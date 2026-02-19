€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Stiri Donald Trump ar fi prelungit cu un an o serie de sancțiuni împotriva Rusiei
Data actualizării: 22:31 19 Feb 2026 | Data publicării: 22:26 19 Feb 2026

Donald Trump ar fi prelungit cu un an o serie de sancțiuni împotriva Rusiei
Autor: Doinița Manic

imagine cu Vladimir Putin Donald Trump ar fi decis să prelungească declarația de urgență națională. Foto: Agerpres

Președintele SUA, Donald Trump ar fi prelungit cu un an o serie de sancțiuni împotriva Rusiei.

Președintele SUA, Donald Trump, a decis să prelungească declarația de urgență națională, care include o serie de sancțiuni împotriva Rusiei, cu un an, scrie Interfax citând un document care ar fi fost publicat în Registrul Federal.

„Prelungesc declarația de urgență națională instituită prin Ordinul Executiv 13660 cu un an”, ar fi scris Trump în document.

Potrivit sursei citate, această declarație de urgență națională prevede prelungirea unui număr de sancțiuni anti-ruse impuse prin ordine executive ale președinților SUA în 2014, 2018 și 2022.

Importul și exportul de bunuri strategice, interzis Rusiei

Potrivit Ukrainiska Pravda, noul ordin executiv intră în vigoare la 20 februarie 2026. Printre sancțiunile prelungite se numără:

  • Sancțiuni personale care vizează cercul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, al oligarhilor și oficialilor ruși;
  • Restricții sectoriale care blochează accesul Rusiei la tehnologii, capital și echipamente energetice occidentale;
  • Interdicția importului și exportului de bunuri strategice, precum și restricții asupra tranzacțiilor care implică datoria guvernamentală rusă.

Declarația de urgență în Statele Unite în legătură cu evenimentele din Ucraina a fost introdusă încă din anul 2014, atunci când Rusia a anexat abuziv Crimeea. Apoi, Ordinul Executiv 13660 al președintelui american Barack Obama, publicat pe 6 martie 2014, a solicitat înghețarea proprietății „anumitelor persoane implicate în evoluțiile din Ucraina”.

Lista sancțiunilor împotriva Rusiei, prelungită de mai multe ori

Inițial, sancțiunile se refereau la cei care au facilitat anexarea Crimeei de către Rusia. Ulterior, în timpul primei președinții a lui Trump și a președinției lui Joe Biden, lista sancțiunilor a fost extinsă de mai multe ori.

Într-un ordin executiv semnat în anul 2022 se spunea că SUA a constatat că presupusa "recunoaștere de către Federația Rusă a așa-numitelor regiuni ale Republicii Populare Donețk sau Republicii Populare Luhansk din Ucraina contrazice angajamentele Rusiei în temeiul acordurilor de la Minsk și amenință în continuare pacea, stabilitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și, prin urmare, constituie o amenințare neobișnuită și extraordinară la adresa securității naționale și a politicii externe a Statelor Unite".

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
sanctiuni americane
atac Rusia
razboi ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
USAMV București a lansat AgroCliN: Transformarea agriculturii românești spre neutralitate climatică. Sorin Cîmpeanu subliniază o „schimbare de paradigmă”
Publicat acum 15 minute
Donald Trump ar fi prelungit cu un an o serie de sancțiuni împotriva Rusiei
Publicat acum 29 minute
Andrew Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, a fost eliberat din arest - FOTO
Publicat acum 45 minute
Record de vizitatori, măsuri drastice: Top măsuri luate de unele țări pentru a gestiona supraaglomerarea turistică
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Polonia a depășit pragul de 1 milion de civili care dețin legal arme de foc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 51 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 15 ore si 23 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 11 ore si 48 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 4 ore si 27 minute
Nicușor Dan, discurs la summitul Consiliului pentru Pace. Cele patru atuuri ale României, evidențiate în fața lui Donald Trump
Publicat acum 10 ore si 13 minute
CCR, undă verde pentru reforma pensiilor speciale. Petrișor Peiu explică ce încearcă Guvernul Bolojan prin această victorie
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close