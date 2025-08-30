Data actualizării: | Data publicării:

Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile

FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Fraza „Trump e mort” a devenit virală pe rețelele de socializare, după ce președintele SUA nu a mai apărut în public timp de trei zile iar la întâlnirea cu omologul său sud-coreean mâna sa era vânătă, ridicând îngrijorări privind starea de sănătate a lui Trump. Mai mult, pentru prima dată în cele două mandate, Trump nu are nimic programat oficial până săptămânat viitoare marți.

În mod cert speculațiile privind așa-zisul deces al lui Trump sunt false, însă absența liderului american, în vârstă de 79 de ani, a alimentat teoriile conspirației, amplificate și de comentarii recente ale vicepreședintelui JD Vance.

Potrivit presei americane, JD Vance a declarat pentru USA Today că este pregătit să preia funcția în cazul unei „tragedii teribile”, deși a insistat că președintele este într-o formă excelentă. „Da, tragediile se întâmplă, dar sunt foarte încrezător că președintele își va duce mandatul până la capăt și va face lucruri grozave pentru poporul american”, a afirmat Vance.

Cei de la The Mirror amintesc că zvonurile au fost alimentate și de fotografii în care Trump apare cu vânătăi pe mână și cu picioarele vizibil umflate. În iulie, Casa Albă a confirmat că liderul american suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune care provoacă umflarea membrelor inferioare, dar care nu pune viața în pericol.

La începutul acestei săptămâni, Trump a fost surprins din nou cu o vânătaie pe mână, stârnind noi speculații. Experții au sugerat că ar putea fi vorba despre urmele unor dispozitive folosite pentru terapie intravenoasă. Casa Albă a comentat ironic precizând că vânătaia a apărut de la multe strângeri de mână.

Youtube video image

Pe fondul acestor discuții, creatorul Simpsons, Matt Groening, a făcut declarații ironice într-un interviu, afirmând că serialul se va încheia „atunci când va muri cine-știți-voi”, adăugând că „în acel moment vor fi dansuri în stradă, cu excepția faptului că președintele Vance va interzice dansul”. Afirmațiile au devenit virale, având în vedere reputația serialului de a „prezice” evenimente reale.

Totuși, în ciuda zvonurilor, Donald Trump continuă să posteze activ pe platforma Truth Social, semn că, deși nu a apărut în public, își desfășoară activitatea la Casa Albă.

