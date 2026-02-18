€ 5.0941
Bătaie în Parlamentul României! Ce s-a întâmplat / VIDEO
Data actualizării: 15:47 18 Feb 2026 | Data publicării: 15:45 18 Feb 2026

Bătaie în Parlamentul României! Ce s-a întâmplat / VIDEO
Autor: Dana Mihai

Bătaie în Parlamentul României! Ce s-a întâmplat

Atmosferă tensionată în plenul Senatului, unde doi senatori PSD au intervenit pentru a-l opri pe un coleg din opoziție să mai filmeze în timpul ședinței de miercuri.

Potrivit informațiilor din sală, senatorii PSD Victoria Stoiciu și Ionel Floroiu au mers către senatorul Liviu Iulian Fodoca, care înregistra desfășurarea ședinței cu telefonul mobil, spunându-i să oprească filmarea.

Reprezentanții opoziției susțin că grupurile AUR și PACE au părăsit sala pentru a nu se asigura cvorumul la proiectele aflate pe ordinea de zi.

Cei de la PACE acuză PSD și PNL că ar fi încercat să forțeze votul asupra unor inițiative, motiv pentru care au decis să filmeze momentul.

"M-am dus la el să îi spun să înceteze să filmeze, Nu e normal să transformăm Senatul în circ.  Nu sunt plătiți să facă circ, ci să muncească", a declarat Victoria Stoiciu.
 
 
 

@senatorliviufodoca Alături de români! ???????? #RomâniaÎntâi #EducațiaÎntâi #OmPentruOameni #LiviuFodocaSenator ♬ sunet original - senatorliviufodoca

bataie in parlament
parlament romania scandal
Comentarii

