DCNews Stiri IT-ul rămâne „regele” salariilor în 2026: Unde se câștigă cel mai bine și care sunt domeniile aflate la polul opus
Data actualizării: 10:21 19 Feb 2026 | Data publicării: 10:20 19 Feb 2026

IT-ul rămâne „regele” salariilor în 2026: Unde se câștigă cel mai bine și care sunt domeniile aflate la polul opus
Autor: Alexandra Curtache

bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani

Piața muncii de la începutul anului 2026 este marcată de o atenție sporită a candidaților față de pachetele salariale, după o perioadă de stagnare în cursul anului trecut.

Topul domeniilor cu cele mai mari salarii la început de an este dominat în continuare de IT, unde media netă la nivel naţional este 8.000 de lei, în creştere cu aproape 15% faţă de 2025, urmat de petrol & gaze, automatizări, construcţii, inginerie şi crewing & casino, arată o analiză realizată de o platformă de recrutare.

La polul opus, se află saloanele şi clinicile de înfrumuseţare, cu o medie netă de 3.900 de lei, şi pază şi protecţie, cu 4.000 de lei.

"După un 2025 în care salariile nu au înregistrat creşteri notabile, candidaţii aflaţi acum în căutarea unui loc de muncă se uită cu atenţie la pachetul salarial şi la cel de beneficii extra pe care le oferă angajatorii. La început de an, clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat, ca şi până acum, de IT, sector în care media netă, la nivel naţional, este 8.000 de lei, în creştere cu aproximativ 15% faţă de anul trecut", potrivit datelor eJobs.

Un alt domeniu recunoscut pentru salariile mari pe care le oferă este cel de petrol & gaze, unde media salarială ajunge la 6.800 de lei.

În automatizări, salariul mediu net este de 6.200 de lei pe lună, în timp ce sectoarele construcţii, audit & consultanţă şi inginerie au aceeaşi medie - 6.000 de lei.

„Surpriza” începutului de an în clasament

"Lângă aceste domenii, anul acesta se mai poziţionează încă unul, nou intrat atât de sus în clasament - crewing & casino, care vine cu o medie netă de 6.000 de lei pe lună. Este un domeniu care angajează mult, care are permanent nevoie de personal şi care reuşeşte să atragă candidaţi prin pachetele salariale atractive", spune Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 1.500 de locuri de muncă în IT, 400 în domeniul petrol & Gaze, 1.700 în sectorul construcţiilor şi 1.400 în cel de inginerie. Aproape 1.000 de poziţii sunt postate pentru crewing & casino.

Zonele cu cele mai mici salarii: Provocările sectoarelor de volum

De cealaltă parte a clasamentului, sectoarele cu cele mai mici salarii rămân cele în care volumul de angajări este ridicat, însă nivelul de specializare necesar este, de regulă, mai scăzut. Astfel, în saloanele de înfrumuseţare, media salarială netă este de 3.900 de lei, în timp ce în domeniul pază şi protecţie nivelul mediu al veniturilor salariale este de 4.000 de lei.

Tot în această zonă se află şi retailul şi sectorul de call - center/BPO, cu medii de 4.200 de lei pe lună.

"Cele două din urmă sunt industrii foarte mari în care specialiştii sau managerii câştigă comparabil cu cei din sectoare mai bine plătite. Diferenţa o face însă faptul că vorbim, totuşi, despre zone în care cea mai mare parte a angajaţilor este entry-level, iar media salarială pentru acest nivel de carieră duce în jos şi media domeniului", explică Roxana Drăghici.

O situaţie similară apare şi în cazul industriei alimentare, unde salariul mediu net este de 4.500 de lei sau al turismului, cu 4.400 de lei net pe lună.

Din punct de vedere geografic, Bucureştiul continuă să conducă detaşat topul veniturilor, cu o medie de 6.000 de lei lunar, urmat de Cluj (5.500 de lei) şi Timiş (5.100 de lei). Sunt, în schimb, şi judeţe cu salarii care nu depăşesc cu mult pragul de 4.000 de lei sau chiar se află sub acest prag: Vaslui - 3.800 de lei, Vrancea, Vâlcea, Suceava sau Caraş - Severin, toate cu o medie de 4.000 de lei.

Așteptările angajaților vs. Oferta pieței

"Indiferent de domeniul în care lucrează sau de majorările salariale care au fost acordate sau, dimpotrivă, îngheţate anul trecut, aşteptările angajaţilor şi candidaţilor depăşesc oferta angajatorilor în medie cu 30%. Cele mai mari diferenţe între aşteptări şi salariile încasate sunt în sectorul bancar şi în imobiliare - 40%, iar cele mai mici în jurnalism (20%), vânzări (25%) sau funcţii publice (29%)", punctează Drăghici.

21.000 de locuri de muncă sunt deschise în momentul de faţă pe eJobs.ro şi alte 6.500 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România care se adresează preponderent muncitorilor şi candidaţilor fără studii superioare.

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, sunt anunţuri cu salarii afişate, joburi din toate domeniile şi industriile, locuri de muncă remote şi în străinătate. Pentru recrutori şi angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum şi o mulţime de soluţii de recrutare eficiente. 

it
salariu
