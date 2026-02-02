Sînziana Sooper și Alexandru Iacob, poveste de dragoste ruptă din filme. Cum s-au cunoscut influencerul și bucătarul?

Într-o confesiune emoționantă făcută pe TikTok, Sînziana Sooper sau Sînziana Iacob, a povestit cum l-a cunoscut pe soțul ei, Alexandru Iacob, câștigător al emisiunii Top Chef. Totul a pornit de la o întâmplare aparent nesemnificativă, care avea să se dovedească decisivă.

Totul a început cu „Top Chef”

„În urmă cu 12 ani, mama mea se uită la televizor la o emisiune care se numea Top Chef. Era difuzată pe Antena 1. În vremea aceea, nu aveam televizor în cameră. Tătăl meu mereu mă certa pentru că eu am studiat jurnalism și mereu îmi spunea ce fel de jurnalist ești tu care nu se uită la televizor? Iar mama mea, pentru că este foarte pasionată de gătit, nu rata deloc emisiunea aceasta Top Chef despre care vă spuneam.

Și mereu când mă întâlneam cu ea prin bucătărie, îmi spunea: Este în emisiunea asta un băiat, Alexandru Iacob îl cheamă ca pe noi și îmi place de el atât de mult. Este atât de talentat. Eu cred că va câștiga emisiunea. Și pe lângă faptul că este talentat, este și frumos.

Iar eu îi ziceam: Lasă-mă, că mie nu îmi place să mă uit la televizor.

Dar ea tot insista și tot insista. De fiecare dată când începea emisiunea mă striga și eu o refuzam. Și într-o zi când trebuia să ies în oraș, mi-am adus o fusta de la mine din șifonier la ea în cameră să o calc. Așa a aranjat Dumnezeu lucrurile în ziua aceasta pentru că dacă nu aș fi venit să-mi calc fusta în acel minut, destinul meu era cu totul altul.

În acele momente în care îmi călcam fusta, mama mea a început să zică: Uite, uite, a început emisiunea. Uite-l pe Alex, uite-l pe Alex.

Iar eu în timp ce călcam, am întors capul așa o secundă, m-am uitat la televizor și l-am văzut Alex. Mi s-a părut că este o ființă splendidă. Dar nu splendidă doar la modul că este un băiat frumos, ci avea o aură de înger în jurul lui. Deci nu am mai avut sentimentul ăsta în viața mea față de nici o persoană. În mintea mea naivă și rebelă de pe vremea aia, nu am vrut să-i dau satisfacție mamei, așa că nu am zis nimic. La scurt timp după faza asta, mama mi-a zis că Alex a câștigat emisiunea.

Reîntâlnirea care a schimbat tot

Un an mai târziu, Sînziana l-a întâlnit întâmplător pe Alexandru în oraș. L-a recunoscut cu greu, dar și-a făcut curaj să-l abordeze:

„Și-a trecut un an de zile de la povestea asta. Și într-o zi eram eu prin oraș și îl văd pe Alex, doar că nu l-am recunoscut din prima. Nu știam de unde să-l iau. Îl văzuseam două secunde în viața mea cu un an în urmă.

Până la urmă îmi fac curaj și mă duc și zic: Alex Iacob, ai câștigat cumva emisiunea Top Chef?

Și el așa foarte timid și rușinat: Dar eu sunt.

I-am zis că mama mea e fana lui cea mai mare și trebuie neapărat să-mi fac o poză cu el să-i trimit, pentru că o să-și lipească poza asta pe tavan. Și-am făcut o poză amândoi atot. Asta a fost toată interacțiunea noastră. Apoi eu mi-am văzut un continuare de viața mea”.

Dragoste, emoții și destin

Deși conversațiile erau inițiate mai ales de Sînziana, Alexandru i-a mărturisit ulterior că s-a îndrăgostit de ea „la prima vedere”, dar nu a îndrăznit să facă primul pas, crezând că aceasta se afla într-o relație. Următoarea lună a fost una de discuții continue, telefoane interminabile și planuri de viitor, înainte ca cei doi să se întâlnească oficial.

Prima întâlnire a venit cu emoții puternice, tremur și un cadou simbolic adus din Grecia:

„Mi-a spus că statuia reprezintă un om care îl trage pe celălalt om după el în viață orice s-ar întâmpla. Mi s-a părut un cadou atât de special, cu o însemnătate atât de profundă care m-a emoționat maxim. Și în primul rând nu mă așteptam să mi-aducă așa ceva de la prima întâlnire. Cumva mi-a dat de înțeles că el își dorește să fim împreună toată viața noastră. Cred că e cel mai frumos cadou pe care l-am primit în viața mea. Și de atunci am rămas nedespărțiți. Cred că am ieșit la două-trei sucuri, apoi ne-am mutat împreună”.

De la prima întâlnire la familie

După doar câteva întâlniri, Sînziana și Alexandru s-au mutat împreună. Au trecut prin chirii, și-au cumpărat primul apartament, iar acolo a avut loc și cererea în căsătorie. Au urmat nunta, venirea pe lume a fiului lor și mutarea într-o nouă casă.

„Mi se pare că tot universul a complotat în favoarea noastră”, a concluzionat Sînziana Iacob.