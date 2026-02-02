Tradiții și obiceiuri de Întâmpinarea Domnului, sărbătoarea din 2 februarie

Mulți români se întreabă: Ce tradiții și obiceiuri sunt astăzi, 2 februarie, de Întâmpinarea Domnului?
Tradiția creștină amintește că, pe 2 februarie, Maica Domnului și Dreptul Iosif L-au adus pe Iisus la Templul din Ierusalim, pentru a împlini prescripțiile Legii. Acolo, Pruncul a fost întâmpinat de Dreptul Simeon și de prorocița Ana.
Dreptul Simeon primise făgăduința divină că nu va trece la cele veșnice înainte de a-L vedea pe Mesia. În momentul în care L-a luat în brațe pe Hristos, acesta a rostit binecunoscuta rugăciune:
"Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne…"
Mai exact, Întâmpinarea Domnului în Ierusalim simbolizează întâlnirea omului cu Dumnezeu.
Se merge la biserică pentru rugăciune
Se aprind lumânări sfințite
Se spune că ziua arată cum va fi vremea
În unele zone se evită munca grea
Acestea sunt obiceiuri populare și diferă de la o regiune la alta.
"Lumina lui Hristos să-ți călăuzească pașii!"
"Întâmpinarea Domnului să-ți aducă pace în suflet."
"Primește-L pe Hristos în inima ta."
