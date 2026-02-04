Protest în fața Guvernului. Sindicaliștii din Educație, prima acțiune din acest an

Sindicaliștii sunt nemulțumiți de măsurile adoptate de Executiv, care 'influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice'.

Reprezentanții sindicatelor solicită explicații clare privind economiile realizate în urma tăierilor din Educație.

Protestele profesorilor au loc în contextul mai larg al discuțiilor privind tăierea cheltuielilor cu personalul bugetar și aplicarea unor măsuri de austeritate în domeniu educaţiei.

Potrivit reprezentanților celor trei sindicate, la protestul programat între orele 11:30 și 14:00 sunt așteptate să participe aproximativ 2.000 de persoane.

'Pe durata de desfășurare a manifestației se vor folosi bannere, pancarte și mijloace audio, cu respectarea legislației în vigoare', au informat organizatorii protestului, potrivit Agerpres.

„Noi nu am renunțat la proteste. Protestăm pentru abrogarea măsurilor de austeritate pe care le-a impus în 2025: norma didactică, numărul de elevi în clasă foarte mare, comasarea claselor și tăierea burselor pentru elevi și studenți. Aceste măsuri dacă se continuă sunt măsuri anti-educație și nu sunt măsuri de reformă. Cerem abrogarea acestor măsuri. Dacă s-au aplicat un an de zile, să cântărească Guvernul și să zică câți bani a economisit din aceste suprimări a învățământului. Dacă nu, e bine ca anul viitor școlar să înceapă așa cum a fost pe Legea 198/2023, o lege asumată de Parlament, de Guvern și președintele României”, a declarat Ion Zoican, reprezentant al Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, la Antena 3. (Claudia Calotă)