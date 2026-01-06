Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția

Mircea Badea a pus o întrebare „la tragedia din Elveția, tot corupția a fost de vină?” Ce a urmat? Un val de înjurături.

„Tefeliștilor, la tragedia din Elveția, tot corupția a fost de vină?”

„Mă înjură crâncen Nicușoriștii, Bolojăniștii și tefeliștii. Unul din motivele pentru care mă înjură cu spume este abordarea mea de pe social media cu privire la tragedia din Elveția.

Am scris pe Twitter: Tefeliștilor, la tragedia din Elveția, tot corupția a fost de vină? Că, în România, la tragedia de la Colectiv, ni s-a tot zic: corupția e de vină / corupția ucide / corupția face / corupția drege.

În România am înțeles că Ponta, Piedone, Arafat erau de vină, mai puțin alții care ar fi fost mai mult de vină. Mă rog și tot auzeam „Corupția ucide!” Și eu am întrebat: „Tefeliștilor, în Elveția, tot corupția a ucis?” Ei se autointitulează tineri, frumoși și liberi, de-aia le zic tefeliști.

Un tefelist mi-a scris că compar mere cu pere. În opinia mea, tragediile sunt identice până la ultima moleculă dramatică. Desigur, fără Ponta, Piedone, Arafat”, a zis Mircea Badea.

La Colectiv, barul a luat foc de la artificii. În Elveția au venit cu șampanii cu artificii

Printre răniți figurează 68 de elvețieni, 21 de francezi, patru sârbi, două poloneze, o belgiancă, o portugheză, o cehă, un australian, un bosniac, un luxemburghez, un congolez, precum și patru persoane cu cetățenie dublă (franco-finlandeză, elvețiano-belgiană, franco-italiană, italiano-filipineză), a indicat poliția.

Dintre răniți, 83 sunt în continuare spitalizați, conform aceluiași comunicat.

Duminică, Ministerul român al Afacerilor Externe a comunicat că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut a decedat în incendiul produs în stațiunea Crans-Montana, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei.

