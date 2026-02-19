Donald Trump ar fi prelungit cu un an o serie de sancțiuni împotriva Rusiei

Președintele SUA, Donald Trump, a decis să prelungească declarația de urgență națională, care include o serie de sancțiuni împotriva Rusiei, cu un an, scrie Interfax citând un document care ar fi fost publicat în Registrul Federal.

„Prelungesc declarația de urgență națională instituită prin Ordinul Executiv 13660 cu un an”, ar fi scris Trump în document.

Potrivit sursei citate, această declarație de urgență națională prevede prelungirea unui număr de sancțiuni anti-ruse impuse prin ordine executive ale președinților SUA în 2014, 2018 și 2022.

Importul și exportul de bunuri strategice, interzis Rusiei

Potrivit Ukrainiska Pravda, noul ordin executiv intră în vigoare la 20 februarie 2026. Printre sancțiunile prelungite se numără:

Sancțiuni personale care vizează cercul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, al oligarhilor și oficialilor ruși;

Restricții sectoriale care blochează accesul Rusiei la tehnologii, capital și echipamente energetice occidentale;

Interdicția importului și exportului de bunuri strategice, precum și restricții asupra tranzacțiilor care implică datoria guvernamentală rusă.

Declarația de urgență în Statele Unite în legătură cu evenimentele din Ucraina a fost introdusă încă din anul 2014, atunci când Rusia a anexat abuziv Crimeea. Apoi, Ordinul Executiv 13660 al președintelui american Barack Obama, publicat pe 6 martie 2014, a solicitat înghețarea proprietății „anumitelor persoane implicate în evoluțiile din Ucraina”.

Lista sancțiunilor împotriva Rusiei, prelungită de mai multe ori

Inițial, sancțiunile se refereau la cei care au facilitat anexarea Crimeei de către Rusia. Ulterior, în timpul primei președinții a lui Trump și a președinției lui Joe Biden, lista sancțiunilor a fost extinsă de mai multe ori.

Într-un ordin executiv semnat în anul 2022 se spunea că SUA a constatat că presupusa "recunoaștere de către Federația Rusă a așa-numitelor regiuni ale Republicii Populare Donețk sau Republicii Populare Luhansk din Ucraina contrazice angajamentele Rusiei în temeiul acordurilor de la Minsk și amenință în continuare pacea, stabilitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și, prin urmare, constituie o amenințare neobișnuită și extraordinară la adresa securității naționale și a politicii externe a Statelor Unite".





