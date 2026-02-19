Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump va construi o bază operațională militară pentru ISF - The Guardian

Administrația Trump intenționează să construiască o bază militară în Gaza, cu o capacitate de 5.000 de persoane, care se întinde pe o suprafață de circa 1.400 kilometri pătrați, conform documentelor contractuale ale Consiliului pentru Pace, consultate de The Guardian.

Locația este concepută ca o bază operațională militară pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare (ISF), planificată ca o forță militară multinațională compusă din mai multe trupe. ISF face parte din nou creatul Consiliu pentru Pace al lui Donald Trump, menit să guverneze Gaza. Consiliul pentru Pace este prezidat de Donald Trump și condus parțial de ginerele său, Jared Kushner.

Planurile analizate de The Guardian prevăd construirea în etape a unui avanpost militar care se va întinde pe o suprafață de 1.400 metri lungime și 1.100 metri lățime, înconjurat de 26 de turnuri de veghe blindate, un poligon de tragere pentru arme ușoare, buncăre și un depozit pentru echipament militar pentru operațiuni. Întreaga bază va fi înconjurată cu sârmă ghimpată.

Indonezia, dispusă să trimită până la 8.000 de soldați

Fortificația este planificată pentru o întindere aridă de câmpie din sudul Gazei. The Guardian a analizat înregistrarea video a zonei. O sursă apropiată proiectului a declarat pentru The Guardian că unui mic grup de ofertanți - companii internaționale de construcții cu experiență în zone de război - li s-a arătat deja zona în cadrul unei vizite la fața locului.

Guvernul indonezian s-a oferit să trimită până la 8.000 de soldați. Președintele Indoneziei a fost unul dintre cei patru lideri din Asia de Sud-Est care urmau să participe joi la o reuniune inaugurală a Consiliului pentru Pace, la Washington DC.

Care va fi rolul ISF

Consiliul de Securitate al ONU a autorizat Consiliul pentru Pace să înființeze o Forță Internațională de Stabilizare temporară în Gaza. ISF, potrivit ONU, va avea sarcina de a securiza granița Gazei și de a menține pacea în zonă. De asemenea, ar trebui să protejeze civilii și să antreneze și să sprijine „forțele de poliție palestiniene verificate”.

Nu este clar care ar fi regulile de angajament ale ISF în cazul în care există lupte, bombardamente repetate din partea Israelului sau atacuri ale Hamas. De asemenea, nu este clar ce rol ar trebui să joace ISF în dezarmarea Hamas, o condiție impusă de Israel pentru a continua reconstrucția Gazei, mai scrie sursa citată.

Deși peste 20 de țări s-au înscris ca membri ai Consiliului pentru Pace, o mare parte a lumii a rămas deoparte. Statutul organizației pare să-i acorde lui Trump conducere și control permanent.

„Consiliul pentru Pace este un fel de ficțiune juridică, nominal cu propria personalitate juridică internațională, separată atât de ONU, cât și de Statele Unite, dar în realitate este doar o cochilie goală pe care Statele Unite o pot folosi după cum consideră de cuviință”, a declarat Adil Haque, profesor de drept la Universitatea Rutgers.

Sursa citată scrie că unii experți spun că structurile de finanțare și guvernare ale Consiliului Păcii sunt neclare, iar mai mulți contractori au declarat pentru The Guardian că discuțiile cu oficialii americani se poartă adesea prin Signal, mai degrabă decât prin e-mailurile guvernamentale.

Ce ar mai prevedea planurile pentru baza militară din Gaza

Documentul de contractare a bazei militare a fost emis de Consiliul pentru Pace, potrivit unei persoane familiarizate cu procesul, și pregătit cu ajutorul oficialilor contractori americani.

Planurile prevăd o rețea de buncăre, fiecare cu dimensiunile de 6 metri pe 4 metri și o înălțime de 2,5 metri, cu sisteme elaborate de ventilație unde soldații se pot proteja.

„Antreprenorul”, se arată în documentul citat de The Guardian, „va efectua un studiu geofizic al amplasamentului pentru a identifica orice goluri subterane, tuneluri sau cavități mari pentru fiecare fază.” Această prevedere face probabil referire la rețeaua extinsă de tuneluri pe care Hamas a construit-o în Gaza.

O secțiune a documentului descrie un „Protocol privind rămășițele umane”, notează sursa citată.

„Dacă se descoperă suspiciuni de rămășițe umane sau artefacte culturale, toate lucrările din zona imediată trebuie să înceteze imediat, zona trebuie securizată, iar responsabilul contractant trebuie notificat imediat pentru instrucțiuni”, se arată în document.

Se crede că trupurile a aproximativ 10.000 de palestinieni sunt îngropate sub dărâmături în Gaza, potrivit agenției de apărare civilă din Gaza. Nu este clar cine deține terenul pe care urmează să fie construit complexul militar, dar o mare parte din zona de sud a Gazei se află în prezent sub control israelian. ONU estimează că cel puțin 1,9 milioane de palestinieni au fost strămutați în timpul războiului.

Reacția Administrației Trump: Nicio forță americană nu va fi pe teren. Nu vom discuta despre documentele scurse

Diana Buttu, o avocată palestiniano-canadiană și fostă negociatoare de pace, a numit construirea unei baze militare pe teritoriul palestinian fără aprobarea guvernului un act de ocupație.

„A cui permisiune au obținut să construiască acea bază militară?”, a spus aceasta.

Un oficial al administrației Trump a refuzat să discute despre contractul bazei militare, dar a precizat că "nicio forță americană nu va fi pe teren", potrivit The Guardian.

„Așa cum a spus președintele, nicio forță americană nu va fi pe teren. Nu vom discuta despre documentele scurse”, ar fi spus acesta.