CCR, undă verde pentru reforma pensiilor speciale. Petrișor Peiu explică ce încearcă Guvernul Bolojan prin această victorie

Într-un dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, Petrișor Peiu (AUR), a spus că victoria Guvernului la CCR în ceea ce privește pensiile magistraților este o „chestiune morală“ menită să liniștească populația care se confruntă cu probleme financiare.

„CCR a dat verde reformei Guvernului privind pensiile magistraților. Ce economie se face pe noua variantă, pentru că nouă ni s-a spus că se face economie?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Se face, dar anul ăsta nu se face nimic. Filosofia acestei legi este că, în mai mulți ani, treptat, distanțele care separă vârsta de pensionare care este acum, până la 65 de ani, vor scădea. Aceste efecte vor apărea treptat, nu de mâine.

În al doilea rând, cei care vor ieși la pensie începând cu un anumit an vor avea o pensie mai mică raportată la ultimul salariu. Anul ăsta nu sunt efecte“, a precizat Petrișor Peiu.

„Iar efecte pe pensiile în plată nu sunt“, a completat Răzvan Dumitrescu.

CITEȘTE ȘI - Bogdan Chirieac, întrebare-cheie după ce judecătorul CCR, susținut de PSD, s-a răzgândit pe pensiile magistraților

„Pe pensiile în plată, nu. Asta s-a stabilit că nu se poate face. Practic, vor apărea efecte în timp, dar nu prea devreme. Este o chestiune morală“, a spus Petrișor Peiu.

„Este o chestiune morală pentru că avem de-a face cu moralitate în politică sau pentru că trebuiau să livreze un inamic public mai mare decât Guvernul, care taie și spânzură în perioada asta?“, a insistat Răzvan Dumitrescu.

„Există în societate o perioadă de mari frustrări, generată și de inegalitățile de tratament între diferitele categorii. Dacă nu poți să livrezi pâine, haine sau căldură poporului, dacă nu poți să deszăpezești străzile, îl livrezi victorii de ordin moral, în sensul că uite, tu nu mănânci mai bine, dar am rezolvat discrepanțele...“, a spus Petrișor Peiu, care a adăugat că e ca în zicala cu „capra vecinului, pe fondul faptului că în societatea românească, dreptatea făcută de sistemul nostru judiciar este percepută destul de prost“.