DCNews Stiri O femeie a fost arestată pentru că și-a abandonat cățelușul într-un aeroport pentru a prinde avionul
Data actualizării: 13:18 19 Feb 2026 | Data publicării: 13:17 19 Feb 2026

O femeie a fost arestată pentru că și-a abandonat cățelușul într-un aeroport pentru a prinde avionul
Autor: Alexandra Curtache

Cainele Jet Blue Foto: Facebook The Las Vegas Metropolitan Police Department

O turistă a fost arestată pentru că și-ar fi abandonat cățelul în vârstă de 2 ani la ghișeul de bilete din Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, după ce i s-a spus că nu îl poate lua la bordul avionului fără documentele legale.

Femeia se grăbea să ajungă la aeroportul din Nevada în jurul miezului nopții împreună cu câinele ei goldendoodle și a încercat să-și înregistreze bagajele, dar i s-a spus că nu poate urca câinele în avion fără documentele necesare pentru el, potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas.

Așadar, femeia a decis să lege lesa câinelui de ghișeul JetBlue și s-a îndreptat spre poarta de îmbarcare, chiar dacă i se refuzase cartea de îmbarcare, a declarat poliția.

Câinele a inmuiat inima personalului aeroportului

Când personalul aeroportului a fost chemat să ajute bietul cățel, acesta i-a răsfățat cu multă afecțiune. Câinele s-a așezat pe podea și a început să lingă brațul unui angajat, potrivit videoclipului. Echipajul a reușit să o găsească în timp pe proprietara patrupedului, așteptând la poarta D1.

Când a fost abordată, femeia a devenit rapid agresivă: „O să-mi arunc bagajele jos pentru că sunt epuizată”, a mormăit proprietara câinelui, sătulă.

„Nu, ceea ce vom face este să vă însoțim înapoi la locul unde se află câinele dvs. și să vă dăm o amendă, pentru că ați lăsat câinele la ghișeul de bilete”, i-a spus ofițerul.

„Încercam să-mi reprogramez zborul”, a insistat femeia.

„Așa că ai venit până aici? Pentru a-ți reprograma zborul? Și ți-ai lăsat câinele acolo?”, a replicat ofițerul.

Femeia a încercat să dea vina pe personalul aeroportului: „Da. Asta mi-au spus la ghișeu”, a susținut ea.

Aceasta a sugerat cu îndrăzneală că „era acceptabil să lase animalul în urmă”, deoarece dispozitivul său de urmărire ar fi ajutat la returnarea acestuia către ea.

Femeia a fost arestată

În timp ce o escortau pe călătoarea irascibilă înapoi prin punctul de control de securitate, polițiștii au declarat că „ea a devenit ostilă și s-a opus încercărilor ofițerilor de a o reține”.

Femeia, care nu a fost identificată, a fost arestată și pusă sub acuzare pentru abandonarea animalului și opunere la arestare, a declarat LVMPD.

Câinele a fost preluat de Retriever Rescue din Las Vegas după ce a stat 10 zile în custodia Serviciilor de Protecție a Animalelor. Proprietarul nu a făcut nicio încercare de a-și recupera cățelul, a declarat poliția.

Câinele a fost rebotezat „Jet Blue” în onoarea călătoriei sale tumultoase către adăpostul pentru animale, unde „va fi în curând plasat într-un nou cămin plin de dragoste”, a asigurat departamentul de poliție. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aeroport
caine abandonat
caine
Comentarii

