Drone la granița României. Locuitorii din Tulcea, avertizați din nou prin RO-Alert/ MApN a ridicat două avioane F-16 - UPDATE
Data actualizării: 13:40 02 Ian 2026 | Data publicării: 12:47 02 Ian 2026

Drone la granița României. Locuitorii din Tulcea, avertizați din nou prin RO-Alert/ MApN a ridicat două avioane F-16 - UPDATE
Autor: Iulia Horovei

ismail tulcea ucraina romania granita razboi rusia dunare Portul Ismail. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ
 

Locuitorii din Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert, vineri, 2 ianuarie, despre un posibil pericol aerian la granița României cu Ucraina.

Starea de alertă din județul Tulcea a încetat

UPDATE: Starea de alertă extremă pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, anunţată de autorităţi vineri, în jurul orei 12:00, după detectarea unor drone la graniţa româno-ucraineană, a încetat, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, dronele lansate de Federaţia Rusă se îndreptau spre porturile dunărene din Ucraina aflate în proximitatea frontierei cu România, iar populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj transmis de sistemul RO-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Două avioane F-16, ridicate pentru monitorizarea zonei

„În jurul orei 11:50, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea. La ora 12.00, populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. Starea de alertă a încetat la ora 12.22”, se menţionează în comunicatul MApN.

Datele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta arată că nicio persoană nu a sunat la numărul unic de urgenţă 112 pentru a semnala incidente în timpul alertei extreme.

Autorităţile îndeamnă populaţia să-şi menţină calmul, să urmească cu atenţie mesajele transmise prin sistemul RO-Alert, să se informeze exclusiv din surse oficiale şi să sesizeze imediat la numărul unic de urgenţă 112, dacă observă incidente sau situaţii deosebite.

Din februarie 2022, mai multe fragmente de drone utilizate de Rusia în războiul împotriva Ucrainei au fost descoperite în România, cele mai multe fiind identificate pe raza judeţului Tulcea. 

Știre inițială

Persoanele care locuiesc în zona de nord a judeţului Tulcea au primit vineri, la ora 12:00, un nou mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, aceasta fiind a doua atenţionare de gen primită de la începutul anului.

În mesajul de alertă extremă, autorităţile au îndemnat populaţia să se adăpostească şi au menţionat că semnalul „are caracter preventiv şi vizează posibilitate căderii unor obiecte din spaţiul aerian”.

Obiecte detectate în apropierea graniței

„Decizia transmiterii mesajului RO-ALERT a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina”, se arată în informarea transmisă de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” Tulcea.

Unele persoane din municipiul Tulcea au fost surprinse de mesaj în timp ce se plimbau pe malul lacului Ciuperca şi au remarcat faptul că nu au la îndemână locuri sigure de adăpost.

„Ne-am obişnuit cu aceste mesaje şi, după cum vedeţi, nu avem unde să ne adăpostim”, a menţionat Ioana D., în timp ce-şi plimba căţelul.

Un mesaj similar a fost transmis şi în prima zi a noului an, potrivit Ministerului Apărării Naţionale, în timpul atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei nefiind încălcat spaţiul aerian al României, notează Agerpres.

