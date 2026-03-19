DCNews Stiri Educatie "Muzeele prin ochii copiilor", ediția a V-a, la Galați
Data actualizării: 14:33 19 Mar 2026 | Data publicării: 14:30 19 Mar 2026

"Muzeele prin ochii copiilor", ediția a V-a, la Galați
Autor: Crişan Andreescu

Muzeu Foto: Facebook Costel Fotea

În total, peste 17.500 de copii din mediul rural se vor afla zzn excursii gratuite la muzeele Consiliului Județean Galați, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD la CJ.

Am promis, ne ținem de cuvânt! Continuăm și în acest an un proiect unic în țară, dar mai ales un proiect de suflet - "Muzeele prin ochii copiilor", a ajuns la ediția a V-a,  prin care mii de copii din mediul rural vor avea bucuria unor excursii și acces gratuit la muzeele din subordinea Consiliului Județean, a anunțat Coste Fotea, președintele PSD.

Pregătirile sunt în plină desfășurare, pentru ca aproape 2.500 de elevi de clasa a V-a din toate comunele județului Galați, dar și di Tecuci, Târgu Bujor și Berești, precum și elevii din școlile speciale, să se bucure, și în 2026, de experiențe de neuitat.

Odată cu participanții din acest an, proiectul „Muzeele prin ochii copiilor” va ajunge la un total de 17.500 de elevi  cuprinși în această inițiativă, menită să ofere tuturor copiilor acces la cunoaștere și cultură.

Excursiile din 2026 vor avea loc  în perioada mai-iune, chiar înainte de vacanța de vară. Le-am pregătit copiilor tururi ghidate prin care vor descoperi comorile muzeelor de artă și istorie, frumusețea naturii la Grădina Botanică și Zoo, dar și tradițiile autentice ale bunicilor și străbunicilor noștri, la Muzeul Satului și Muzeul Pescăresc din Păurea Gârboavele. 


Pe tot parcursul excursiilor, copiii vor avea transport asigurat cu autocarul, cu însoțitori coordonatori de grup, vor primi un mic dejun, o masă caldă, o gustare, dar și mici suveniruri care să le amintească de aceste momente speciale. Pentru  mulți dintre acești copii este prima  excursie sau prima  vizită la un muzeu, astfel că bucuria lor ne inspiră și ne motivează și mai mult să continăm acest proiect.

„Muzeele prin ochii copiilor” este o fereastră deschisă către identitatea și cultura gălățeană – valori de care trebuie să fim mândri, pe care să le prețuim și să le transmitem mai departe generațiilor viitoare, a ținut să precizeze Costel Fotea.

