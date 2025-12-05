€ 5.0920
DCNews Stiri Trump și-a limitat gesticulările în cea mai recentă apariție publică. Detaliul observat în timpul unei conferințe de presă
Data publicării: 10:54 05 Dec 2025

Trump și-a limitat gesticulările în cea mai recentă apariție publică. Detaliul observat în timpul unei conferințe de presă
Autor: Iulia Horovei

Presedintele american Donald Trump Preşedintele american Donald Trump, acoperindu-și mâna dreaptă. Sursa foto: Agerpres
 

Speculațiile despre starea de sănătate a președintelui american Donald Trump revin în atenția publică.

Președintele american Donald Trump a fost observat, în ultimele apariții publice, cu mâna dreaptă bandajată, determinând noi speculații privind starea sa de sănătate. Nu e pentru prima dată când Trump stârnește întrebări în legătură cu starea sa fizică, fiind văzut în repetate rânduri cu mâna dreaptă vânătă.

În vârstă de 79 de ani, Trump purta miercuri un singur bandaj pe mâna dreaptă, aplicat oblic spre degetul arătător. Președintele, cunoscut pentru gesticulările sale frecvente în timpul discursurilor, și-a ținut în mare parte mâinile pe lângă corp în timpul unui anunț despre anularea standardelor de consum pentru vehicule adoptate în era Biden, desfășurat în Biroul Oval.

 

Trump: „Sunt mai în formă decât acum 25 de ani”

Marți, în timpul unei ședințe de cabinet, Trump purta două bandaje pe dosul mâinii drepte și și-a ținut în cea mai mare parte mâinile sub masă. El a comentat zvonurile privind sănătatea sa, spunând că a primit rezultatele unor analize fizice, toate cu note de 10.

„Apare ceva nou mereu: El e sănătos? Biden era fantastic (n.r. ironie), dar e Trump sănătos? Sunt aici, fac conferințe de presă zilnic, (...) dacă nu fac într-o zi o conferință de presă, sigur e ceva în neregulă cu președintele! Sunteți nebuni. Vă voi anunța când ceva nu e în regulă. O să fie, într-o zi, dar asta o să se întâmple tuturor. Dar acum sunt mai în formă decât acum 25 de ani. Apropo, am făcut testele fizice, am primit nota 10. Și apoi m-au întrebat dacă vreau să fac un test cognitiv, iar eu i-am întrebat: E greu? Mi-au zis că da... Apoi eu le-am zis: Ei bine, sunt o persoană foarte inteligentă. Ce președinte l-a făcut ultima dată? Niciun președinte n-a acceptat, vreodată, să-l facă, pentru că în momentul când ajungi la jumătatea testului, întrebările sunt tot mai grele. Așa că n-am motiv să-l fac, poate îl voi face, dar nu e vreun motiv să-l fac”, a spus el, referindu-se la speculațiile privind sănătatea sa, reiterând că nu are probleme majore.

Trump, filmat cu ochii aproape închiși în timpul unui summit

Zvonurile privind sănătatea lui Trump au fost amplificate și de apariția sa de joi, 4 decembrie, în timpul summitului pe care l-a găzduit la Washington. Președintele american i-a primit pe liderii Republicii Democrate Congo și ai Rwandei, care au semnat un acord de pace destinat să pună capăt conflictului de lungă durată din regiune. 

La eveniment, Trump a fost filmat cum reușește, cu greu, să-și țină ochii deschiși. 

Casa Albă neagă orice problemă de sănătate

„Președintele Trump este un om al poporului și întâlnește mai mulți americani și le strânge mâna zilnic mai mult decât orice alt președinte din istorie”, a transmis secretarul de presă al Casei Albe într-un e-mail pentru Forbes. „Devotamentul său este neclintit și o dovedește în fiecare zi”, au mai transmis oficialii.

Vânătăile observate anul acesta pe mâna dreaptă a președintelui american au fost puse pe seama strângerilor frecvente de mână și a administrării de aspirină ca parte a unui „regim standard de prevenție cardiovasculară”, potrivit unei scrisori a medicului său, Sean Barbabella.

Mâna sa dreaptă, vânătă, care uneori a părut acoperită cu machiaj, a fost observată de mai multe ori anul acesta, inclusiv la întâlnirea din august cu președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, și la întâlnirea din februarie cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Citește și: Statele Unite ale Americii ar putea „trăda” Ucraina. Ce mesaj ar fi transmis Macron liderilor europeni

donald trump
sanatate trump
sua
