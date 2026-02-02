Tradiții și obiceiuri de Întâmpinarea Domnului, sărbătoarea din 2 februarie

Tradiția creștină amintește că, pe 2 februarie, Maica Domnului și Dreptul Iosif L-au adus pe Iisus la Templul din Ierusalim, pentru a împlini prescripțiile Legii. Acolo, Pruncul a fost întâmpinat de Dreptul Simeon și de prorocița Ana.

Dreptul Simeon primise făgăduința divină că nu va trece la cele veșnice înainte de a-L vedea pe Mesia. În momentul în care L-a luat în brațe pe Hristos, acesta a rostit binecunoscuta rugăciune:

"Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne…"

Mai exact, Întâmpinarea Domnului în Ierusalim simbolizează întâlnirea omului cu Dumnezeu.

În popor există numeroase tradiții și obiceiuri de Întâmpinarea Domnului:

Se merge la biserică pentru rugăciune

Se aprind lumânări sfințite

Se spune că ziua arată cum va fi vremea

În unele zone se evită munca grea

Acestea sunt obiceiuri populare și diferă de la o regiune la alta.

Ce mesaje poți trimite prietenilor