Prof. Elena Radu şi-a consacrat întreaga viață de adult educației, în toate formele ei. Este profesor de limba romani de mai bine de 20 de ani, dar se ocupă şi cu formarea altor cadre didactice.

Într-un interviu pentru DC News, aceasta a dezvăluit motivul uluitor pentru care a ales educaţia în dauna căsătoriei la o vârstă fragedă, aşa cum se face tradiţional în familiile de romi.

"Trecutul meu profesional nu este întâmplător. Am făcut-o tocmai pentru că aparţin minorităţii rome, din neamul ursarilor. Ori la noi, aşa cum sunt şi prejudecăţile din societate, fetele se căsătoresc mai devreme. Eu nu mi-am dorit asta. Mi-am dorit să fiu mai mult decât o simplă soţie, o simplă casnică. Şi atunci, am urmat mai multe forme de învăţământ tocmai pentru a-mi asigura un loc în societate. Pentru că eu aveam certitudinea, când eram la liceu, în clasa a XII-a, că deja sunt lăudată şi bine privită în societate. Dar nu era aşa, trebuia să învăţ de două ori mai mult decât colegii mei.

Am terminat prima facultate, cea de psihologie, şi am crezut că pot avea un loc de muncă şi, avându-l, că pot câştiga şi respect. Dar nu s-a întâmplat asta. Tot timpul am fost motivată de dorinţa de a câştiga respect. Asta pentru că în familia mea, nicio femeie nu era respectată în societate. Nu i se spunea niciodată "doamnă". Iar eu tânjeam după acest apelativ.

După Psihologie, am făcut Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Mai am o altă facultate terminată, cea de Pedagogie, în învăţământul preşcolar şi primar. Am şi două masterate, unul în Management Educaţional, celălalt în Traducerea Textului Literar Contemporan. Am un doctorat în Ştiinţe Politice, o academie în Leadership şi Pedagogie, şi un post-doctorat în ceea ce înseamnă Leadership în România şi spaţiul european. Plus mai multe cursuri de formare, fiind formator naţional şi internaţional, în ceea ce priveşte medierea şcolară. Sunt şi mediator şcolar, cu jumătate de normă.

Formez cadre didactice, nu neapărat doar pe cele care aleg profesia de mediator şcolar, ci şi cadre didactice, indiferent de disciplină, care predau în şcoli vulnerabile, care lucrează cu elevi care aparţin mai multor grupuri vulnerabile", a declarat prof. Elena Radu la DC News şi DC News TV.