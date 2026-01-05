€ 5.0905
DCNews Stiri Badea: Dacă Trump îl ia pe Putin pe model Maduro, e posibil ca lumea să dispară
Data actualizării: 13:58 05 Ian 2026 | Data publicării: 13:57 05 Ian 2026

Badea: Dacă Trump îl ia pe Putin pe model Maduro, e posibil ca lumea să dispară
Autor: Anca Murgoci

mircea badea_INQUAM_Photos_George_Calin Inquam Photos / George Călin
 

Volodimir Zelenski a sugerat Statelor Unite să-l aresteze pe Vladimir Putin, după ce forțele americane l-au capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro.

Mircea Badea a comentat acest subiect.

„A glumit domnul Zelenski si a zis „am văzut cum procedează SUA cu dictatorii. Foarte bine. Să continue!” S-a gândit că vin SUA și îl iau și pe Vladimir Putin. Unii din presa din România chiar ziceau: „Daaa, poate îl iau și pe Putin pentru că este urmărit internațional pentru crime de război!”

Sunt mai multe diferențe între Venezuela și Rusia. Întâi de toate... Venezuela nu este țară nucleară. Nu are bombă. Rusia are multe. Și are și rachete supersonice. Și Coreea de Nord are. Kim Jong-un stă liniștit un pic. Nici la el nu-i democrație, dar nici nu le poți rezolva pe toate. Oricum, dacă e, lui Kim Jong-un îi vine rândul mult mai târziu sau deloc”, a zis Mircea Badea.

„Varianta mea este că Maduro a fost predat. Când s-a intrat, s-a știut. De-asta nu s-a opus rezistență și așa mai departe. Părerea mea este că s-a cooperat masiv din Venezuela pentru toată treaba asta”, a zis Mircea Badea.

„Dacă îl iau americanii pe Putin, este posibil ca lumea să dispară cu această ocazie”, a mai zis Mircea Badea.

VEZI ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună 

vladimir putin
mircea badea
donald trump
sua
Comentarii

