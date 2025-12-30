Decizia din 23 august 1944 și prețul plătit de Armata Română: De ce sute de mii de soldați români au fost luați prizonieri

În data de 23 august 1944, România a făcut un pas decisiv în istoria sa: Regele Mihai I a decis demiterea și arestarea mareșalului Ion Antonescu, a pus capăt colaborării cu puterile Axei și a inițiat tratative de armistițiu cu Aliații, dar și colaborarea militară cu URSS. Această acțiune a avut efecte dramatice deoarece sute de mii de soldați români au fost luați prizonieri.

Istoricul Tudor Vișan Miu a vorbit despre acest subiect și a explicat de ce s-a întâmplat acest lucru. Potrivit acestuia, situația a fost cauzată de devansarea acțiunii de la 23 august, care fusese programată inițial pentru 26 august, ceea ce a făcut ca anumite operațiuni să nu mai fie realizate la timp.

„I se reproșează Regelui Mihai că nu a pregătit bine gruparea din jurul său în momentul 23 august și au fost luați prizonieri sute de mii de soldați. Ar fi putut face altfel?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Aici a existat o devansare a actului de la 23 august care fusese stabilit pentru 26 august. Este o dată care apare într-o telegramă care se trimite pentru comandamentul aliat din zona Mării Mediterane să ne ajute în momentul în care o să facem acea acțiune cu bombardarea unor puncte folosite de germani.

Ceea ce a făcut această devansare a fost să se suprapună cu o altă discuție, care se finalizase tot la 23 august pe canalul Stockholm, și anume misiunea generalului Aurel Aldea care ar fi trebui să treacă linia frontului și să regleze genul acesta de situații.

Nu a mai făcut-o pentru că s-a făcut la 23 august, Aldea a devenit ministrul de Interne și nu a mai fost timp să regleze anumite lucruri, cum ar fi fost dacă pleca în 23 sau 24 august, până în 26 august”, a spus Tudor Vișan Miu la DC News.

