Data publicării: 09:40 10 Noi 2025

EXCLUSIV Cum au jefuit germanii și bulgarii Bucureștiul în timpul Primului Război Mondial: Era paradisul pe pământ / video
Autor: Elena Aurel

 soldati arme
 

Bucureștiul și mai multe zone ale țării au fost ocupate de trupele germane în timpul Primului Război Mondial, perioadă în care ocupanții au comis jafuri sistematice.

Stelian Tănase a vorbit despre perioada ocupației germane a Bucureștiului din timpul Primului Război Mondial (1916–1918) și a explicat că, deși generalul Mackensen nu a ordonat represalii sau execuții în timpul ocupației germane, această perioadă a avut totuși o latură întunecată: jaful asupra resurselor românești. 

„Istoric, nu există probe că Mackensen ar fi trecut la represalii, că ar fi ordonat execuții, cum făcea armata germană în alte părți și cum va face masiv în al Doilea Război Mondial. Cum spune Bacalbașa (n.red. jurnalist, memorialist și om politic, cunoscut ca unul dintre promotorii presei românești), în concluziile lui despre ocupație, că a fost rău, dar putea fi și mai rău. 

De ce? Pentru că, deși n-a ordonat represalii, execuții, nu a fost un regim de teroare, a existat un aspect, partea întunecată a acestei ocupații: jaful pe care ocupația germană l-a făcut la București și în tot Vechiul Regat, acolo unde s-a instalat... Asta a însemnat confiscarea recoltelor, devalizarea depozitelor de mărfuri de orice fel, toate produsele consumabile erau rechiziționate. De ce? Pentru că Germania, spune și Mackensen în carte la un moment dat, de 20 de ani nu mai mânca lapte, nu mai făcea brânză, făcea tunuri Krupp, și atunci Germania a trăit o perioadă de penurie foarte dură", a spus Stelian Tănase. 

„Prăvăliile bucureștene erau pline de mărfuri. Era paradisul pe pământ"

Potrivit acestuia, după perioada de neutralitate, Bucureștiul era plin de mărfuri, lucru care i-a uimit pe nemți atunci când au intrat în oraș. În timpul ocupației, armatele germană, austro-ungară, bulgară și turcă au practicat un jaf sistematic asupra resurselor românești, ceea ce a afectat comerțul, industria și agricultura. 

„După doi ani de neutralitate, prăvăliile bucureștene erau pline de mărfuri, gemeau de mărfuri. Când au intrat nemții aici, nu le-a venit să creadă. Rușii au pățit la fel în ’44. Când au intrat în București, în 30 august 1944, nu le-a venit să creadă să vadă magazine - ei nu aveau nici în Rusia, era o țară prăpădită, o țară la limită - dar au văzut pentru prima dată magazinele pline. Era paradisul pe pământ. Evident că au intrat acolo și au jefuit tot. Asta până în 1958, când au plecat.

Acum s-a întâmplat la fel: armata germană și austro-ungară — că nu era doar ocupație germană, trebuie să spunem lucrul ăsta, erau bulgari, turci, Austro-Ungaria și Germania - au trecut la un jaf sistematic asupra a tot ceea ce putea să ofere comerțul românesc, industria românească, agricultura românească.

Asta a fost foarte rău, pentru că această politică a fost și foarte dură. Vă dau un exemplu: Orice soldat german putea să trimită o cutie de 5 kg acasă. Vă dați seama că la asta se adăuga jaful sistematic al armatei. Asta era o chestiune privată între un soldat și familia lui. El trimitea la nevastă, la copii ce putea să fure: unt, brânză, carne. Aceste rechiziții brutale au privit și hainele, au privit și mobilierul", a spus Stelian Tănase. 

„Au jefuit tot ce se putea. Au furat moaștele Sfântului Dumitru"

Stelian Tănase a povestit că, în timpul ocupației, soldații bulgari au furat pianele din Capitală și au încercat să fure moaștele Sfântului Dumitru. Mitropolitul Conon a intervenit, iar generalul Mackensen a luat o decizie în favoarea românilor, a trimis patrule care i-au prins pe bulgari la Dunăre și a adus racla înapoi.

„Se spune că bulgarii au luat pianele din Capitală. Au încercat să ia moaștele Sfântului Dumitru", a întrebat Val Vâlcu. 

„Au jefuit tot ce se putea. Au furat moaștele Sfântului Dumitru, dar aici s-a întâmplat un lucru. Mitropolitul Conon s-a dus la Mackensen și i-a spus să îi dea moaștele înapoi că populația Bucureștiului se răscoală. Era și foarte adevărat, era foarte iubit Sfântul Dumitru, era patronul orașului. Ceea ce Mackensen a făcut. A trimis patrulele și i-a prins la Dunăre, a luat racla și a adus-o înapoi”, a spus Stelian Tănase. 

„A fost o treabă organizată?", a întrebat Val Vâlcu. 

„Mackensen putea să arbitreze această situație în favoarea bulgarilor, care erau aliații lui. Bulgaria era membră în Puterile Centrale. Nu! A arbitrat în favoarea românilor și au adus înapoi racla. Asta i-a stârnit oarecare simpatie în populația Bucureștiului, deși el era ocupantul, era dușmanul.

Au intrat noaptea și au jefuit pur și simplu. Ca niște hoți. A fost ceva organizat. A fost din ordinul primului ministru de la Sofia, și o trupă de soldați bulgari au coborât din două camioane, au intrat în biserică și le-au luat. Au acționat din ordin. Nu au fost hoți care s-au dus acolo. Au fost militari bulgari care au executat”, a spus Stelian Tănase la DC News. 

Video:

