUA, NATO și Europei, asemănătoare cu articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

În cazul unei noi agresiuni, clauzele planului prevăd reacții militare rapide și reimpunerea de sancțiuni împotriva Rusiei.

Europa pregătită să intervină

Scenariul răspunsului la încălcarea armistițiului a fost discutat intens între decembrie 2025 și ianuarie 2026. La Paris, oficialii au detaliat strategiile de intervenție, iar la Kiev, pe 3 ianuarie, consilierii pe securitate națională ai țărilor participante au clarificat rolurile fiecărei națiuni.

În aceeași perioadă, președintele Volodimir Zelenski a ridicat problema garanțiilor de securitate oferite de SUA în cadrul întâlnirii cu Donald Trump la Mar-a-Lago.

Recent, secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat că Washingtonul și aliații europeni au convenit asupra garanțiilor de securitate. „În practică, aceste garanții includ desfășurarea unui contingent limitat de trupe europene, în principal franceze și britanice, și sprijin american”, a declarat Rubio.

Forța de descurajare

Planul prevede și o forță europeană de descurajare care să mențină securitatea în aer, pe mare și pe uscat după încetarea focului. Aceasta va funcționa împreună cu serviciile de informații și cu logistică oferită de SUA. Liderii aliaților Kievului au subliniat că măsurile sunt concepute pentru a preveni orice escaladare și pentru a proteja stabilitatea regională.

Astfel, dacă Rusia va încălca viitorul acord de pace, NATO va interveni în Ucraina în 24 de ore, iar SUA va reacționa după 72, consolidând un răspuns rapid, stratificat și coordonat la orice provocare militară.

CITEȘTE ȘI: Șeful NATO, Mark Rutte, merge la Kiev. Discurs în fața Parlamentului ucrainean