Cel mai mare campus tehnic din România se construiește la București: PTTR demolat, termen de finalizare 2027

În locul acestora, administrația locală promite construirea celui mai mare și mai modern campus tehnic din România, cu finalizare estimată în decembrie 2027.

Demolarea a început, planul e de reconstrucție totală

„Am început demolarea clădirilor cu risc seismic ale Colegiului Tehnic PTTR. Aici vom construi cel mai mare şi mai modern colegiu tehnic din țară. Va fi gata până în luna decembrie 2027”, a transmis Ciprian Cicu.

Potrivit edilului, întregul complex școlar, format din cinci corpuri de clădire, prezintă risc seismic I, iar mutarea elevilor și demolarea au fost decise imediat după expertiză.

Cicu a afirmat că investițiile în infrastructura educațională reprezintă o prioritate pentru sector: „În Sectorul 6 am consolidat și reabilitat 22 de unități de învățământ în ultimii 5 ani”.

Măsuri speciale pe șantier: panouri fonice și tunuri de apă

Zeci de muncitori și numeroase utilaje grele au început demolarea corpului 1 al liceului. Pentru limitarea zgomotului și a prafului au fost montate panouri fonice de 5 metri și plase de praf de 7 metri, iar demolarea se desfășoară cu tunuri de apă funcționale, pentru a preveni dispersarea particulelor.

Totodată, utilajele care ies din șantier sunt obligate să treacă printr-o rampă de spălare ecologică, astfel încât zona să nu fie afectată de noroi și reziduuri.

Calendarul lucrărilor prevede șase luni pentru demolarea tuturor clădirilor. Ulterior, din vara anului viitor, va începe construcția noului campus.

Un proiect de 54 de milioane de euro

Investiția totală depășește 270 de milioane de lei, echivalentul a 54 de milioane de euro. Fondurile sunt nerambursabile, prin Ministerul Dezvoltării.

Edilul afirmă că proiectul va schimba radical infrastructura educațională tehnică din București: „Punem Bucureștiul la punct! Totul va fi la un alt nivel!”

Cum va arăta noul campus PTTR

Campusul va fi construit pe un teren de peste 22.000 de metri pătrați și va include:

bazin de înot;

terenuri de sport, inclusiv pe acoperiș;

peste 70 de săli de clasă, laboratoare și ateliere;

cantină și sală de mese;

sală de conferințe și centru de informare;

zone de recreere;

cabinete medicale;

cămin pentru elevi;

locuri de parcare.

Lucrările sunt programate să dureze maximum doi ani, iar finalizarea întregului complex este anunțată pentru decembrie 2027.

Potrivit administrației locale, campusul va deveni un reper pentru învățământul tehnic din România, oferind condiții moderne pentru pregătirea viitoarelor generații din domeniul comunicațiilor.