O femeie a fost arestată pentru că și-a abandonat cățelușul într-un aeroport pentru a prinde avionul

Femeia se grăbea să ajungă la aeroportul din Nevada în jurul miezului nopții împreună cu câinele ei goldendoodle și a încercat să-și înregistreze bagajele, dar i s-a spus că nu poate urca câinele în avion fără documentele necesare pentru el, potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas.

Așadar, femeia a decis să lege lesa câinelui de ghișeul JetBlue și s-a îndreptat spre poarta de îmbarcare, chiar dacă i se refuzase cartea de îmbarcare, a declarat poliția.

Câinele a inmuiat inima personalului aeroportului

Când personalul aeroportului a fost chemat să ajute bietul cățel, acesta i-a răsfățat cu multă afecțiune. Câinele s-a așezat pe podea și a început să lingă brațul unui angajat, potrivit videoclipului. Echipajul a reușit să o găsească în timp pe proprietara patrupedului, așteptând la poarta D1.

Când a fost abordată, femeia a devenit rapid agresivă: „O să-mi arunc bagajele jos pentru că sunt epuizată”, a mormăit proprietara câinelui, sătulă.

„Nu, ceea ce vom face este să vă însoțim înapoi la locul unde se află câinele dvs. și să vă dăm o amendă, pentru că ați lăsat câinele la ghișeul de bilete”, i-a spus ofițerul.

„Încercam să-mi reprogramez zborul”, a insistat femeia.

„Așa că ai venit până aici? Pentru a-ți reprograma zborul? Și ți-ai lăsat câinele acolo?”, a replicat ofițerul.

Femeia a încercat să dea vina pe personalul aeroportului: „Da. Asta mi-au spus la ghișeu”, a susținut ea.

Aceasta a sugerat cu îndrăzneală că „era acceptabil să lase animalul în urmă”, deoarece dispozitivul său de urmărire ar fi ajutat la returnarea acestuia către ea.

Femeia a fost arestată

În timp ce o escortau pe călătoarea irascibilă înapoi prin punctul de control de securitate, polițiștii au declarat că „ea a devenit ostilă și s-a opus încercărilor ofițerilor de a o reține”.

Femeia, care nu a fost identificată, a fost arestată și pusă sub acuzare pentru abandonarea animalului și opunere la arestare, a declarat LVMPD.

Câinele a fost preluat de Retriever Rescue din Las Vegas după ce a stat 10 zile în custodia Serviciilor de Protecție a Animalelor. Proprietarul nu a făcut nicio încercare de a-și recupera cățelul, a declarat poliția.

Câinele a fost rebotezat „Jet Blue” în onoarea călătoriei sale tumultoase către adăpostul pentru animale, unde „va fi în curând plasat într-un nou cămin plin de dragoste”, a asigurat departamentul de poliție.