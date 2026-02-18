Bătaie în Parlamentul României! Ce s-a întâmplat / VIDEO

Potrivit informațiilor din sală, senatorii PSD Victoria Stoiciu și Ionel Floroiu au mers către senatorul Liviu Iulian Fodoca, care înregistra desfășurarea ședinței cu telefonul mobil, spunându-i să oprească filmarea.

Reprezentanții opoziției susțin că grupurile AUR și PACE au părăsit sala pentru a nu se asigura cvorumul la proiectele aflate pe ordinea de zi.

Cei de la PACE acuză PSD și PNL că ar fi încercat să forțeze votul asupra unor inițiative, motiv pentru care au decis să filmeze momentul.

"M-am dus la el să îi spun să înceteze să filmeze, Nu e normal să transformăm Senatul în circ. Nu sunt plătiți să facă circ, ci să muncească", a declarat Victoria Stoiciu.





