DCNews Stiri Mass-media Prima emisie TVR, experimentală în 1955. Când a avut loc însă prima transmisiune oficială / video
Data actualizării: 18:41 01 Ian 2026 | Data publicării: 18:40 01 Ian 2026

EXCLUSIV Prima emisie TVR, experimentală în 1955. Când a avut loc însă prima transmisiune oficială / video
Autor: Anca Murgoci

televizor pește pe televizor „pește” pe televizor
 

Când a avut loc prima emisie TVR?

Prima emisie a staţiei experimentale de televiziune Bucureşti a avut loc în preajma sărbătorii naţionale de la 23 august 1955. Staţia avea să transmită, de duminică 21 până miercuri 24 august, la ora 20.00, „primele programe televizate cu o durată de două ore”, indicând şi „punctele de vizionare pentru public”.

Primul Revelion la TVR a fost difuzat pe 31 decembrie 1956

Marca prima transmisiune oficială a Televiziunii Române (TVR), cu un program special prezentat de Cleo Stieber dintr-un studio improvizat de pe Strada Moliere. Programul a inclus muzică populară, de estradă, dansuri și urări pentru Anul Nou 1957, deschizând o nouă eră de divertisment pentru români. 

Despre acest subiect ne-a vorbit lector univ. dr. Alexandra Bardan.

În acele vremuri, nu se înregistrau emisiunile, erau, să spunem așa, live. Actorul Mircea Albulescu povestea că trebuia să intre să recite o poezie patriotică și stătea din profil, uitându-se la muncitoare sau la mama eroină, la personajul în care îi dădea replica și se machia numai pe jumătate. Cei care supravegheau vedeau jumătatea nemachiată, dar la televizor apărea exact cum trebuie să apară. Să spunem, fiind alb-negru, reflectoarele erau puternice. Ca să glumim, dacă le ridicai spre cer, puteai urmări avioanele. Astfel de glume se făceau în acea perioadă de pionierat a televiziunii. Se dezvoltă, în anii ’60, Festivalul Cerbul de Aur, Festivalul Mamaia…

„Asta e foarte interesant, că în momentul în care, și mai ales când a început construcția noului centru de pe Calea Dorobanților, exista clar o racordare cu ce se întâmpla în Occident. Televiziunea era gândită pe modelul occidental, pe modelul BBC, și la un moment dat lucrurile astea încep să se întrerupă și să se rupă. Cam în 1984-1985”, a zis lector univ. dr. Alexandra Bardan, unul dintre coordonatorii volumului „Mass media din comunism pe înțelesul tinerilor".

Vedeți continuarea aici:

