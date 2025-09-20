Un părinte din comuna Stoenești, județul Argeș, a intrat zilele trecute în greva foamei, ca urmare a faptului că școala din satul Piatra, unde învățau cei doi copii ai săi, a fost desființată. Am luat legătura atât cu Ionuț-George Onofreiciuc, părintele intrat în greva foamei, cât și cu primarul din comuna Stoenești, Ion Marin, pentru a explica fiecare poziția față de această problemă.

„Am fost înștiințați în luna august că Școala Primară Piatra din comuna Stoenești va fi desființată, iar copiii vor fi transferați la școala de centru. Deși am făcut diferite demersuri, atât către Consiliul Local și domnul primar, către Prefectura Argeș, către Inspectoratul Școlar Județean Argeș, un răspuns scris nu am primit. Numai vorbe. Copiii au fost luați și duși, cu forța mai mult, la școala de centru. Consider că s-a făcut o nedreptate și o discriminare.

Școala de centru din Stoenești are în subordinea sa mai multe structuri, structura Valea Bădenilor, structura Bădeni, structura Cotenești, structura Stoenești și structura Piatra. Conform legii care a venit pe nepusă masă, probleme cu efectivele de copii au fost la toate structurile. Peste tot s-au găsit soluții, s-au mutat copiii dintr-o clasă în alta, de la o structură la alta, numai Piatra a fost mielul de sacrificiu.

Ținând cont că Piatra e un sat retras, un sat de deal/munte, copiii au de parcurs o distanță foarte mare până la școala de centru. Satul, fiind foarte răsfirat, microbuzul vine într-un anumit punct, iar copiii trebuie să parcurgă o anumită distanță până la microbuz. Pe vreme ploioasă, acel copil trebuie să plece cu microbuzul și să meargă la școala de centru, unde deja el ajunge obosit“, a spus părintele pentru DC News.

Piatra, un sat izolat, cu probleme de transport în timpul iernii

Potrivit acestuia, copiii de ciclul primar din localitatea Piatra, care termină cursurile în jurul orei 12:00, trebuie să aștepte până la ora 14:00, când termină cursurile și ciclul gimnazial, pentru a se întoarce acasă.

„Nu mai vorbim că la finalul programului, cei de ciclul primar termină programul undeva în jurul orei 12:00 și trebuie să stea să aștepte microbuzul până termină și copiii de gimnaziu și sunt aduși acasă undeva în jurul orei 14:30-14:50. Ce eficiență poate să mai aibă un astfel de copil?“, a zis Ionuț-George Onofreiciuc.

El a explicat faptul că satul Piatra este unul izolat, unde nu există nici transport în comun din cauza faptului că accesul, mai ales iarna, este destul de greu, iar copiii riscă să nu poată ajunge la școala de centru ori să se întoarcă acasă. El a spus că legea prevede derogări pentru astfel de situații.

„Întotdeauna, școala Piatra a dat societății oameni pregătiți și oameni demni, lumini în lume care ne reprezintă cu cinste. Desființând școala, practic lovești în inima acelei comunități, iar comunitatea rămâne fără viață. Nu mai spun că noi, în sat, nu avem nici magazin, nici mijloc de transport în comun, tocmai din cauza acestui fapt, că iarna, fiind drum alunecos, iar satul se află într-o continuă urcare, mijloacele de transport au avut accidente și și-au retras cursa.

În Piatra sunt 9 copii de ciclu primar. Conform ordinului de ministru, se spune clar că în situația în care există un singur simultan, se pot da aprobări pentru și mai puțin de zece copii. Eu consider că legea a fost de partea noastră.

La demersurile făcute în scris, în cadrul ședințelor de consiliul local, am participat toți părinții și am susținut această cauză“, a mai spus părintele.

„Din punctul meu de vedere, școala nu este desființată“

Ionuț-George Onofreiciuc a mai explicat că, dacă rețeaua școlară a fost modificată și trimisă către Inspectoratul Școlar Județean, acest lucru este ilegal și s-a făcut fără aprobarea Consiliului Local, deoarece există consilieri care susțin demersul părinților din Piatra.

„Oficial, școala, din punctul meu de vedere, nu este desființată. Pentru a desființa o școală trebuie urmați anumiți pași. Școala de centru a înaintat planul de școlarizare către primărie, primăria urmând să aprobe rețeaua școlară și după aceea să fie trimise mai departe Inspectoratului Școlar Județean.

În schimb, de la primărie nu s-a trimis rețeaua școlară, deoarece o parte dintre consilieri ne-a susținut pentru a găsi de comun acord o soluție favorabilă ca școala Piatra să rămână cu ciclu de învățământ primar și după aceea ei vor modifica rețeaua școlară și vor trimite. Din cunoștințele mele, nu s-a trimis această rețea, pentru că, dacă s-ar fi trimis, este total împotriva legii, deoarece Consiliul Local a hotărât ceva, iar primarul, cu abuz de putere, a făcut altceva“, a mai zis bărbatul.

Foto: Ionuț-George Onofreiciuc

Bărbatul spune că va protesta până când se va găsi o soluție pentru copii

Totodată, bărbatul l-a criticat pe primarul din localitate pentru faptul că acesta a evitat să vorbească cu el, în dimineața zilei de 18 septembrie.

„Pe 17 septembrie am mers la Inspectoratul Școlar Județean Argeș, a coborât domnul inspector, am purtat un dialog.

Pe 18 septembrie am mers la Prefectura Argeș, unde a coborât domnul de la pază, m-a identificat. Înainte de a intra în greva foamei, eu am făcut înștiințare scrisă atât către Primăria Stoenești, cât și către Inspectoratul Școlar Județean Argeș și Prefectura Argeș. Dumnealor sunt înștiințați.

Cea mai de prost-gust atitudine a fost din partea primarului. Am fost la primărie de dimineață (n.r. 18 septembrie 2025) și a ieșit din primărie (n.r. edilul comunei) și a trecut prin spatele meu ca și cum nu aș fi fost acolo. Peste stradă erau câțiva băieți care mă susțineau și filmau. M-a deranjat foarte mult.

Voi mai protesta până se va găsi o soluție favorabilă. Noi nu am cerut altceva decât o soluție favorabilă pentru copiii noștri. Noi nu am reclamat, nu am adus acuze, doar am cerut o soluție favorabilă pentru viitorul copiilor. Greva foamei va continua până când cineva va sta de vorbă cu mine și o să cădem de comun acord să găsim o soluție favorabilă. Dacă ai noștri copii au ajuns să însemne pentru societate decât un număr, e un mare semnal de alarmă“, a conchis Ionuț-George Onofreiciuc, în exclusivitate pentru DC News.

Primarul din Stoenești: Eu vreau să rămână școala din Piatra

De cealaltă parte, primarul din comuna Stoenești, Ion Marin, a precizat că el nu a făcut altceva decât să respecte legea și că, în opinia sa, școala din Piatra nu trebuia desființată.

„Ministerul Educației a dat o hotărâre de Guvern prin care s-au schimbat prevederile și spune destul de clar că nu poate să funcționeze o clasă decât de la 12 copii în sus. Așa spune legea. Nu depinde de mine, de primărie. Ce să fac eu dacă ei au 9 copii în cinci clase (de la clasa 0 la clasa a IV-a)? E sub efectivul prevăzut de lege. Problema o poate rezolva fie Guvernul României, prin modificarea legii, fie Inspectoratul Școlar. Eu aș vrea ca școala să rămână acolo.

Pe mine, Inspectoratul Școlar m-a întrebat un singur lucru, dacă avem transport școlar acolo. Am două microbuze, am asfalt, am totul asigurat“, a spus primarul.

De asemenea, el l-a acuzat pe Ionuț-George Onofreiciuc de faptul că ar avea avantaje personale de pe urma păstrării activității școlii primare din Piatra.

„Cred eu că e vorba de un avantaj al familiei domnului care face greva. Cum poate un biet învățător să predea într-o oră în cinci feluri, că sunt cinci clase? Hai că e un simultan de două clase, de trei, dar de cinci?“, a zis primarul.

Ion Marin spune că problema de transport ar fi, de fapt, rezolvată

Privitor la precizările lui Ionuț-George Onofreiciuc, anume că elevii de ciclu primar transferați la Stoenești trebuie să aștepte până la ora 14:00, când termină orele și ciclul gimnazial, pentru a se întoarce acasă, primarul din Stoenești a spus că problema a fost rezolvată, iar la ora 12:00, ciclul primar este transportat la Piatra, deoarece „avem două microbuze“.

„La ora 12:00, copii de ciclul primar sunt duși în satul Piatra, iar ciclul gimnazial este transportat la ora 14:00. Avem atât microbuz școlar electric, cât și pe motorină. Avem două microbuze. Când era unul, era o problemă, dar acum e totul în regulă“, a zis Ion Marin.

Edilul a explicat că problema poate fi rezolvată doar de către Guvernul României, iar singurul lucru pe care Primăria îl poate face este să respecte prevederile legale.

„Nu suntem noi (n.r. Primăria Stoenești) cei care stabilim și hotărâm. Eu sunt ăla care susține să rămână școala în satul Piatra, dar nu pot să decid. Nici Inspectoratul nu poate decide, decât Guvernul României. Nu doar aici s-a întâmplat. În toată țara unde au fost sub 12 elevi, s-a desființat. Doar Guvernul României poate să rezolve“, a punctat primarul.

Satul Piatra nu are „condiții deosebite“, potrivit edilului Ion Marin

Ion Marin a remarcat și prevederea din lege care spune că școlile cu un număr mai mic de copii își pot menține activitatea, însă a punctat că acest lucru se poate întâmpla doar în „condiții deosebite“. El a explicat faptul că satul Piatra nu are condiții deosebite, deoarece copiii beneficiază de transport, iar drumul către așezare este asfaltat. Nu este însă clar ce se va întâmpla în timpul iernii, dacă microbuzul care transportă elevii va mai putea face cursa către Piatra.

„Legea prevede că în condiții deosebite de transport, se pot menține școlile și până la 10 copii, dar Piatra nu are condiții deosebite. Asta ar fi însemnat să nu existe microbuz școlar de transport. Într-adevăr, satul e izolat, dar drumurile sunt asfaltate, există transport.

Domnul care face greva foamei, el se filmează, el se pune pe Facebook. El are doi copii care trebuiau să vină la școală și nu i-a lăsat să vină la școală. Legea condamnă părinții care nu își lasă copiii la școală. O lege nu se abrogă cu forța. Eu, dacă ar fi să judec omenește, aș vrea să rămână, dar nu pot modifica eu legea“, a conchis primarul Ion Marin.