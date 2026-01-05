Badea: Dacă Trump îl ia pe Putin pe model Maduro, e posibil ca lumea să dispară

Mircea Badea a comentat acest subiect.

„A glumit domnul Zelenski si a zis „am văzut cum procedează SUA cu dictatorii. Foarte bine. Să continue!” S-a gândit că vin SUA și îl iau și pe Vladimir Putin. Unii din presa din România chiar ziceau: „Daaa, poate îl iau și pe Putin pentru că este urmărit internațional pentru crime de război!”

Sunt mai multe diferențe între Venezuela și Rusia. Întâi de toate... Venezuela nu este țară nucleară. Nu are bombă. Rusia are multe. Și are și rachete supersonice. Și Coreea de Nord are. Kim Jong-un stă liniștit un pic. Nici la el nu-i democrație, dar nici nu le poți rezolva pe toate. Oricum, dacă e, lui Kim Jong-un îi vine rândul mult mai târziu sau deloc”, a zis Mircea Badea.

„Varianta mea este că Maduro a fost predat. Când s-a intrat, s-a știut. De-asta nu s-a opus rezistență și așa mai departe. Părerea mea este că s-a cooperat masiv din Venezuela pentru toată treaba asta”, a zis Mircea Badea.

„Dacă îl iau americanii pe Putin, este posibil ca lumea să dispară cu această ocazie”, a mai zis Mircea Badea.

