Stiri

DCNews Stiri Tradiții și obiceiuri de Întâmpinarea Domnului, sărbătoarea din 2 februarie
Data publicării: 08:29 02 Feb 2026

Tradiții și obiceiuri de Întâmpinarea Domnului, sărbătoarea din 2 februarie
Autor: Dana Mihai

Tradiții și obiceiuri de Întâmpinarea Domnului, sărbătoarea din 2 februarie Sursa foto: Pexels (Milada Vigerova)

Mulți români se întreabă: Ce tradiții și obiceiuri sunt astăzi, 2 februarie, de Întâmpinarea Domnului?

Tradiția creștină amintește că, pe 2 februarie, Maica Domnului și Dreptul Iosif L-au adus pe Iisus la Templul din Ierusalim, pentru a împlini prescripțiile Legii. Acolo, Pruncul a fost întâmpinat de Dreptul Simeon și de prorocița Ana.

Dreptul Simeon primise făgăduința divină că nu va trece la cele veșnice înainte de a-L vedea pe Mesia. În momentul în care L-a luat în brațe pe Hristos, acesta a rostit binecunoscuta rugăciune:

"Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne…"

Mai exact, Întâmpinarea Domnului în Ierusalim simbolizează întâlnirea omului cu Dumnezeu.

Citește și: Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoare pe 30 ianuarie. Cine au fost Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

În popor există numeroase tradiții și obiceiuri de Întâmpinarea Domnului:

  • Se merge la biserică pentru rugăciune

  • Se aprind lumânări sfințite

  • Se spune că ziua arată cum va fi vremea

  • În unele zone se evită munca grea

Acestea sunt obiceiuri populare și diferă de la o regiune la alta.

Ce mesaje poți trimite prietenilor

  • "Lumina lui Hristos să-ți călăuzească pașii!"

  • "Întâmpinarea Domnului să-ți aducă pace în suflet."

  • "Primește-L pe Hristos în inima ta."

intampinarea domnului
traditii si obiceiuri 2 februarie
