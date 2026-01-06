€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Mass-media Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
Data actualizării: 09:57 06 Ian 2026 | Data publicării: 09:57 06 Ian 2026

Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
Autor: Anca Murgoci

mircea-badea Mircea Badea
 

 

Mircea Badea a pus o întrebare „la tragedia din Elveția, tot corupția a fost de vină?” Ce a urmat? Un val de înjurături. 

„Tefeliștilor, la tragedia din Elveția, tot corupția a fost de vină?”

„Mă înjură crâncen Nicușoriștii, Bolojăniștii și tefeliștii. Unul din motivele pentru care mă înjură cu spume este abordarea mea de pe social media cu privire la tragedia din Elveția. 

Am scris pe Twitter: Tefeliștilor, la tragedia din Elveția, tot corupția a fost de vină? Că, în România, la tragedia de la Colectiv, ni s-a tot zic: corupția e de vină / corupția ucide / corupția face / corupția drege.

În România am înțeles că Ponta, Piedone, Arafat erau de vină, mai puțin alții care ar fi fost mai mult de vină. Mă rog și tot auzeam „Corupția ucide!” Și eu am întrebat: „Tefeliștilor, în Elveția, tot corupția a ucis?” Ei se autointitulează tineri, frumoși și liberi, de-aia le zic tefeliști.

Un tefelist mi-a scris că compar mere cu pere. În opinia mea, tragediile sunt identice până la ultima moleculă dramatică. Desigur, fără Ponta, Piedone, Arafat”, a zis Mircea Badea.

La Colectiv, barul a luat foc de la artificii. În Elveția au venit cu șampanii cu artificii

Printre răniți figurează 68 de elvețieni, 21 de francezi, patru sârbi, două poloneze, o belgiancă, o portugheză, o cehă, un australian, un bosniac, un luxemburghez, un congolez, precum și patru persoane cu cetățenie dublă (franco-finlandeză, elvețiano-belgiană, franco-italiană, italiano-filipineză), a indicat poliția.

Dintre răniți, 83 sunt în continuare spitalizați, conform aceluiași comunicat.

Duminică, Ministerul român al Afacerilor Externe a comunicat că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut a decedat în incendiul produs în stațiunea Crans-Montana, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei.

VEZI ȘI: Ponta compară cazul tragediei din Elveția cu nenorocirea de la Colectiv: Un asemenea om politic nu ar mai fi în viața publică 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea badea
elvetia
colectiv
victor ponta
raed arafat
piedone
coruptia ucide
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Trei zodii trebuie să fie extrem de atente la bani în 2026
Publicat acum 18 minute
Nestlé retrage laptele pentru sugari de pe piața din mai multe țări
Publicat acum 44 minute
Casa Albă susține că nimeni nu va apăra Groenlanda în fața SUA
Publicat acum 53 minute
Soția lui Nicolas Maduro, surprinsă cu vânătăi și bandaje. Avocatul ei susține că a suferit „leziuni grave” în timpul arestării de la Caracas
Publicat acum 58 minute
Victorie de etapă pentru România privind securitatea la Marea Neagră. Victor Negrescu, anunțul zilei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat acum 12 ore si 57 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 19 ore si 49 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 15 ore si 21 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close