Ce accepți, de fapt, când bifezi "Sunt de acord cu Termenii și Condițiile". Cea mai mare minciună a internetului, dezvăluită

Aplicațiile și jocurile pe care le folosim zilnic nu sunt deloc întâmplătoare. Fiecare sunet, fiecare notificare și fiecare "premiu' primit exact la momentul potrivit sunt gândite să ne țină cât mai mult timp conectați. În spatele lor se ascund algoritmi care învață din fiecare mișcare a noastră, când ne plictisim, ce ne face să revenim și cât putem rezista fără să deschidem din nou aplicația.

"Aplicațiile și jocurile sunt construite astfel încât să crească utilizarea. Există algoritmi care știu exact când să ne prindă din nou atenția", explică un expert în analiza comportamentală, Flavia Guez-Merlan, în dezbaterea DC Media Group - „Navigând în siguranță: Dincolo de ecran! Împreună găsim echilibrul!”

Pare inofensiv, dar în realitate, totul face parte dintr-un ecosistem uriaș, programat să ne cunoască mai bine decât ne cunoaștem noi înșine.

Și totul pornește de la o singură bifă.

Cea mai mare minciună a secolului nostru: "Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile”.

Dar știi ce accepți, de fapt, când apeși acel buton?

Află în articolul complet de pe DC Medical, semnat Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical, cum funcționează aceste mecanisme ascunse, ce fac aplicațiile cu datele tale și de ce ele știu mai mult despre tine decât crezi.

